Colombia

Homecenter, Tiendas Ara, Pat Primo y Studio F tiene vacantes para fines de semana, temporada navideña y Black Friday: así puede postularse

El comercio minorista en Colombia incrementa la búsqueda de personal para cubrir la alta demanda de fin de año, con oportunidades laborales temporales en grandes ciudades y municipios

Frank Saavedra

Por Frank Saavedra

Guardar
Homecenter, Tiendas Ara, Patprimo y
Homecenter, Tiendas Ara, Patprimo y Studio F abren vacantes de fin de semana en varias ciudades del país - crédito VisualesIA/Imagen ilustrativa Infobae

El auge del consumo durante la temporada navideña y eventos como el Black Friday ha impulsado una alta demanda de personal en el sector comercial colombiano, especialmente en áreas como moda, hogar y alimentos.

En este contexto, Homecenter, Tiendas Ara, Pat Primo y Studio F iniciaron procesos de contratación para reforzar sus equipos de trabajo los fines de semana en distintas ciudades del país, con el objetivo de atender el incremento en el flujo de clientes y garantizar un servicio eficiente en sus tiendas físicas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las vacantes disponibles están orientadas a quienes buscan complementar ingresos o adquirir experiencia laboral, resultando especialmente atractivas para estudiantes, personas con compromisos entre semana o interesados en explorar el sector retail.

Los cargos ofrecidos incluyen operadores de tienda, asesores comerciales, cajeros, coordinadores, vendedores y auxiliares de punto de venta, con oportunidades tanto en grandes ciudades como Medellín, el Valle de Aburrá, Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Manizales e Ibagué, así como en municipios intermedios, según información del portal Magneto Empleos.

Homecenter, Tiendas Ara, Patprimo y
Homecenter, Tiendas Ara, Patprimo y Studio F abren vacantes de fin de semana en varias ciudades del país - crédito Luisa González/Reuters

El último trimestre del año representa un periodo estratégico para el comercio minorista en Colombia. Las empresas suelen reforzar sus equipos para responder al aumento de la demanda, y estas contrataciones temporales pueden convertirse en una puerta de entrada para quienes aspiran a una vinculación permanente.

El desempeño durante estas temporadas suele abrir la posibilidad de continuar en las compañías, lo que convierte a estas vacantes en una oportunidad relevante para quienes buscan estabilidad laboral.

Entre los perfiles más solicitados se encuentran los operadores de tienda y vendedores, en Tiendas Ara, encargados de la atención al cliente, el surtido de estanterías y el apoyo logístico. Los asesores comerciales y cajeros deben demostrar habilidades en servicio al cliente, manejo de caja y comunicación efectiva.

Para los cargos de coordinadores y líderes de punto de venta, se requiere experiencia previa en retail o supervisión de equipos. Las empresas valoran competencias como la orientación al servicio, el trabajo en equipo, la proactividad y la disponibilidad para trabajar en horarios rotativos durante sábados, domingos y festivos.

Las vacantes incluyen cargos como
Las vacantes incluyen cargos como operadores de tienda, asesores comerciales, cajeros, coordinadores y auxiliares de punto de venta - crédito Quetzalli Nicte-Ha/Reuters

Dentro de las ofertas laborales figura la vacante de Vendedor Fines De Semana Temporada De Navidad en Bucaramanga en Homecenter, con salario a convenir. Las responsabilidades incluyen brindar asesoría técnica y especializada a los clientes, realizar demostraciones de productos y servicios, apoyar la formación de vendedores en el área de especialidad, alcanzar los objetivos de venta y ofrecer un servicio al cliente personalizado.

Se requiere disponibilidad para trabajar los fines de semana durante la temporada navideña, pasión por el servicio al cliente y las ventas, habilidades de comunicación efectivas y capacidad para desenvolverse en un entorno dinámico.

En Barbosa, Antioquia, se encuentra disponible el cargo de Operador De Tienda Fines de Semana ofrecido por Tiendas Ara, con un salario de $570.000. Las funciones comprenden la atención y asesoría al cliente, manejo de caja, surtido de productos, control de inventario, apoyo en promociones y mantenimiento del orden en tienda.

Los aspirantes deben contar con actitud, compromiso y deseos de crecer profesionalmente, y pueden postularse con estudios desde básica primaria hasta nivel tecnólogo.

Para quienes residen en Bogotá, Patprimo ofrece el cargo de Asesor fines de semana ofrece un salario que oscila entre $1.423.500 y $2.000.000. Se exige ser bachiller y contar con al menos seis meses de experiencia en ventas de retail, especialmente en calzado o moda. La empresa ofrece un ambiente laboral favorable, capacitaciones constantes, oportunidades de plan carrera y condiciones laborales estables. Entre las responsabilidades se encuentran asesorar a los clientes, hacer seguimiento a las actividades comerciales, manejar indicadores de gestión y demostrar actitud proactiva hacia las ventas y la obtención de comisiones.

