Homecenter, Tiendas Ara, Pat Primo y Studio F tiene vacantes para fines de semana, temporada navideña y Black Friday: así puede postularse

Homecenter, Tiendas Ara, Patprimo y Studio F abren vacantes de fin de semana en varias ciudades del país - crédito VisualesIA/Imagen ilustrativa Infobae

El auge del consumo durante la temporada navideña y eventos como el Black Friday ha impulsado una alta demanda de personal en el sector comercial colombiano, especialmente en áreas como moda, hogar y alimentos.

En este contexto, Homecenter, Tiendas Ara, Pat Primo y Studio F iniciaron procesos de contratación para reforzar sus equipos de trabajo los fines de semana en distintas ciudades del país, con el objetivo de atender el incremento en el flujo de clientes y garantizar un servicio eficiente en sus tiendas físicas.

Las vacantes disponibles están orientadas a quienes buscan complementar ingresos o adquirir experiencia laboral, resultando especialmente atractivas para estudiantes, personas con compromisos entre semana o interesados en explorar el sector retail.

Los cargos ofrecidos incluyen operadores de tienda, asesores comerciales, cajeros, coordinadores, vendedores y auxiliares de punto de venta, con oportunidades tanto en grandes ciudades como Medellín, el Valle de Aburrá, Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Manizales e Ibagué, así como en municipios intermedios, según información del portal Magneto Empleos.

Homecenter, Tiendas Ara, Patprimo y Studio F abren vacantes de fin de semana en varias ciudades del país - crédito Luisa González/Reuters

El último trimestre del año representa un periodo estratégico para el comercio minorista en Colombia. Las empresas suelen reforzar sus equipos para responder al aumento de la demanda, y estas contrataciones temporales pueden convertirse en una puerta de entrada para quienes aspiran a una vinculación permanente.

El desempeño durante estas temporadas suele abrir la posibilidad de continuar en las compañías, lo que convierte a estas vacantes en una oportunidad relevante para quienes buscan estabilidad laboral.

Entre los perfiles más solicitados se encuentran los operadores de tienda y vendedores, en Tiendas Ara, encargados de la atención al cliente, el surtido de estanterías y el apoyo logístico. Los asesores comerciales y cajeros deben demostrar habilidades en servicio al cliente, manejo de caja y comunicación efectiva.

Para los cargos de coordinadores y líderes de punto de venta, se requiere experiencia previa en retail o supervisión de equipos. Las empresas valoran competencias como la orientación al servicio, el trabajo en equipo, la proactividad y la disponibilidad para trabajar en horarios rotativos durante sábados, domingos y festivos.

Las vacantes incluyen cargos como operadores de tienda, asesores comerciales, cajeros, coordinadores y auxiliares de punto de venta - crédito Quetzalli Nicte-Ha/Reuters

Dentro de las ofertas laborales figura la vacante de Vendedor Fines De Semana Temporada De Navidad en Bucaramanga en Homecenter, con salario a convenir. Las responsabilidades incluyen brindar asesoría técnica y especializada a los clientes, realizar demostraciones de productos y servicios, apoyar la formación de vendedores en el área de especialidad, alcanzar los objetivos de venta y ofrecer un servicio al cliente personalizado.

Se requiere disponibilidad para trabajar los fines de semana durante la temporada navideña, pasión por el servicio al cliente y las ventas, habilidades de comunicación efectivas y capacidad para desenvolverse en un entorno dinámico.

En Barbosa, Antioquia, se encuentra disponible el cargo de Operador De Tienda Fines de Semana ofrecido por Tiendas Ara, con un salario de $570.000. Las funciones comprenden la atención y asesoría al cliente, manejo de caja, surtido de productos, control de inventario, apoyo en promociones y mantenimiento del orden en tienda.

Los aspirantes deben contar con actitud, compromiso y deseos de crecer profesionalmente, y pueden postularse con estudios desde básica primaria hasta nivel tecnólogo.

Para quienes residen en Bogotá, Patprimo ofrece el cargo de Asesor fines de semana ofrece un salario que oscila entre $1.423.500 y $2.000.000. Se exige ser bachiller y contar con al menos seis meses de experiencia en ventas de retail, especialmente en calzado o moda. La empresa ofrece un ambiente laboral favorable, capacitaciones constantes, oportunidades de plan carrera y condiciones laborales estables. Entre las responsabilidades se encuentran asesorar a los clientes, hacer seguimiento a las actividades comerciales, manejar indicadores de gestión y demostrar actitud proactiva hacia las ventas y la obtención de comisiones.

El proceso de postulación se realiza a través de la plataforma Magneto Empleos, con requisitos y salarios variables según el cargo y la ciudad - crédito Hollie Adams/Reuters

Otra vacante relevante en la capital de la República es la de Coordinador / Cajero Fines de Semana ofertada por Studio F, con un salario de $1.740.000. Este cargo implica supervisar el funcionamiento general del punto de venta, gestionar indicadores clave para asegurar el cumplimiento de objetivos, liderar y motivar al equipo de trabajo, realizar la apertura y arqueo diario de caja sistematizada, y manejar todos los medios de pago, incluidos bonos. Se requiere una experiencia mínima de tres meses como cajero, habilidades de liderazgo y experiencia en manejo de caja sistematizada.

En Medellín y el Valle de Aburrá, Homecenter Industriales busca Cajero Fines de Semana, con salario a convenir. Las tareas incluyen registrar productos y servicios en el sistema POS y SCO, verificar la descripción y el valor de los productos, recaudar pagos mediante diferentes métodos, brindar un servicio al cliente excepcional y cerrar adecuadamente los procesos de venta.

Los candidatos deben contar con experiencia previa como cajero o en atención al cliente, habilidades básicas en manejo de sistemas POS, excelentes capacidades comunicativas y orientación al detalle.

El proceso de postulación para todas estas vacantes se realiza a través de la plataforma Magneto Empleos: www.magneto365.com. Los interesados deben ingresar al sitio web, crear o actualizar su perfil, buscar las ofertas disponibles escribiendo “fines de semana” y el cargo de interés, revisar las vacantes según la ciudad y postularse directamente. Es fundamental mantenerse atento al correo electrónico para recibir notificaciones sobre el avance del proceso de selección.