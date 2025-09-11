Colombia

Rating Colombia: ‘Desafío Siglo XXI’ incrementó su audiencia con la nueva eliminación, y ‘MasterChef’ lucha por entrar en el top 3

La eliminación de Gero Ángel del ‘reality’ le sumó puntos al promedio de rating que llevaba el programa de competencia

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Guardar
Así le fue a las
Así le fue a las producciones colombianas con el desempeño de su audiencia - crédito montaje captura de pantalla Desafío Siglo XXI - cortesía Canal RCN - Imagen Ilustrativa Infobae

En la noche del miércoles 10 de septiembre, Gero Ángel, del Desafío Siglo XXI, fue eliminado de la competencia luego de una prueba que determinó su salida del reality de competencia.

La salida de Gero no solo generó revuelo entre sus compañeros y redes sociales, sino que también sumó algunos puntos de rating el programa, lo que, según internautas, respondió a que el exparticipante era uno de los más queridos de la temporada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según datos de Kantar Ibope Media, el episodio que terminó con la salida de Gero marcó 10,99 puntos, es decir casi 11 puntos de audiencia, siendo uno de los desempeños más altos de las últimas semanas, ubicándose en la primera posición.

La salida de Gero aumentó
La salida de Gero aumentó el desempeño del programa de competencia - crédito Caracol Televisión/Youtube

En paralelo, la competencia directa del reality de competencia, MasterChef Celebrity del Canal RCN marcó 5,30 puntos en su audiencia, ocupando la cuarta casilla, programa culinario que ha entrado y salido del top tres de las producciones más vistas, pero no se ha logrado mantener pese al impacto que el concurso tiene en redes sociales.

Rating Colombia: miércoles 10 de septiembre

  • Desafío Siglo XXI (Caracol Televisión) - 10,99 puntos de audiencia.
  • Noticias Caracol de las 7:00 p. m. (Caracol Televisión) - 8,51 puntos de audiencia.
  • La venganza de Analía 2 (Caracol Televisión) - 6,97 puntos de audiencia.
  • MasterChef Colombia (Canal RCN) - 5,30 puntos de audiencia.
  • Noticias Caracol del medio día (Caracol Televisión) - 4,72 puntos de audiencia
  • La luz de mi vida (Caracol Televisión) - 4,45 puntos de audiencia
  • Todo por mi familia (Caracol Televisión) - 4,31 puntos de audiencia
  • Tormenta de pasiones (Caracol Televisión) - 4,29 puntos de audiencia
  • La reina del flow 2 (Caracol Televisión) - 4,13 puntos de audiencia

Según los datos revelados por Kantar Ibope Media, MasterChef Celebrity es la única producción del Canal RCN dentro del top 10 de las más vistas por los colombianos.

David Sanín gana ventaja estratégica en el reciente episodio de ‘MasterChef Celebrity’ tras destacar con su plato de alitas de pollo

En la reciente emisión de MasterChef Celebrity, los concursantes participaron en un reto individual donde debían preparar alitas de pollo como ingrediente principal. Solo compitieron aquellos que no llevaban delantal negro y, aunque el reto fue exigente, la jornada concluyó sin que se entregaran nuevos delantales negros, lo que trajo tranquilidad al grupo.

Dos platos destacaron especialmente ante el jurado: los presentados por Ricardo Vesga y David Sanín. El chef Jorge Rausch, junto con Belén Alonso y Nicolás de Zubiría, valoraron el desempeño de ambos participantes y, para anunciar al ganador, el programa recreó una atmósfera similar a la de los certámenes de belleza, con ambos finalistas tomados de la mano y la atención enfocada en el resultado.

Antes del anuncio, Claudia Bahamón preguntó al resto de los concursantes quiénes apoyaban a cada finalista. David recibió el respaldo de Alejandra Ávila, Nicolás Montero y Violeta Bergonzi; mientras que el compañero que apoyó a Ricardo fue Raúl Ocampo.

El comediante se destacó en
El comediante se destacó en el reciente reto con su preparación de pollo - crédito cortesía Canal RCN

Finalmente, el reconocimiento fue para David Sanín, quien obtuvo una ventaja cuyo beneficio aún no ha sido revelado, pero que se espera tenga influencia en el próximo reto por equipos.

Paralelamente, la influenciadora Valentina Taguado también posee una ventaja pendiente de definir en el transcurso de los siguientes capítulos. La situación genera expectativas sobre cómo estas ventajas afectarán el rumbo de la competencia en las siguientes pruebas.

Así fue la salida de Gero del ‘Desafío Siglo XXI’

En el episodio 49 de Desafío Siglo XXI, Gero Ángel fue eliminado de la competencia tras perder la prueba de eliminación, lo que generó una despedida cargada de afecto por parte de sus compañeros del equipo Alpha.

