Colombia

Benedetti aseguró que sería “penoso” que Estados Unidos descertifique a Colombia en la lucha contra las drogas: “No es por nosotros”

El ministro del Interior destacó la labor del país en atacar a las organizaciones ligadas al narcotráfico. Dijo que el trabajo ha sido “fehaciente, claro y transparente”

Carol Salazar

Por Carol Salazar

Guardar
El ministro del Interior recalcó el trabajo del Gobierno y de las autoridades en la incautación de cocaína - crédito @AABenedetti/X

El Gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, todavía no ha definido si certifica o no a Colombia en la lucha contra las drogas. Existe la posibilidad de una descertificación, teniendo en cuenta el incremento de cultivos de hoja de coca en el territorio y las tensiones diplomáticas entre la administración norteamericana y la de Colombia, en cabeza del presidente Gustavo Petro.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció al respecto, indicando que el país debe contar con esa certificación y que es necesario que se reconozca el esfuerzo colombiano en la lucha contra el narcotráfico. En su declaración a los medios de comunicación, el jefe de la cartera aseguró que el país ha tenido una actuación destacada en la incautación de toneladas de cocaína y defendió la transparencia y contundencia de las acciones gubernamentales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según su valoración, los resultados obtenidos en incautaciones de droga reflejan un éxito sin precedentes en la historia reciente de Colombia. “Yo lo que creo, y lo digo como ministro del Interior, es que aquí se ha hecho y se ha llevado a cabo una lucha contra el narcotráfico de forma fehaciente, clara y transparente. Y con el éxito que nunca antes en capturas de toneladas de cocaína como nunca antes (sic)”, expresó al funcionario a los medios.

El ministro del Interior, Armando
El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que una descertificación de Colombia sería beneficiosa para los criminales - crédito Andrea Puentes/Presidencia

En ese sentido, Benedetti explicó que la expectativa del Gobierno es la de recibir la certificación que otorga Estados Unidos a los países que considera aliados reales en el enfrentamiento al narcotráfico. Y, al referirse a la posibilidad de que no se materialice esa certificación, fue enfático al señalar que, de producirse esa situación, no estaría vinculada a falencias del Gobierno colombiano.

Consideró que una eventual negativa tendría origen unilateral y representaría un desenlace perjudicial para las instituciones colombianas. Además, advirtió que las organizaciones criminales serían las únicas beneficiadas en ese escenario.

Yo estoy seguro de que tiene que venir la certificación. Si no viene, no es por nosotros. Sería un tema unilateral, penoso. Las mafias serían las únicas que ganaran si eso pasaría (sic)”, expuso el jefe de la cartera.

Estados Unidos podría verse afectado
Estados Unidos podría verse afectado en caso de no certificar a Colombia en la lucha contra las drogas - crédito Montaje Infobae

Asimismo, negó que existan motivaciones políticas que expliquen la posible reticencia de Estados Unidos en certificar a Colombia, si surgiera ese caso. “Yo no creo que haya razones políticas. Si la llega a haber, es porque la mafia es la que va a ganar”, precisó.

Congresista estadounidense pidió otorgar la certificación a Colombia

El país cuenta con algunos respaldos en el Congreso estadounidense. El representante Gregory Meeks envió una carta al presidente Donald Trump, en la que expone las razones por las cuales, a su juicio, el Gobierno norteamericano debería otorgar la certificación en la lucha contra el tráfico de drogas a Colombia.

De acuerdo con su explicación, el Gobierno colombiano y sus autoridades han demostrado tener un serio compromiso con su responsabilidad de atacar el negocio del narcotráfico. Recordó que en 2024 lograron la incautación de casi 1.000 toneladas de cocaína, lo que representa el 65% de las incautaciones a nivel mundial.

El presentante recordó que en
El presentante recordó que en 2024, las autoridades de Colombia lograron incautar casi 1.000 toneladas de cocaína - crédito Elizabeth Frantz/Reuters

Aunado a ello, indicó que Estados Unidos tendría que afrontar graves consecuencias a nivel de seguridad en caso de que se retiren la certificación y los apoyos a Colombia para la lucha contra el narcotráfico. Por lo que instó al jefe de Estado a evaluar estos argumentos y certificar al país.

