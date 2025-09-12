Jessi Uribe habría enviado un mensaje a su ex en medio de un momento de desahogo: “Perdón, hubo alguien que robó mi corazón”

Las vivencias de Jessi Uribe, uno de los cantantes más emblemáticos del género popular en Colombia, están tan presentes en la conversación pública como los éxitos que lo han llevado a la cima de la industria musical.

Con cada nuevo lanzamiento, el artista no solo suma adeptos por sus interpretaciones, sino que alimenta una atención sostenida alrededor de los episodios más personales y controversiales de su vida.

El punto de inflexión mediático llegó cuando se anunció su separación de Sandra Barrios, la madre de sus hijos, acontecimiento que sacudió al círculo de la farándula nacional e impulsó una ola de especulaciones en torno a las causas de la ruptura. La situación se tornó más intensa con la confirmación de su relación con Paola Jara, artista también reconocida en el medio. El público, intrigado por esta transición sentimental, no tardó en vincular su producción musical con lo ocurrido.

Sentimientos de culpa en Jessi Uribe

Jessi Uribe eligió abrirse en canal frente a las cámaras y el público - crédito Akapella / YouTube

En el centro de este fenómeno se destaca la balada La Culpa, tema que se volvió recurrente en los análisis y discusiones de sus fanáticos. Miles de seguidores interpretaron la letra de la canción como una confesión velada; en ella, leyeron referencias claras al término de la relación con Barrios. Versos como “Yo sé que el pacto entre tú y yo ha quedado desecho, que sin quererlo te hice mal y perdí mis derechos”, sirvieron de pista para deducir que el intérprete utilizó la música como forma de expiar sentimientos de culpa y expresar arrepentimiento por el sufrimiento infligido.

Con el paso de los años y el establecimiento de su vínculo sentimental con Paola Jara, muchos seguidores esperaban algún pronunciamiento más directo sobre los hechos que marcaron el cambio en su vida privada. Esa espera terminó en un episodio especial de Akapella Sessions, espacio donde Jessi Uribe eligió abrirse en canal frente a las cámaras y el público. En medio de la interpretación de La Culpa, el cantante sorprendió al interrumpir el tema para ofrecer una improvisación cargada de emocionalidad.

Fue entonces cuando Uribe, visiblemente atravesado por los recuerdos, pronunció palabras que el público recibió como una catarsis pública y un paso al frente en su narrativa personal. “Yo quiero desahogarme hoy, me han acabado y aquí estoy, resistiendo lo que trajo una versión. ¿O acaso alguien me escuchó, o por lo menos preguntó cómo fue, pues muy fácil les diré. Primero pido perdón, perdón por lastimar su corazón, pero me enamoré, me entregué perdidamente y no pude detenerme; hubo alguien que robó mi corazón”, fueron algunos de los fragmentos que resonaron entre quienes esperaban una explicación honesta y sin filtros.

El acto no se limitó a una declaración efímera. La sinceridad expresada por Uribe marcó un hito en cómo los artistas abordan sus vidas privadas ante el escrutinio popular. En su improvisación, el cantante fue transparente respecto a la imposibilidad de frenar emociones que lo llevaron a tomar decisiones difíciles y, en última instancia, dolorosas para las personas implicadas. Lleno de honestidad, reconoció que ni las críticas públicas ni el castigo mediático lograron doblegar sus sentimientos ni minimizar la dureza de su vivencia interna.

La estrofa que selló el momento

El momento más conmovedor llegó cuando Uribe, sin recurrir a vagas generalidades, concluyó su intervención con una estrofa inédita que fue interpretada como un mensaje directo para Sandra Barrios. “Para no alargar el cuento, porque ya saben el resto, me despido recitando esta canción: Quisiera que no olvides que un día yo te quise y que no me recuerdes por el daño que te hice, se me volvió rutina que la mente me destruya, yo hubiera preferido que la culpa fuera tuya, para no pensar en ti, para no sentirme así, sé que te duele, pero me duele más a mí”, entonó, lo que permitió que el público atestiguara una faceta vulnerable rara vez mostrada en escenarios convencionales.

Finalmente, la presentación, ampliamente replicada y comentada, generó un eco que alcanzó mucho más allá de los espectadores en el estudio de La Kalle, el cual reabre el debate sobre la delgada línea entre lo personal y lo artístico en la era digital. La audiencia premió la honestidad y profundidad del mensaje, que consolidó a Jessi Uribe no solo como artista, sino como figura capaz de comunicar a través de la vulnerabilidad y el arte, su recorrido por las emociones más intensas de la vida.