El proceso de postulación se
El proceso de postulación se realiza a través de la plataforma Magneto Empleos, con requisitos y salarios variables según el cargo y la ciudad - crédito Hollie Adams/Reuters

Otra vacante relevante en la capital de la República es la de Coordinador / Cajero Fines de Semana ofertada por Studio F, con un salario de $1.740.000. Este cargo implica supervisar el funcionamiento general del punto de venta, gestionar indicadores clave para asegurar el cumplimiento de objetivos, liderar y motivar al equipo de trabajo, realizar la apertura y arqueo diario de caja sistematizada, y manejar todos los medios de pago, incluidos bonos. Se requiere una experiencia mínima de tres meses como cajero, habilidades de liderazgo y experiencia en manejo de caja sistematizada.

En Medellín y el Valle de Aburrá, Homecenter Industriales busca Cajero Fines de Semana, con salario a convenir. Las tareas incluyen registrar productos y servicios en el sistema POS y SCO, verificar la descripción y el valor de los productos, recaudar pagos mediante diferentes métodos, brindar un servicio al cliente excepcional y cerrar adecuadamente los procesos de venta.

Los candidatos deben contar con experiencia previa como cajero o en atención al cliente, habilidades básicas en manejo de sistemas POS, excelentes capacidades comunicativas y orientación al detalle.

El proceso de postulación para todas estas vacantes se realiza a través de la plataforma Magneto Empleos: www.magneto365.com. Los interesados deben ingresar al sitio web, crear o actualizar su perfil, buscar las ofertas disponibles escribiendo “fines de semana” y el cargo de interés, revisar las vacantes según la ciudad y postularse directamente. Es fundamental mantenerse atento al correo electrónico para recibir notificaciones sobre el avance del proceso de selección.

Temas Relacionados

Empleo en ColombiaHomecenterTiendas AraStudio FVacantes laboralesMagneto EmpleosSector retailComercioTemporada navideñaTrabajo fines de semanaColombia-ServiciosColombia-noticias

Más Noticias

Santoral del 12 de septiembre: historia de Dulce Nombre de María

Consulta el listado de los santos y mártires para que no se te olvide ninguna felicitación en este día

Santoral del 12 de septiembre:

Efemérides de hoy 12 de septiembre: sucesos y personajes del día

El calendario marca las fechas más importantes en la historia de la humanidad, enseguida las de este viernes

Efemérides de hoy 12 de

Drones explosivos, videos de descuartizamientos y asesinatos: la presunta estrategia del ELN para mantener su poder tras derrotas bélicas contra el Ejército y las disidencias

El control de rutas estratégicas y la brutalidad de los métodos empleados por los grupos armados perpetúan el sufrimiento de la población civil, especialmente en la región del Catatumbo

Drones explosivos, videos de descuartizamientos

Habitante de calle cayó desde el ducto de un baño a sala VIP del aeropuerto El Dorado: Opain explicó lo que pasó

El hombre logró acceder a los ductos antes de caer en un espacio restringido. Fue capturado por la Policía y será judicializado

Habitante de calle cayó desde

Etapa 19 de la Vuelta a España EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos

Antes de la última fracción de montaña en el puerto de la Bola del Mundo, los corredores tendrán un recorrido llano entre Rueda y Guijuelo

Etapa 19 de la Vuelta
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército brindó informe tras operativo

Ejército brindó informe tras operativo contra la minería ilegal que terminó con los soldados “asonados”, en Puerto Guzmán, Putumayo

Fiscalía reveló el actuar criminal de exdirectores de la Dijín y del Inpec en el caso de la periodista Jineth Bedoya

La historia del Clan del Golfo, las disidencias de las AUC que Colombia reconoció como “Ejército Gaitanista”

General Triana compartió desde Washington detalles de la operación policial que dio con los coordinadores del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: ‘Román’ y ‘Guillermino’ al servicio de ‘Calarcá’

Estos serían los tres enlaces en Colombia de la Junta del Narcotráfico relacionados con el Clan del Golfo: ‘Chiquito Malo’, ‘Boyaco Sinaloa’ y ‘el Señor de la Silla’

ENTRETENIMIENTO

Evaluna reveló cómo le enseña

Evaluna reveló cómo le enseña a su hija a manejar sus pensamientos negativos: “Yo no debo estar hablando de estas cosas así”

Mamá de Gero, del ‘Desafío Siglo XXI’, reveló los momentos oscuros que vivieron con el primer ‘reality’ en el que se inscribió: “Había rechazo”

Emprendedor colombiano acusó públicamente al ‘influencer’ Rubigol por incumplir millonario contrato: “Nicolás, páganos ya”

Tensión en ‘MasterChef Celebrity’, Valentina Taguado dejó a Alejandra Ávila a un paso de la eliminación: “No me parece justo”

Blessd se apodera del ranking de Spotify en Colombia, ¿Cuáles son sus canciones más populares?

Deportes

Etapa 19 de la Vuelta

Etapa 19 de la Vuelta a España EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos

A Egan Bernal le salió cara la victoria del italiano Filippo Ganna, compañero en Ineos Grenadiers: le tocó hacer sacrificio

Esta es la figura del Atlético Nacional que se quedará sin jugar varias fechas por “conducta violenta” en la Copa BetPlay

Dayro Moreno llegó con lujoso regalo para Hernán Darío Herrera tras regresar de la selección Colombia

Junior de Barranquilla le “robaría” una figura al Atlético Nacional: aprovecharía un lío en el contrato