Durante la despedida, Gero expresó palabras de gratitud a la presentadora Andrea Serna, a su equipo y a su familia, afirmando que la experiencia lo transformó y que se va “eternamente agradecido con la vida”. Tanto Leo como Valentina destacaron la influencia positiva de Gero en la convivencia diaria, resaltando su actitud y apoyo dentro del grupo. El adiós estuvo marcado por un canto colectivo de aliento y muestras de cariño de los demás concursantes.

El participante aseguró que el
El participante aseguró que el reality cambió su vida - crédito captura de pantalla Desafío Siglo XXI

La reacción en redes sociales fue dividida: mientras algunos espectadores lamentaron su salida, otros consideraron que su permanencia en Alpha había afectado su rendimiento y participación en el reality.

Temas Relacionados

Rating ColombiaDesafío Siglo XXIMasterChef CelebrityCaracol TelevisiónKantar Ibope MediaCanal RCNColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Salario mínimo en Colombia podría subir el 11% en 2026 con el aumento que buscaría el Gobierno Petro: en cuánto quedaría

La propuesta oficial anticipa un alza significativa para el próximo año, mientras expertos advierten sobre posibles presiones en los costos empresariales y riesgos para la contratación formal en sectores clave

Salario mínimo en Colombia podría

Novio de Cara Rodríguez, exesposa de Beéle, lanzó pulla al cantante en medio del escándalo de su video íntimo con Isabella Ladera

El Dj Jake Castro, con quien la madre de los hijos del artista barranquillero comparte su vida, aprovechó la polémica para lanzarle una indirecta: “Prometí nunca fallarles”

Novio de Cara Rodríguez, exesposa

Expulsaron de Medellín a estadounidense buscado por robo millonario en Las Vegas

El operativo internacional involucró labores de inteligencia y coordinación entre varias entidades, lo que permitió identificar al fugitivo y cerrar el cerco sobre su paradero en la ciudad

Expulsaron de Medellín a estadounidense

Así fue la fría narración de la prensa española tras el triunfo de Egan Bernal en la etapa 16 de La Vuelta a España

El líder del Ineos Grenadiers ganó por primera vez en la ronda ibérica, lo que le permitió entrar en la historia del ciclismo colombiano

Así fue la fría narración

Melissa Gate revela planes de colaboración musical con Karol G: “Estoy gestionando para verme con muchos artistas en Medellín”

Tras su paso por ‘La casa de los famosos’, la creadora de contenido antioqueña confirmó que está gestionando un proyecto junto a la estrella urbana, al tiempo que busca alianzas con otros artistas reconocidos del género

Melissa Gate revela planes de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Estos serían los tres enlaces

Estos serían los tres enlaces en Colombia de la Junta del Narcotráfico relacionados con el Clan del Golfo: ‘Chiquito Malo’, ‘Boyaco Sinaloa’ y ‘el Señor de la Silla’

Dinamitaron torre de energía en sector Loma del Indio en Medellín: esto se sabe

Emboscada del Clan del Golfo contra una patrulla de la Policía en Buriticá, Antioquia, dejó un uniformado herido

Cayó ‘El Gato’, cabecilla del Clan del Golfo buscado por la Interpol: tres lugartenientes también fueron detenidos

El ELN asesinó a tres soldados con drones en el sur de Bolívar y en Tibú, Norte de Santander: “Su sacrificio no será en vano”

ENTRETENIMIENTO

Melissa Gate revela planes de

Melissa Gate revela planes de colaboración musical con Karol G: “Estoy gestionando para verme con muchos artistas en Medellín”

Karina García aceptó encontrarse con seguidor que viajó de España a Medellín para conocerla: lo recibió con aguardiente

Rolando Ochoa anuncia el lanzamiento de un acordeón bautizado con su nombre: cualquier persona puede adquirirlo

Elizabeth Loaiza reveló que su hija fue amenazada con filtrar video íntimo como en el caso de Beéle e Isabella Ladera: “Su exnovio la manipulaba”

La candidata trans de Miss Universe Colombia 2025 ya tiene trabajo: actuará junto a la exreina Laura Barjum y Robinson Díaz

Deportes

Así fue la fría narración

Así fue la fría narración de la prensa española tras el triunfo de Egan Bernal en la etapa 16 de La Vuelta a España

Resumen y resultado de la Vuelta a España 2025: etapa 18, contrarreloj individual por Valladolid

Carlos Antonio Vélez criticó a Ramón Jesurún por hablar de que Colombia podría jugar la final del Mundial: “Tacó burro”

James Rodríguez tendría puesto fijo en el Mundial de Norteamérica, según Ramón Jesurún: “Va a ser el capitán”

Iván Mejía aseguró que James Rodríguez es “el mejor jugador de la historia de la selección Colombia”, pero no “el mejor futbolista colombiano”: “Son cosas diferentes”