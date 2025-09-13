Colombia

Representante Carolina Giraldo denunció escándalo por más de $1.000 millones en proyecto de vivienda en Risaralda

La representante se refirió a las presuntas irregularidades en la ejecución de un plan habitacional, señalando la pérdida de recursos públicos y la falta de transparencia en la devolución del anticipo entregado a la contratista

Frank Saavedra

Por Frank Saavedra

Guardar
La representante Carolina Giraldo denunció que la empresa contratista no devolvió el anticipo recibido, generando un escándalo por el manejo de fondos del Sistema General de Regalías - crédito @carogirabo/Instagram

El destino de $1.359 millones asignados a un proyecto de vivienda en Pueblo Rico, Risaralda, quedó en entredicho tras la demolición de las casas construidas y la falta de claridad sobre la recuperación de los recursos públicos.

La representante a la Cámara, Carolina Giraldo Botero, denunció que, pese a los reiterados requerimientos de las autoridades, la empresa contratista no devolvió el anticipo recibido, lo que ha generado un escándalo en torno al manejo de fondos provenientes del Sistema General de Regalías.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En 2023, el municipio de Pueblo Rico fue seleccionado para un proyecto que prometía viviendas dignas a 18 familias vulnerables, con una inversión cercana a $3.000 millones de pesos de presupuesto público.

El contrato de obra, por más de $2.700 millones, fue suscrito entre el fondo mixto Fonpacífico y la empresa Inprosos S.A.S., seleccionada mediante invitación privada.

A esta firma se le entregó un anticipo del 50%, es decir, aproximadamente $1.350 millones, aunque, según información oficial, lo construido sólo representó un valor de $150 millones.

El contrato de obra, por
El contrato de obra, por más de $2.700 millones, fue suscrito entre Fonpacífico e Inprosos S.A.S., que recibió un anticipo del 50 %, aunque lo construido sólo representó $150 millones - crédito Carolina Giraldo

La ejecución del proyecto estuvo marcada por graves irregularidades. Según la denuncia de Carolina Giraldo Botero, la empresa Inprosos S.A.S. habría iniciado las obras sin contar con los permisos legales ni las licencias requeridas, además de desconocer los estudios y diseños técnicos previamente acordados.

La representante señaló que se presentaron fallas estructurales en la construcción y se utilizaron materiales de baja calidad. También afirmó que la empresa recibió recursos públicos sin que la póliza de estabilidad de obra cumpliera con los requisitos establecidos.

El proceso de selección de los beneficiarios de las viviendas tampoco fue transparente. Giraldo sostuvo que no existió un mecanismo claro para determinar quiénes serían los destinatarios, ya que no se elaboró ningún listado ni se definieron criterios de caracterización y elegibilidad por parte del Departamento Nacional de Planeación (DNP) o del municipio.

Como consecuencia de estas irregularidades, solo se alcanzaron a construir cuatro viviendas, las cuales debieron ser demolidas antes de su finalización por orden del DNP, tras evidenciarse graves fallas constructivas.

La ejecución del proyecto presentó
La ejecución del proyecto presentó graves irregularidades, como la falta de permisos legales, uso de materiales de baja calidad y fallas estructurales en las viviendas - crédito Carolina Giraldo Botero

“La empresa Inprosos S.A.S. habría incurrido en las siguientes presuntas irregularidades: Iniciar obras sin contar con los permisos legales ni las licencias correspondientes. Desconocer los estudios y diseños técnicos acordados. Presentar fallas estructurales en la construcción y utilizar materiales de baja calidad. Recibir recursos públicos sin que la póliza de estabilidad de obra cumpliera con los requisitos establecidos”, dice el comunicado presentado por la representante Giraldo.

A pesar de los reiterados requerimientos tanto del DNP como de Fonpacífico para que la empresa Inprosos S.A.S. devolviera el anticipo, esto no ocurrió. Esta situación llevó a que en enero de 2025 se declarara formalmente el incumplimiento del contrato y se solicitara a la aseguradora responder por los recursos.

Ante la incertidumbre sobre el destino de los fondos, Carolina Giraldo Botero pidió a la aseguradora confirmar si ya realizó el desembolso correspondiente a los $1.359 millones del anticipo y solicitó a Fonpacífico informar si dichos recursos fueron efectivamente recuperados.

La representante planteó la siguiente inquietud: “La pregunta es clara: ¿La empresa devolvió los $1.359 millones del anticipo o tuvo que responder la aseguradora? Porque si no fue así, esos $1.359 millones se embolataron”, expresó Giraldo.

El destino de $1.359 millones
El destino de $1.359 millones asignados a un proyecto de vivienda en Pueblo Rico, Risaralda, está en entredicho tras la demolición de las casas y la falta de recuperación de los recursos públicos, denunció la representante Carolina Giraldo Botero - crédito @CaroGiraBo/X

La congresista también denunció que este caso ilustra el funcionamiento de los llamados “contrataderos”, figuras como los fondos mixtos que, según ella, esquivan el Estatuto General de Contratación Pública y dificultan la vigilancia ciudadana. “Es un ecosistema perfecto para la corrupción”, advirtió Giraldo.

