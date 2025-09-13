Colombia

Accidente en las obras del metro de Bogotá dejó cuatro heridos a bordo de un bus de Transmilenio por la av. NQS

Los lesionados que iban dentro del articulado por la carrera 30 fueron trasladados a centros médicos, tras lo ocurrido la noche del viernes 12 de septiembre, en límites entre los barrios Ciudad Montes y El Remanso, en la localidad de Puente Aranda

Sebastián Vargas Rueda

El accidente ocurrió en la carrera 30 con calle 16 sur - crédito @ColombiaOscura/X | Google Maps | Metro de Bogotá

En medio de las obras que se realizan en Bogotá como parte de la primera línea del metro, que, según el más reciente reporte del alcalde Carlos Fernando Galán, ya superaron el 62 % de avance, la noche del viernes 12 de septiembre se presentó un infortunado episodio a causa de un accidente provocado por una de las máquinas que apoyan la construcción de la megaobra.

Este incidente también tuvo como protagonista a un bus de Transmilenio que se movilizaba a la altura de la avenida NQS (carrera 30) con calle 16 sur.

Ese mismo día, a través de un comunicado firmado por la gerencia de la empresa Metro Línea 1 S.A.S., se entregaron los reportes de lo ocurrido. Esto sucedió luego de que, en la madrugada del día siguiente, el sábado 13 de septiembre de 2025, se conociera un video difundido en redes sociales, en el que se evidencia la magnitud del accidente, ocurrido en los límites entre los barrios Ciudad Montes y El Remanso, en la localidad de Puente Aranda (centro-sur de Bogotá).

En la grabación, el usuario que registró el hecho con su celular aseguró: “El accidente aquí de la autopista Sur - (carrera) 30 con (calle) 16 sur, fue que una máquina, esa punta de la máquina, cayó contra el bus del TransMilenio. Al momento hay tres lesionados”.

A esto, una mujer que estaba junto al paramédico complementó el relato del hombre que grabó cómo quedó el articulado: entre vidrios rotos, y con una parte del techo descubierta como resultado del impacto tras la caída de la maquinaria.

Cuatro personas quedaron lesionadas, pero ninguna de gravedad - crédito @ColombiaOscura/X

La explicación de lo ocurrido tras accidente que sufrió bus de Transmilenio por obras de Metro de Bogotá

“En la noche del viernes 12 de septiembre, sobre las 8:53 p.m., se presentó un incidente que afectó un bus de TransMilenio que se desplazaba en sentido sur-norte por la Av. NQS con Diagonal 16 Sur”, inicia el comunicado oficial con el reporte de los hechos.

“Como resultado, cuatro personas resultaron lesionadas, las cuales fueron valoradas en el sitio y posteriormente trasladadas a clínicas cercanas. Según los reportes médicos, hasta el momento, ninguno de los heridos presenta lesiones de gravedad”, especificó el documento oficial.

Como consecuencia, “las actividades constructivas en el lugar fueron suspendidas de manera inmediata y se activaron los protocolos de seguridad para atender la emergencia. La causa del accidente está siendo investigada por equipo de Metro Línea 1 S.A.S.”, precisó el comunicado.

Por último, señaló que “Metro Linea 1 continuará acompañando a los lesionados y a sus familias, brindando la atención necesaria y oportuna”, puntualizó “su compromiso con la seguridad y protección de la ciudadanía, y reforzará las medidas de control mientras adelanta la investigación para determinar las causas del incidente”, cierra el informe.

El accidente ocurrió en la carrera 30 con calle 16 sur - crédito @ColombiaOscura/X | Google Maps | Metro de Bogotá

Los seis vagones del primer metro ya desembarcaron en el patio taller de Bosa, en Bogotá

La mañana del 11 de septiembre de 2025, Bogotá presenció un momento histórico con el desembarque oficial del primer tren del metro. La ceremonia inició a las 8:00 a. m., cuando el vagón 10101 llegó al patio taller de la Línea 1 del Metro de Bogotá, ubicado en la localidad de Bosa.

La instrucción del mandatario distrital, Carlos Fernando Galán, marcó el inicio de esta fase: “Esta larga travesía del primer tren del Metro de Bogotá. Por favor, equipo de Metro Línea 1 y Transportes Montejo, que trajo de Cartagena a Bogotá el primer tren del Metro de Bogotá, iniciemos el descenso para que este primer vagón, el uno, cero, uno, cero, uno del primer tren del metro de Bogotá, toque por fin suelo bogotano”.

Las imágenes compartidas por la cuenta oficial del Metro de Bogotá en X registraron el momento en que una grúa bajó el vagón y lo situó por primera vez sobre el terreno capitalino.

Durante el evento, Leonidas Narváez, gerente del Metro de Bogotá, dirigió unas palabras a los presentes, en las que resaltó la coordinación con la empresa TransMilenio y la importancia de crear un sistema de transporte funcional para la ciudad.

Primer vagón Metro de Bogotá
Primer vagón Metro de Bogotá toca suelo del patio taller al sur de la ciudad - crédito @JoseLeoNarvaezM/X

“Agradezco a @TransMilenio porque entiende que el futuro será interoperable. Estamos fortaleciendo la cultura ciudadana alrededor del Metro porque va a generar apropiación y que una nueva generación cambie alrededor de la movilidad”, expresó Narváez, en declaraciones a través de su cuenta de X.

A estos reconocimientos se sumó el alcalde Galán, quien valoró el trabajo del equipo de TransMilenio: “A quien le debemos todos un agradecimiento por lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a hacer en los próximos años, es al equipo de TransMilenio del sistema de transporte. Porque es gracias también a los ajustes que se han hecho que la ciudad sigue operando en medio de dificultades, pero Bogotá sigue operando”.

Y agregó: “Hemos tenido que enfrentar grandes dificultades para el sistema, tener una línea de metro en construcción por un corredor como la Caracas que tiene en operación un BRT, un sistema TransMilenio, al mismo tiempo es un reto inmenso”, finalizó el alcalde.

Carlos Fernando Galán, confía en que este proyecto que está liderando será el punto de inflexión para una cambió en la forma en la que los bogotanos se van a transportar - crédito Alcaldía de Bogotá

