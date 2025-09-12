Colombia

Blessd se apodera del ranking de Spotify en Colombia, ¿Cuáles son sus canciones más populares?

Las canciones más escuchadas de la semana tienen nombre propio y mucho ritmo urbano, con colaboraciones explosivas que han conquistado a millones de oyentes en la plataforma digital más popular

Por Omar López

Guardar
Blessd volvió a unir fuerzas
Blessd volvió a unir fuerzas con Anuel AA en "Portate Bonito", que incursiona en el afrobeat- (cortesía Anuel AA)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Spotify el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Spotify ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público colombiano.

Desde reggaetón a pop, estos son los hits más sonados

1. YOGURCITO REMIX (w Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R., ROA)

Blessd ha logrado colar cancions
Blessd ha logrado colar cancions dentro del ranking de Spotify en Colombia. (YT/ Blessd El Bendito)

Blessd

La canción de Blessd se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 306.090 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la primera posición.

2. La Plena

La canción La Plena de
La canción La Plena de Beéle cuenta con más 416 millones de reproducciones en Spotify. (Instagram: westcol)

W Sound

Tras acumular 289.465 reproducciones, el temazo de W Sound se mantiene en segundo lugar.

3. COMO OREO (w Fuerza Regida, Ovy On The Drums)

(@blessd/Instagram)
(@blessd/Instagram)

Blessd

«COMO OREO (w Fuerza Regida, Ovy On The Drums)» de Blessd es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 257.961 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la tercera posición.

4. no tiene sentido

el joven colombiano domina la
el joven colombiano domina la lista de las canciones más reproducidas en Spotify Colombia con sus temas del género urbano. (MV BELEE)

Beéle

«no tiene sentido», interpretado por Beéle, ocupa el cuarto lugar de la lista, tras lograr 243.916 reproducciones.

5. top diesel

(@beele/Instagram)
(@beele/Instagram)

Beéle

«top diesel» de Beéle sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 5, ya que ha conseguido un total de 223.114 reproducciones.

6. Mi Refe (w Ovy On The Drums)

Beéle

«Mi Refe (w Ovy On The Drums)» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el sexto puesto, con 219.692 reproducciones.

7. YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)

Ovy On The Drums

«YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)» de Ovy On The Drums es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 217.506 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la séptima posición.

8. Ba Ba Bad Remix (w Sean Paul, Ryan Castro, Busy Signal)

Kybba

«Ba Ba Bad Remix (w Sean Paul, Ryan Castro, Busy Signal)» de Kybba sigue abriéndose camino en las listas. Con 200.974 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas de los escuchas, en la posición octava.

9. YOGURCITO

Blessd

«YOGURCITO» se ubica en el noveno lugar. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 200.037, lo que marca un hito en la carrera musical de Blessd.

10. AMISTA (w Ovy On The Drums)

(@blessd/IG)
(@blessd/IG)

Blessd

«AMISTA (w Ovy On The Drums)» de Blessd se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 199.834 reproducciones, motivo por el cual sigue en la décima posición.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Los artistas y canciones más escuchadas en Colombia durante el 2024

Spotify se ha convertido en
Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

Feidse ha consolidado como una figura prominente en la escena musical de Colombia durante 2024, liderando las listas de Spotify tanto en la categoría de artistas como en la de canciones más escuchadas. Sus temas ‘Sorry 4 That Much’y ‘Luna’ han capturado la atención de los oyentes, reflejando su creciente influencia en el género urbano. Además, su gira ‘Ferxxocalipsis World Tour’incluyó exitosas presentaciones en Bogotá y Medellín, destacando su impacto más allá de las plataformas digitales.

El reguetón ha dominado las preferencias musicales en Colombia, según las listas Top Artistas Colombia 2024 y Top Canciones Colombia 2024 de Spotify. Feid encabeza ambas listas, con ‘Luna’, en colaboración con ATL Jacob y ‘Sorry 4 That Much’ como las canciones más populares. Otros artistas destacados incluyen a Karol G, Blessd, y Bad Bunny, quienes también han dejado su huella en las listas con temas como ‘Perro Negro’ y ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’.

La lista Top Canciones Colombia 2024 presenta una variedad de colaboraciones que han resonado con el público. Entre ellas se encuentran ‘Mírame’ de Blessd y Ovy On The Drums y ‘Según Quién’de Malumay Carin León. Estas colaboraciones reflejan la diversidad y la riqueza del género urbano en el país.

