Colombia

Esta es la empresa que llevó hasta Bogotá los primeros vagones del metro: goza de reconocimiento nacional e internacional

Con una trayectoria de más de 70 años, la compañía ha transportado cargas que, como el metro de la capital, son objeto de desarrollo para el país

Los primeros vagones recorrieron por
Los primeros vagones recorrieron por carretera más de 900 kilómetros - crédito @MetroBogota/X

En la madrugada del 11 de septiembre llegaron al patio taller del metro en la localidad de Bosa los primeros seis vagones que operarán en la primera línea del metro de Bogotá. Cada uno de estos vagones tiene una capacidad para transportar 1800 pasajeros, y previamente habían sido descargados en el puerto de Cartagena desde un barco de bandera francesa.

El traslado hasta el sur de la capital del país involucró un complejo operativo de custodia de los vagones a lo largo de los más de 900 kilómetros de carretera que separan a Cartagena de Bogotá. Para lograr que el viaje del primer tren del metro fuera completado con éxito fue necesario la intervención de expertos en logística y en transporte de cargas con dimensiones similares a las de los vagones.

La ruta trazada atravesó municipios, a lo largo de la Ruta del Sol, como Bosconia (Cesar), San Alberto (Cesar), Puerto Boyacá (Boyacá), Guaduas y Villeta (Cundinamarca), hasta llegar a la capital del país por la calle 13 luego de seis días de viaje por carretera.

La empresa encargada de esta tarea fue Transportes Montejo, una compañía con más de 70 años de experiencia en el sector del transporte pesado y especializado en el país. La compañía asumió el reto de cargar cuidadosamente los vagones en la Sociedad Portuaria de Cartagena para luego transportarlos en tractocamiones escoltados por miembros de la fuerza pública.

La historia de la empresa comienza en 1953 en Duitama, Boyacá, cuando Hernán Montejo y su esposa, Melba Riaño, fundaron una pequeña empresa para mover carga en la región. A partir de ese modesto inicio, la empresa se especializó en el transporte de carga sobredimensionada y extrapesada, lo que le permitió ganar reconocimiento y crecer en el sector nacional.

La empresa se especializa en
La empresa se especializa en el transporte de cargas de grandes dimensiones - crédito @transportesmontejo/Instagram

Por su parte, Fernando Montejo Riaño, hijo de los fundadores, se incorporó desde joven y desarrolló nuevas soluciones de transporte especializado, ampliando el portafolio de servicios que actualmente incluye logística, izaje, transporte multimodal, ingeniería y alquiler de equipos.

Con su sede principal ubicada en Tocancipá, Cundinamarca, Transportes Montejo se ha convertido en una de las empresas más reconocidas en el país para el transporte de cargas especiales. Además del transporte de los vagones para el metro de Bogotá, la compañía fue responsable de otros movimientos impresionantes de carga a lo largo del territorio colombiano.

Entre las cargas que fueron trasladados por sus vehículos se destacan siete transformadores desde San Jerónimo (Antioquia) por rutas terciarias difíciles; un reactor para Ecopetrol en Barrancabermeja (Santander); y un domo de vapor desde Cartagena hasta Cali, atravesando el paso de La Línea.

En 2018, la empresa transportó
En 2018, la empresa transportó un avión desde el aeropuerto hasta el Museo Aeroespacial Colombiano - crédito Transportes Montejo/página web

Adicionalmente, la compañía, con oficinas en Medellín, Santa Marta, Cartagena, Panamá y Venezuela, ha trabajado para grandes empresas del sector minero del país como Drummond y Cerrejón, para las que realizaron movimientos de maquinaria pesada que requieren gran pericia y logística.

Uno de sus traslados más emblemáticos fue el de un avión Boeing 707 desde el aeropuerto internacional El Dorado hasta el Museo Aeroespacial Colombiano, ubicado frente al parque Jaime Duque, en 2018.

Esta amplia trayectoria la volvieron la compañía ideal elegida por la Administración distrital, en cabeza del alcalde Carlos Fernando Galán, para transportar el primer tren que consolida el sueño de todos los bogotanos de tener, luego de más de 80 años, la primera línea de una red de metro en la ciudad.

Luego de seis días de
Luego de seis días de viaje a lo largo de más de 900 kilómetros, los vagones llegaron al patio taller en Bosa - crédito Alcaldía Bogotá

Su trayectoria no solo le ha valido para gozar de prestigio a nivel nacional. Transportes Montejo ha recibido numerosos reconocimientos internacionales como el otorgado en 2013 por la revista International Cranes and Specialized Transport. que la catalogó como una de las 21 mejores empresas de transporte pesado en el mundo.

