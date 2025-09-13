Colombia

James Rodríguez reveló el futuro que quisiera para su hijo Samuel, esta no sería una opción: “No, no quiero. Es mucha presión”

El jugador colombiano continúa atrayendo atención tanto por su desempeño deportivo como por las reflexiones sobre su vida familiar y el futuro de sus hijos

David Garzón

Por David Garzón

Guardar
Al mencionar a Samuel, expresó
Al mencionar a Samuel, expresó un deseo de que su hijo explore otros horizontes al margen del fútbol profesional - crédito AP

Al abordar con inusual franqueza temas personales durante una entrevista reciente, James Rodríguez permitió conocer una faceta inédita de su vida privada, trascendiendo su desempeño futbolístico con el León de México.

A pesar de haber acumulado 17 partidos, 2 goles y 6 asistencias en los ocho meses que lleva en el equipo de Guanajuato, el futuro del volante colombiano parece definirse en un contexto de incertidumbre dentro y fuera del campo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Desde el inicio del Torneo Apertura de la Liga MX, la figura de James Rodríguez volvió a posicionarse en el centro del debate público, aunque esta vez no solo por cuestiones deportivas sino por declaraciones sobre su hijo menor, Samuel. En diálogo con el periodista español Edu Aguirre, Rodríguez abordó por primera vez de manera directa el rumbo que desea para su hijo, que actualmente reside con su abuela lejos de Colombia.

El futuro de Samuel

Cuando Aguirre preguntó directamente si
Cuando Aguirre preguntó directamente si desearía que su hijo se convirtiera en futbolista profesional, la respuesta de Rodríguez fue igualmente contundente - crédito @jamesrodriguez10/Instagram

Consultado sobre la posibilidad de que Samuel siguiera sus pasos en el fútbol profesional, el mediocampista respondió sin rodeos: “Está ahora jugando, pero yo no quiero que juegue al fútbol”. Ante la insistencia del entrevistador, Rodríguez explicó los motivos de su postura. “Es mucha presión y mucha cosa”, agregó el capitán de la Selección Nacional de Colombia, antes de bromear sobre el peligro físico del deporte: “Mira si es un medio que mete patadas... O un portero”, expresó entre risas.

Cuando Aguirre preguntó directamente si desearía que su hijo se convirtiera en futbolista profesional, la respuesta de Rodríguez fue igualmente contundente: “No, no quiero”. Posteriormente, añadió ciertos matices indicando que, en caso de que el niño tuviera verdadera pasión por el fútbol, estaría dispuesto a apoyarlo, pero dejó clara su preferencia: “Si a él le gusta, sí, pero si tú me preguntas, no quiero. Que se ponga a hacer otra vaina”.

Rodríguez abordó por primera vez de
Rodríguez abordó por primera vez de manera directa el rumbo que desea para su hijo - crédito AFP

En el ámbito familiar, las palabras del colombiano evidencian una preocupación sobre el peso y exigencias que enfrenta todo futbolista profesional. Al mencionar a Samuel, expresó un deseo de que su hijo explore otros horizontes al margen del fútbol profesional, una revelación que de inmediato generó reacciones y comentarios entre sus seguidores y el público en general.

Rendimiento de James Rodríguez

Estas declaraciones llegaron en un momento de inestabilidad deportiva para Rodríguez. Aunque al inicio del 2025 celebraba una aparente estabilidad profesional en México, en las últimas semanas su nivel de juego ha sido objeto de debate, especialmente tras su baja incidencia en el enfrentamiento de la selección Colombia frente al combinado peruano como local en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

De acuerdo con los medios mexicanos, el rendimiento del León también ha experimentado un descenso, sumándose a las críticas alrededor del mediocampista. Las redes sociales y la prensa especializada han puesto el foco no solo en su desenvolvimiento futbolístico, sino en su liderazgo comparativo frente a jugadores como Jhon Arias y Richard Ríos.

Las palabras del colombiano evidencian
Las palabras del colombiano evidencian una preocupación sobre el peso y exigencias que enfrenta todo futbolista profesional - crédito REUTERS

Ambos excompañeros se destacaron durante la última edición del Mundial de Clubes con Fluminense y Palmeiras, respectivamente, lo que les facilitó su llegada al fútbol europeo, pues Arias firmó con el Wolverhampton y Ríos con Benfica.