En cuanto a la lista Top Artistas, además de Feid, se destacan canciones como ‘La Falda’ de Myke Towers y ‘Monastery’de Ryan Castrojunto a Feid. La presencia de artistas como Anuel AA con ‘Shampoo de Coco’ y Rauw Alejandro con ‘Khé?’ también subraya la popularidad de estos géneros en Colombia.

El fenómeno de Feid no se limita a su éxito en las listas de reproducción. Su gira ‘Ferxxocalipsis World Tour’ ha sido un éxito rotundo, con conciertos consecutivos en el Coliseo MedPlus de Bogotá y el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, atrayendo a miles de fanáticos. Esta combinación de éxito en streaming y en vivo subraya su prominencia en el panorama musical colombiano.

La influencia de Feid y el auge del reguetón en Colombia durante 2024 reflejan una tendencia más amplia en la música latina, donde la colaboración y la innovación continúan impulsando el género hacia nuevas alturas.

Temas Relacionados

SpotifyStreamingMúsicacolombia-entretenimientoNoticias

Más Noticias

Pico y Placa en Medellín: restricciones vehiculares para evitar multas este viernes 12 de septiembre

El programa de restricción vehicular Pico y Placa aplica de lunes a viernes en Medellin

Pico y Placa en Medellín:

Cayeron seis miembros de grupo dedicado a la extorsión en Meta: “Cada bala tatuada era un homicidio confesado”

Según explicaron las autoridades, los sindicados son responsables de múltiples homicidios registrados en la región del Ariari durante los últimos meses

Cayeron seis miembros de grupo

Gobernadores piden acciones urgentes al Gobierno Petro por inseguridad y reclutamiento de niños: “Situación de orden público agobia”

Los mandatarios locales solicitaron la redefinición de las políticas de seguridad y el desarrollo de medidas contundentes contra los grupos armados

Gobernadores piden acciones urgentes al

Dayro Moreno llegó con lujoso regalo para Hernán Darío Herrera tras regresar de la selección Colombia

El delantero tolimense llegó a tener minutos con el combinado patrio en el duelo contra Bolivia, en el que la Tricolor se aseguró un puesto en la próxima cita orbital

Dayro Moreno llegó con lujoso

Junior de Barranquilla le “robaría” una figura al Atlético Nacional: aprovecharía un lío en el contrato

El cuadro barranquillero ya planifica la temporada 2026 y buscaría a un hombre que ha destacado con los verdes en las últimas dos temporadas, aunque no será una negociación sencilla

Junior de Barranquilla le “robaría”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Fiscalía reveló el actuar criminal

Fiscalía reveló el actuar criminal de exdirectores de la Dijín y del Inpec en el caso de la periodista Jineth Bedoya

La historia del Clan del Golfo, las disidencias de las AUC que Colombia reconoció como “Ejército Gaitanista”

General Triana compartió desde Washington detalles de la operación policial que dio con los coordinadores del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: ‘Román’ y ‘Guillermino’ al servicio de ‘Calarcá’

Estos serían los tres enlaces en Colombia de la Junta del Narcotráfico relacionados con el Clan del Golfo: ‘Chiquito Malo’, ‘Boyaco Sinaloa’ y ‘el Señor de la Silla’

Dinamitaron torre de energía en sector Loma del Indio en Medellín: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Novio de Andrea Valdiri publicó

Novio de Andrea Valdiri publicó foto en primer plano y desató críticas en redes sociales: “Con razón solo le mostraba los brazos”

Las mejores canciones para escuchar en Spotify Colombia en cualquier momento y lugar

Jorge Enrique Abello publicó emotivo mensaje tras el fallecimiento de Eduardo Serrano: “Nunca te olvidaré”

Filtran segundo video íntimo de Beéle e Isabella Ladera y las redes explotan sin piedad: TikTok lidera las críticas

Claudia Bahamón participó de un exclusivo encuentro con figuras internacionales: se tomó fotos con David Beckham

Deportes

Dayro Moreno llegó con lujoso

Dayro Moreno llegó con lujoso regalo para Hernán Darío Herrera tras regresar de la selección Colombia

Junior de Barranquilla le “robaría” una figura al Atlético Nacional: aprovecharía un lío en el contrato

Juan Pablo Montoya y su análisis de la victoria de Max Verstappen en el GP de Italia de la Fórmula 1: “Yo creo que hasta Red Bull se sorprendió”

Millonarios no solo celebró el regreso de Leonardo Castro a las canchas: así va su renovación

Exjugador del Once Caldas recibió el respaldo de ídolo venezolano para dirigir a la Vinotinto: “Sería grandioso”