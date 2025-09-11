Valentino expuso pruebas en la que Isabella Ladera usaría a conocidos y familiares para filtrar conversaciones y videos en redes sociales: examigo de la modelo confirmó que ella quiere afectar a Beéle

La modelo venezolana fue expuesta por el creador de contenido por supuestamente usar a su familia y amiga para filtrar contenido en redes sociales - crédito @isalavenezolanaa/ TikTok - @valentinolazaroh/ Instagram

A mediados de agosto del 2025, un audio filtrado en redes sociales salpicó al creador de contenido Valentino Lázaro y a la modelo venezolana Isabella Ladera.

En el video Ladera habla del final de su relación con el cantante Beéle, declaraciones inesperadas que ella le hizo al creador de contenido.

La revelación del audio impactó a los seguidores en las redes sociales, pues Valentino se ha presentado como el mejor amigo de Cara Rodríguez, expareja y madre de los hijos de Beéle, lo que al parecer fue aprovechado para generar drama con la filtración.

Aunque los audios sorprendieron en el entorno mediático, Valentino apareció en redes sociales apenas se conoció el audio para exponer una llamada grabada que tenía de Isabella, en la que aseguraba querer dañar al cantante, audio del que no se sabía cómo llegó a ser público.

Pese a que el drama inició hace varias semanas, fue recientemente que Valentino en el programa Dímelo King, donde conoció más detalles de la filtración y gracias a una persona cercana al entorno de Isabella pudo obtener pantallazos de conversaciones en las que al parecer Isabella planearía la filtración del material y una segunda parte de la conversación con el influencer.

Valentino acusó a Ladera de querer filtrar una conversación que tuvieron hace unas semanas - crédito @lenguaardiendo.13/ TikTok

Valentino leyó las capturas de pantalla y aclaró que la madre de la modelo también está involucrada en la filtración.

“Esto es de una llamada que yo hice con Isabella para sacarle información; además, la mamá de ella también aparece, y no me digas que no meta con tu madre, porque ella está en esto…“, dijo.

“La conversación dice: ‘mi madre quiere que subamos la segunda parte de la conversación con Valentino’, le dice ella a un amigo, amigo que ella usa para que le filtre las cosas, los videos, para que después ella salga en sus historias como si nada diciendo: ‘no olviden lavarse la carita’. Madura por favor”, dice Valentino notablemente molesto.

En la conversación se lee que supuestamente Ladera la propone a su amigo filtrar en redes sociales la segunda parte de la conversación, para que ella no se vea involucrada.

“ ‘¿La quieres subir?’, lo manda ella a subirla, él le dice: ‘yo la subo, hagámoslo’ y ella le dice: ‘okey, le diré a mi mami que te la pase’, luego ella se lo envía y vuelve y le dice: ‘sí, pero cortemos lo que me deja ver mal a mí’" reveló el influencer.

Después de hacer públicos los pantallazos, Valentino añadió: “Oye, Isabella Ladera, tu ser tan doble, Isabella Ladera, tu no sacarte a Dios de tu boca para ser una hipócrita, arpía, bruja malvada… ¿Qué te pasa?... Esas traga cuarzos, buenas energías de hoy en día, ¿qué?“.

Valentino asegura que Isabella podría estar detrás de la filtración del video íntimo

Después de compartir los pantallazos de la conversación de Isabella y su amigo, Valentino se refirió al reciente escándalo por un video en el que se ve Beéle y a la modelo venezolana teniendo relaciones sexuales, y aseguró que ella podría estar involucrada con la publicación de ese material.

“Yo creo que ella es tan macabra para filtrar este video y ahora hacerse la loca, presuntamente…”, dijo el creador de contenido para después llamar al amigo de Isabella que le hizo llegar las capturas de pantalla.

“Amor estoy acabadísimo con los pantallazos que me acabas de enviar donde ella te decía a ti que editaras los videos”, le dijo Valentino al amigo de Isabella mientras estaban en vivo en el programa, a lo que el personaje aseguró que no tiene problema con que se hayan hecho públicos los chats de Isabella y su mamá.

“La verdad es que no tengo nada que ocultar… Ella me pidió que publicara tu llamada, pero al fin ustedes se tiran, pero me pareció más bajo de ella, porque ella aceptó hacer eso y detrás de ella lo que hay es maldad, ella quiere usarte a ti para irse en contra de Beéle”, confesó el personaje que fue presentado como amigo de Isabella.

Hasta el momento, Isabella no se ha pronunciado ante los señalamientos de Valentino y de la persona que consideraba su amigo. Sin embargo, internautas sospechan que ella estaría detrás de la filtración de los videos íntimos.