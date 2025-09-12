Blessd se apodera del ranking de Spotify en Colombia, ¿Cuáles son sus canciones más populares?

Blessd volvió a unir fuerzas con Anuel AA en "Portate Bonito", que incursiona en el afrobeat- (cortesía Anuel AA)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Spotify el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Spotify ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público colombiano.

Desde reggaetón a pop, estos son los hits más sonados

1. YOGURCITO REMIX (w Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R., ROA)

Blessd ha logrado colar cancions dentro del ranking de Spotify en Colombia. (YT/ Blessd El Bendito)

Blessd

La canción de Blessd se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 306.090 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la primera posición.

2. La Plena

La canción La Plena de Beéle cuenta con más 416 millones de reproducciones en Spotify. (Instagram: westcol)

W Sound

Tras acumular 289.465 reproducciones, el temazo de W Sound se mantiene en segundo lugar.

3. COMO OREO (w Fuerza Regida, Ovy On The Drums)

(@blessd/Instagram)

Blessd

«COMO OREO (w Fuerza Regida, Ovy On The Drums)» de Blessd es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 257.961 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la tercera posición.

4. no tiene sentido

el joven colombiano domina la lista de las canciones más reproducidas en Spotify Colombia con sus temas del género urbano. (MV BELEE)

Beéle

«no tiene sentido», interpretado por Beéle, ocupa el cuarto lugar de la lista, tras lograr 243.916 reproducciones.

5. top diesel

(@beele/Instagram)

Beéle

«top diesel» de Beéle sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 5, ya que ha conseguido un total de 223.114 reproducciones.

6. Mi Refe (w Ovy On The Drums)

Beéle

«Mi Refe (w Ovy On The Drums)» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el sexto puesto, con 219.692 reproducciones.

7. YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)

Ovy On The Drums

«YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)» de Ovy On The Drums es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 217.506 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la séptima posición.

8. Ba Ba Bad Remix (w Sean Paul, Ryan Castro, Busy Signal)

Kybba

«Ba Ba Bad Remix (w Sean Paul, Ryan Castro, Busy Signal)» de Kybba sigue abriéndose camino en las listas. Con 200.974 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas de los escuchas, en la posición octava.

9. YOGURCITO

Blessd

«YOGURCITO» se ubica en el noveno lugar. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 200.037, lo que marca un hito en la carrera musical de Blessd.

10. AMISTA (w Ovy On The Drums)

(@blessd/IG)

Blessd

«AMISTA (w Ovy On The Drums)» de Blessd se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 199.834 reproducciones, motivo por el cual sigue en la décima posición.

Los artistas y canciones más escuchadas en Colombia durante el 2024

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

Feidse ha consolidado como una figura prominente en la escena musical de Colombia durante 2024, liderando las listas de Spotify tanto en la categoría de artistas como en la de canciones más escuchadas. Sus temas ‘Sorry 4 That Much’y ‘Luna’ han capturado la atención de los oyentes, reflejando su creciente influencia en el género urbano. Además, su gira ‘Ferxxocalipsis World Tour’incluyó exitosas presentaciones en Bogotá y Medellín, destacando su impacto más allá de las plataformas digitales.

El reguetón ha dominado las preferencias musicales en Colombia, según las listas Top Artistas Colombia 2024 y Top Canciones Colombia 2024 de Spotify. Feid encabeza ambas listas, con ‘Luna’, en colaboración con ATL Jacob y ‘Sorry 4 That Much’ como las canciones más populares. Otros artistas destacados incluyen a Karol G, Blessd, y Bad Bunny, quienes también han dejado su huella en las listas con temas como ‘Perro Negro’ y ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’.

La lista Top Canciones Colombia 2024 presenta una variedad de colaboraciones que han resonado con el público. Entre ellas se encuentran ‘Mírame’ de Blessd y Ovy On The Drums y ‘Según Quién’de Malumay Carin León. Estas colaboraciones reflejan la diversidad y la riqueza del género urbano en el país.

En cuanto a la lista Top Artistas, además de Feid, se destacan canciones como ‘La Falda’ de Myke Towers y ‘Monastery’de Ryan Castrojunto a Feid. La presencia de artistas como Anuel AA con ‘Shampoo de Coco’ y Rauw Alejandro con ‘Khé?’ también subraya la popularidad de estos géneros en Colombia.

El fenómeno de Feid no se limita a su éxito en las listas de reproducción. Su gira ‘Ferxxocalipsis World Tour’ ha sido un éxito rotundo, con conciertos consecutivos en el Coliseo MedPlus de Bogotá y el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, atrayendo a miles de fanáticos. Esta combinación de éxito en streaming y en vivo subraya su prominencia en el panorama musical colombiano.

La influencia de Feid y el auge del reguetón en Colombia durante 2024 reflejan una tendencia más amplia en la música latina, donde la colaboración y la innovación continúan impulsando el género hacia nuevas alturas.