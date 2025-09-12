Colombia

Así fue el lujoso baby shower de la hija de Paola Jara y Jessi Uribe: Alzate, Arelys Henao, Francy y otros famosos los acompañaron

La llegada de la primera hija de los cantantes de música popular reunió a grandes figuras de la música en una fiesta inolvidable, donde la emoción y los buenos deseos fueron los protagonistas del evento

Natalia Perilla

Natalia Perilla

La dulce espera de Emilia:
La dulce espera de Emilia: Paola Jara y Jessi Uribe celebran un baby shower lleno de estrellas

La celebración por la llegada de Emilia, la hija de Paola Jara y Jessi Uribe, reunió a colegas y familiares en un evento que destacó por su ambiente festivo y la presencia de figuras reconocidas del ámbito musical.

La propia Paola Jara compartió detalles del baby shower a través de sus historias en Instagram, donde suma casi siete millones de seguidores, mostrando así la expectación que rodea el nacimiento de su primera hija.

Hola, bienvenidos al baby shower de Emilia... Estamos acá felices”, expresó la cantante tan pronto inició el evento, mientras mostraba la torta rosada con blanco de 5 pisos y el gran salón que estaba decorado con flores, alas, luces y telas blancas.

En las imágenes difundidas por la cantante, se la observa entrando al lugar de la celebración con un conjunto en tono rosado pastel de dos piezas, pues tiene una falda con boleros y un corsé, que dejaba ver su avanzado embarazo.

Paola Jara comparte detalles íntimos de su baby shower y emociona a sus seguidores en Instagram - crédito @paolajara/IG

El espacio estaba decorado con una paleta de colores suaves y elementos que contribuyeron a crear una atmósfera cálida y elegante para el encuentro.

La reunión contó con la asistencia de varios colegas del medio, entre ellos Alzate, quien publicó en su propia cuenta de Instagram un carrusel de fotografías del evento y acompañó su publicación con un mensaje de buenos deseos: “Que Dios bendiga a Emilia y a su hermosa familia”, según escribió en la descripción.

En las imágenes también se puede apreciar la presencia de Arelys Henao y Francy, dos figuras destacadas de la música popular colombiana, con las cuales en los últimos meses Paola ha venido trabajando. Hay varios amigos cercanos de la pareja y los familiares.

Paola también dejó ver que hubo un momento en el que la celebración y se convirtió en un espacio de rumba para los adultos: “Ya este baby shower se salió de control. Se emborracharon las tías”, aseguró entre risas la cantante, mientras mostraba a los asistentes bailando reguetón con Jessi Uribe en el centro de un círculo.

Paola Jara y Jessi Uribe celebran la llegada de Emilia con emotivo baby shower - crédito @paolajara/IG

Después Paola Jara compartió un clip bailando con su esposo de manera y le dedicó unas románticas palabras: “Esta y mil vidas más contigo. Te amo”, escribió la artista.

La repercusión en redes sociales fue inmediata, ya que las publicaciones de Paola Jara, Jessi Uribe y los invitados recibieron miles de reacciones y comentarios, en los que seguidores y amigos expresaron felicitaciones y mensajes de cariño ante la llegada de la nueva integrante de la familia.

Durante la celebración, Paola y Jessi cantaron una de las canciones que sacaron juntos recientemente y se la dedicaron a su bebé, bailaron, comieron y se tomaron fotos especiales con los invitados y también las familiares de recuerdo.

Actualmente, Paola Jara transita el séptimo mes de gestación y ha anunciado que se retirará temporalmente de los escenarios para dedicarle los últimos meses a su bebé y la dulce espera.

Redes sociales estallan tras el baby shower de Emilia, hija de Paola Jara y Jessi Uribe - crédito @paolajara/IG

La artista manifestó sus sentimientos al respecto, afirmando: “No les voy a negar que tengo tusa porque tendré que retirarme de los escenarios por unos mesecitos, pero se los prometo: voy a volver con todaaaa y mientras me ausento de los shows, también van a conocer otra etapa de mí: van a escuchar música, vamos a revivir clásicos juntos y sentirán a una Paola más plena que nunca”.

El público de los cantantes Paola Jara y Jessi Uribe se mantiene expectante ante la llegada de Emilia y espera que la pareja comparta imágenes de la pequeña, en contraste con la tendencia de algunas celebridades de no mostrar el rostro de sus hijos en redes sociales, pues han estado activos compartiendo detalles de la dulce espera.