El contraste entre los caminos recorridos por estos futbolistas y el de Rodríguez no pasó desapercibido en la opinión pública. Mientras Arias y Ríos consolidaron su imagen internacional con transferencias a equipos europeos, Rodríguez enfrentó una ola de escrutinio por su impacto en la cancha y su rol dentro del grupo nacional, un debate que ha acompañado su carrera, marcada por opiniones divididas respecto a su estilo de conducción.

Con su contrato cercano a concluir y en medio de especulaciones sobre un eventual traspaso, James Rodríguez continúa atrayendo atención tanto por su desempeño deportivo como por las reflexiones sobre su vida familiar y el futuro de sus hijos. La entrevista con Aguirre, ampliamente difundida en redes sociales, abrió un debate acerca de los sacrificios inherentes al fútbol de alto rendimiento y las expectativas que suelen depositarse en las familias de los deportistas.

Temas Relacionados

James RodríguezHijo de JamesFamosos en ColombiaSelección ColombiaClub LeónMundial 2026Colombia-Deportes

Más Noticias

Benedetti aseguró que sería “penoso” que Estados Unidos descertifique a Colombia en la lucha contra las drogas: “No es por nosotros”

El ministro del Interior destacó la labor del país en atacar a las organizaciones ligadas al narcotráfico. Dijo que el trabajo ha sido “fehaciente, claro y transparente”

Benedetti aseguró que sería “penoso”

Tras póker con la selección Colombia, Luis Suárez volvió a anotar en el fútbol portugués

El atacante samario continuó con su racha goleadora con el Sporting de Lisboa luego de lo que fue su exhibición contra el seleccionado venezolano en el estadio Olímpico de Maturín

Tras póker con la selección

Revelan artículos del proyecto de ley del presupuesto 2026 que otorgarían más facultades al Gobierno Petro para tomar decisiones económicas

Óscar Darío Pérez, representante a la Cámara, advirtió sobre la necesidad de un análisis minucioso de la propuesta, cuyo monto asciende a $556,9 billones

Revelan artículos del proyecto de

Martha Peralta criticó a De La Espriella por declaraciones que hizo sobre la población indígena: “Usted qué va a entender de eso”

El aspirante a la Presidencia aseguró que no permitiría protestas con desmanes y que buscaría que se “vuelvan ciudadanos de verdad”

Martha Peralta criticó a De

Luis Díaz hace historia con el Bayern Munich en poco tiempo: este es el primer récord que logra en Alemania

El atacante marcó gol en la goleada 5-0 sobre el Hamburgo, por la Bundesliga, en su regreso tras las eliminatorias con la selección Colombia y demostrando todo su nivel

Luis Díaz hace historia con
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército entregó informe sobre el

Ejército entregó informe sobre el intento de asonada en Puerto Guzmán, Putumayo que dejó un civil herido: los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales

Fiscalía reveló el actuar criminal de exdirectores de la Dijín y del Inpec en el caso de la periodista Jineth Bedoya

La historia del Clan del Golfo, las disidencias de las AUC que Colombia reconoció como “Ejército Gaitanista”

General Triana compartió desde Washington detalles de la operación policial que dio con los coordinadores del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: ‘Román’ y ‘Guillermino’ al servicio de ‘Calarcá’

Estos serían los tres enlaces en Colombia de la Junta del Narcotráfico relacionados con el Clan del Golfo: ‘Chiquito Malo’, ‘Boyaco Sinaloa’ y ‘el Señor de la Silla’

ENTRETENIMIENTO

En imágenes: Karol G hizo

En imágenes: Karol G hizo historia al ser la primera colombiana que canta ante el papa en el Vaticano

Lil Pump, rapero estadounidense, se enamoró de una policía colombiana: ahora pide a sus seguidores encontrar su perfil en redes sociales

Hassam mostró a su actual pareja: esta fue la reacción de Valentina Taguado

Mateo Carvajal compartió la conversación que tuvo una fan con su abuela, presentándolo a él como su novio: así fue su reacción

En video: Karol G y Andrea Bocelli emocionan en los ensayos de ‘Vivo por ella’ para el evento global Grace for the World en el Vaticano

Deportes

Tras póker con la selección

Tras póker con la selección Colombia, Luis Suárez volvió a anotar en el fútbol portugués

Luis Díaz hace historia con el Bayern Munich en poco tiempo: este es el primer récord que logra en Alemania

La selección Colombia es candidata a ganar el mundial de 2026, según un referente de España: “Tienes que estar muy ilusionado”

Futbolista colombiano asistió a la fiesta de cumpleaños de un niño que lo invitó en Argentina

Millonarios se sigue llenando de lesionados para la Liga BetPlay y la Copa Colombia: estas son las dos nuevas bajas