Una descertificación de Colombia, sin amplias exenciones que permitan la continuidad de la asistencia estadounidense, pondría en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos al fortalecer las organizaciones criminales transnacionales, algunas de las cuales el gobierno ha designado como Organizaciones Terroristas Extranjeras, e impulsar la producción de coca y la actividad delictiva”, explicó.

Temas Relacionados

Armando BenedettiCertificación de ColombiaLucha contra las drogasEstados UnidosNarcotráficoGobierno PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Revelan artículos del proyecto de ley del presupuesto 2026 que otorgarían más facultades al Gobierno Petro para tomar decisiones económicas

Óscar Darío Pérez, representante a la Cámara, advirtió sobre la necesidad de un análisis minucioso de la propuesta, cuyo monto asciende a $556,9 billones

Revelan artículos del proyecto de

Martha Peralta criticó a De La Espriella por declaraciones que hizo sobre la población indígena: “Usted qué va a entender de eso”

El aspirante a la Presidencia aseguró que no permitiría protestas con desmanes y que buscaría que se “vuelvan ciudadanos de verdad”

Martha Peralta criticó a De

James Rodríguez reveló el futuro que quisiera para su hijo Samuel, esta no sería una opción: “No, no quiero. Es mucha presión”

El jugador colombiano continúa atrayendo atención tanto por su desempeño deportivo como por las reflexiones sobre su vida familiar y el futuro de sus hijos

James Rodríguez reveló el futuro

Luis Díaz hace historia con el Bayern Munich en poco tiempo: este es el primer récord que logra en Alemania

El atacante marcó gol en la goleada 5-0 sobre el Hamburgo, por la Bundesliga, en su regreso tras las eliminatorias con la selección Colombia y demostrando todo su nivel

Luis Díaz hace historia con

Metro de Bogotá se pronunció tras accidente que dejó a cuatro personas heridas: hubo duras exigencias a la concesionaria encargada

La empresa sostuvo que es necesario que se coordine la ejecución de actividades y la circulación de maquinaria sobre la troncal para proteger la integridad de los transeúntes

Metro de Bogotá se pronunció
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército entregó informe sobre el

Ejército entregó informe sobre el intento de asonada en Puerto Guzmán, Putumayo que dejó un civil herido: los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales

Fiscalía reveló el actuar criminal de exdirectores de la Dijín y del Inpec en el caso de la periodista Jineth Bedoya

La historia del Clan del Golfo, las disidencias de las AUC que Colombia reconoció como “Ejército Gaitanista”

General Triana compartió desde Washington detalles de la operación policial que dio con los coordinadores del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: ‘Román’ y ‘Guillermino’ al servicio de ‘Calarcá’

Estos serían los tres enlaces en Colombia de la Junta del Narcotráfico relacionados con el Clan del Golfo: ‘Chiquito Malo’, ‘Boyaco Sinaloa’ y ‘el Señor de la Silla’

ENTRETENIMIENTO

En imágenes: Karol G hizo

En imágenes: Karol G hizo historia al ser la primera colombiana que canta ante el papa en el Vaticano

Lil Pump, rapero estadounidense, se enamoró de una policía colombiana: ahora pide a sus seguidores encontrar su perfil en redes sociales

Hassam mostró a su actual pareja: esta fue la reacción de Valentina Taguado

Mateo Carvajal compartió la conversación que tuvo una fan con su abuela, presentándolo a él como su novio: así fue su reacción

En video: Karol G y Andrea Bocelli emocionan en los ensayos de ‘Vivo por ella’ para el evento global Grace for the World en el Vaticano

Deportes

James Rodríguez reveló el futuro

James Rodríguez reveló el futuro que quisiera para su hijo Samuel, esta no sería una opción: “No, no quiero. Es mucha presión”

Luis Díaz hace historia con el Bayern Munich en poco tiempo: este es el primer récord que logra en Alemania

La selección Colombia es candidata a ganar el mundial de 2026, según un referente de España: “Tienes que estar muy ilusionado”

Futbolista colombiano asistió a la fiesta de cumpleaños de un niño que lo invitó en Argentina

Millonarios se sigue llenando de lesionados para la Liga BetPlay y la Copa Colombia: estas son las dos nuevas bajas