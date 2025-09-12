Video: Karol G afina los detalles de su presentación en el evento ‘Grace For The World’ en el Vaticano: así fue el ensayo

En la red comenzaron a circular grabaciones de los preliminares del evento "Grace For The World", que tendrá lugar el sábado 13 de septiembre - crédito @KarolGWW/X

La Plaza de San Pedro en El Vaticano se convertirá el sábado 13 de septiembre en el epicentro de un evento sin precedentes: Grace for the World, cita que reunirá a artistas de renombre y combinará música, arte visual y espiritualidad en una velada que busca enviar un mensaje de fraternidad y paz a escala planetaria.

La dirección artística del evento estará en manos de dos referentes de la música internacional: Pharrell Williams y el tenor italiano Andrea Bocelli, que no solo codirigirán la velada, también participarán activamente en el escenario.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Entre las figuras invitadas a sumarse al evento se encuentra Karol G, que se presentará junto a otros artistas internacionales en un concierto global que será transmitido en directo a millones de espectadores, convirtiéndose así en la primera colombiana en la historia que recibe el honor de cantar frente al sumo pontífice, León XIV.

La cantante se encuentra desde hace varios días en suelo italiano, preparándose para dicha presentación, y en las últimas horas se dio a conocer una grabación de los ensayos que se adelantan en la misma Plaza de San Pedro, bajo el liderazgo de Pharrell y con la presencia del coro góspel Voices of Fire.

En la grabación se evidencia que la Bichota optó por lucir un atuendo sobrio, que consistió en una chaqueta negra de manga larga con acabado ligeramente brillante, y unos pantalones oscuros de corte recto, ajustados en la cintura.

Así puede ver en vivo el histórico concierto de Karol G en el Vaticano

Grace for the World se emitirá en vivo a través de plataformas digitales - crédito Disney +

El espectáculo, que comenzará a las 2:00 p. m. (hora de Colombia), representa la primera vez que un concierto de estas características se realiza en uno de los puntos emblemáticos del catolicismo mundial. La producción estará a cargo de Jesse Collins Entertainment, con la dirección escénica de Sam Wrench y la supervisión musical de Adam Blackstone.

La transmisión en vivo será posible verla a través de plataformas como Disney+, Hulu y ABC News Live,y quienes no puedan seguirlo en directo tendrán la opción de verlo bajo demanda en Disney+, a partir del 27 de septiembre.

Uno de los momentos más esperados de la noche será el espectáculo de drones y luces desarrollado por Nova Sky Stories, inspirado en la riqueza artística de la Capilla Sixtina, pues este despliegue visual transformará el cielo romano en un lienzo digital, fusionando tecnología y arte en homenaje al patrimonio cultural del Vaticano.

El concierto servirá como cierre del Tercer Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana, una iniciativa de la Fundación Fratelli Tutti que durante dos días promueve la solidaridad, el diálogo interreligioso y la protección de la Creación.

Karol G sería una de las “headliners” del festival Coachella 2026

Informaciones recientes indican que Karol G podría liderar el festival de Coachella en 2026, lugar en el que ya se presentó en 2022 - crédito Maria Alejandra Cardona/REUTERS

La próxima edición del festival Coachella programada para 2026 contará con Karol G como una de las cabezas de cartel, según confirmó Rolling Stone. Sabrina Carpenter, reconocida figura de la música pop, también liderará el emblemático evento.

Fuentes consultadas por la publicación, así como un adelanto previo difundido por el portal Hits, detallaron que la posibilidad de que tanto la Bichota como la norteamericana (que estará de paso por Colombia como parte del próximo Festival Estéreo Picnic) vendría dada por la aclamación quer recibieron ambas artistas obtuvieron en sus participaciones anteriores en Coachella.

La antioqueña estuvo presente en el evento celebrado en el desierto de Indio, California, en la edición de 2022. en pleno ascenso de su carrera internacional, mostrando temas de su LP KG0516.

Como contrapartida, cabe señalar que distintos reportes a inicios de 2024 indicaron que los productores del festival realizado durante dos fines de semana consecutivos descartaron la posibilidad de sumar a Shakira en esa edición, que se decantó por Lana Del Rey, Tyler The Creator y Doja Cat como cabezas de cartel.