Benedetti aseguró que sería “penoso” que Estados Unidos descertifique a Colombia en la lucha contra las drogas: “No es por nosotros”

El Gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, todavía no ha definido si certifica o no a Colombia en la lucha contra las drogas. Existe la posibilidad de una descertificación, teniendo en cuenta el incremento de cultivos de hoja de coca en el territorio y las tensiones diplomáticas entre la administración norteamericana y la de Colombia, en cabeza del presidente Gustavo Petro.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció al respecto, indicando que el país debe contar con esa certificación y que es necesario que se reconozca el esfuerzo colombiano en la lucha contra el narcotráfico. En su declaración a los medios de comunicación, el jefe de la cartera aseguró que el país ha tenido una actuación destacada en la incautación de toneladas de cocaína y defendió la transparencia y contundencia de las acciones gubernamentales.

Según su valoración, los resultados obtenidos en incautaciones de droga reflejan un éxito sin precedentes en la historia reciente de Colombia. “Yo lo que creo, y lo digo como ministro del Interior, es que aquí se ha hecho y se ha llevado a cabo una lucha contra el narcotráfico de forma fehaciente, clara y transparente. Y con el éxito que nunca antes en capturas de toneladas de cocaína como nunca antes (sic)”, expresó al funcionario a los medios.

En ese sentido, Benedetti explicó que la expectativa del Gobierno es la de recibir la certificación que otorga Estados Unidos a los países que considera aliados reales en el enfrentamiento al narcotráfico. Y, al referirse a la posibilidad de que no se materialice esa certificación, fue enfático al señalar que, de producirse esa situación, no estaría vinculada a falencias del Gobierno colombiano.

Consideró que una eventual negativa tendría origen unilateral y representaría un desenlace perjudicial para las instituciones colombianas. Además, advirtió que las organizaciones criminales serían las únicas beneficiadas en ese escenario.

“Yo estoy seguro de que tiene que venir la certificación. Si no viene, no es por nosotros. Sería un tema unilateral, penoso. Las mafias serían las únicas que ganaran si eso pasaría (sic)”, expuso el jefe de la cartera.

Asimismo, negó que existan motivaciones políticas que expliquen la posible reticencia de Estados Unidos en certificar a Colombia, si surgiera ese caso. “Yo no creo que haya razones políticas. Si la llega a haber, es porque la mafia es la que va a ganar”, precisó.

Congresista estadounidense pidió otorgar la certificación a Colombia

El país cuenta con algunos respaldos en el Congreso estadounidense. El representante Gregory Meeks envió una carta al presidente Donald Trump, en la que expone las razones por las cuales, a su juicio, el Gobierno norteamericano debería otorgar la certificación en la lucha contra el tráfico de drogas a Colombia.

De acuerdo con su explicación, el Gobierno colombiano y sus autoridades han demostrado tener un serio compromiso con su responsabilidad de atacar el negocio del narcotráfico. Recordó que en 2024 lograron la incautación de casi 1.000 toneladas de cocaína, lo que representa el 65% de las incautaciones a nivel mundial.

Aunado a ello, indicó que Estados Unidos tendría que afrontar graves consecuencias a nivel de seguridad en caso de que se retiren la certificación y los apoyos a Colombia para la lucha contra el narcotráfico. Por lo que instó al jefe de Estado a evaluar estos argumentos y certificar al país.

“Una descertificación de Colombia, sin amplias exenciones que permitan la continuidad de la asistencia estadounidense, pondría en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos al fortalecer las organizaciones criminales transnacionales, algunas de las cuales el gobierno ha designado como Organizaciones Terroristas Extranjeras, e impulsar la producción de coca y la actividad delictiva”, explicó.