Frente a este panorama, la representante anunció que puso los hechos en conocimiento de los entes de control y que, junto al representante Cristian Avendaño, impulsa un proyecto de ley para eliminar los “contrataderos”.

“La plata pública es sagrada, no de privados que incumplen. Pongo los hechos en conocimiento de los entes de control porque las familias de Pueblo Rico que esperaban una casa merecen respuestas, y lo mínimo es que se garantice que esto no vuelva a repetirse y saber si habrá otro proyecto de vivienda”, concluyó Carolina Giraldo Botero.

Temas Relacionados

Corrupción en ColombiaCarolina Giraldo BoteroCámara de RepresentantesInprosos S.A.S.FonpacíficoProyecto de vivienda en Pueblo Rico RisaraldaRecursos públicosDepartamento Nacional de PlaneaciónCristian AvendañoColombia-noticias

Más Noticias

Bayern Múnich vs. Hamburgo EN VIVO, fecha 3 de la Bundesliga 2025-2026: Luis Díaz juega como titular

Después de la fecha FIFA a nivel mundial, el fútbol alemán vuelve a la acción con una goleada “Gigantes de Baviera” y el colombiano Luis Díaz reportándose con gol

Bayern Múnich vs. Hamburgo EN

Westcol someterá sus dientes a una drástica intervención: “No me importa, si es posible, límeme todo”

El ‘influencer’ antioqueño reveló en una transmisión en vivo que se someterá a un procedimiento irreversible para cambiar el tamaño de sus dientes, desatando un intenso debate en redes sociales sobre su decisión

Westcol someterá sus dientes a

Así fue como se hizo el canticuento “la iguana tomaba café a la hora del té”, escrita por una chilena y grabada en CoDiscos en Medellín

El viaje de una familia y la mirada de una artista extranjera transformaron la manera en que los niños crecieron escuchando historias y personajes únicos

Así fue como se hizo

Embajador Daniel García-Peña alertó sobre riesgos de una descertificación de EE. UU. a Colombia: “Solo favorece a los criminales”

Washington evalúa retirar el respaldo a Colombia en la lucha contra el narcotráfico, lo que podría beneficiar a carteles y debilitar la cooperación bilateral, según advierte el embajador García-Peña

Embajador Daniel García-Peña alertó sobre

Judicializados presuntos responsables de cobrar de manera fraudulenta pensiones vitalicias en Huila: recibieron más de $1.500 millones

Dos de los procesados aceptaron los cargos en una causa que evidencia fallos en los controles administrativos y plantea un desafío para la protección del patrimonio público

Judicializados presuntos responsables de cobrar
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército entregó informe sobre el

Ejército entregó informe sobre el intento de asonada en Puerto Guzmán, Putumayo que dejó un civil herido: los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales

Fiscalía reveló el actuar criminal de exdirectores de la Dijín y del Inpec en el caso de la periodista Jineth Bedoya

La historia del Clan del Golfo, las disidencias de las AUC que Colombia reconoció como “Ejército Gaitanista”

General Triana compartió desde Washington detalles de la operación policial que dio con los coordinadores del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: ‘Román’ y ‘Guillermino’ al servicio de ‘Calarcá’

Estos serían los tres enlaces en Colombia de la Junta del Narcotráfico relacionados con el Clan del Golfo: ‘Chiquito Malo’, ‘Boyaco Sinaloa’ y ‘el Señor de la Silla’

ENTRETENIMIENTO

Así le contestó Marlon Solórzano,

Así le contestó Marlon Solórzano, exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’, a internauta que le pidió “salir del closet”

Westcol someterá sus dientes a una drástica intervención: “No me importa, si es posible, límeme todo”

Valentino filtra supuesta lista de participantes para ‘La casa de los famosos Colombia 3′: estos son los nombres

El cantante Juan Fernando Velasco se presentará en Bogotá con su gira ‘Julio Eterno’: estos son todos los detalles del concierto

Adriana Romero debutó como directora de cine y eligió a su hija como protagonista en una historia muy colombiana

Deportes

Bayern Múnich vs. Hamburgo EN

Bayern Múnich vs. Hamburgo EN VIVO, fecha 3 de la Bundesliga 2025-2026: Luis Díaz juega como titular

Técnico del Wolverhampton arropa a Jhon Arias en su comienzo de temporada en Inglaterra: “Tiene muchas cualidades”

Periodista venezolano lloró durante transmisión en vivo tras eliminación de la Vinotinto del repechaje al Mundial en la goleada ante Colombia

Etapa 20, Vuelta a España: Bola del Mundo - Puerto de Navacerrada, Jonas Vingegaard es el campeón virtual y así le fue a los ciclistas colombianos

Así fue la divertida reacción de los jugadores de Atlético Nacional al conocer sus cartas en videojuego: “Muy abajo”