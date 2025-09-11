Rating Colombia: ‘Desafío Siglo XXI’ incrementó su audiencia con la nueva eliminación, y ‘MasterChef’ lucha por entrar en el top 3

Así le fue a las producciones colombianas con el desempeño de su audiencia - crédito montaje captura de pantalla Desafío Siglo XXI - cortesía Canal RCN - Imagen Ilustrativa Infobae

En la noche del miércoles 10 de septiembre, Gero Ángel, del Desafío Siglo XXI, fue eliminado de la competencia luego de una prueba que determinó su salida del reality de competencia.

La salida de Gero no solo generó revuelo entre sus compañeros y redes sociales, sino que también sumó algunos puntos de rating el programa, lo que, según internautas, respondió a que el exparticipante era uno de los más queridos de la temporada.

Según datos de Kantar Ibope Media, el episodio que terminó con la salida de Gero marcó 10,99 puntos, es decir casi 11 puntos de audiencia, siendo uno de los desempeños más altos de las últimas semanas, ubicándose en la primera posición.

La salida de Gero aumentó el desempeño del programa de competencia - crédito Caracol Televisión/Youtube

En paralelo, la competencia directa del reality de competencia, MasterChef Celebrity del Canal RCN marcó 5,30 puntos en su audiencia, ocupando la cuarta casilla, programa culinario que ha entrado y salido del top tres de las producciones más vistas, pero no se ha logrado mantener pese al impacto que el concurso tiene en redes sociales.

Rating Colombia: miércoles 10 de septiembre

Desafío Siglo XXI (Caracol Televisión) - 10,99 puntos de audiencia.

Noticias Caracol de las 7:00 p. m. (Caracol Televisión) - 8,51 puntos de audiencia.

La venganza de Analía 2 (Caracol Televisión) - 6,97 puntos de audiencia.

MasterChef Colombia (Canal RCN) - 5,30 puntos de audiencia.

Noticias Caracol del medio día (Caracol Televisión) - 4,72 puntos de audiencia

La luz de mi vida (Caracol Televisión) - 4,45 puntos de audiencia

Todo por mi familia (Caracol Televisión) - 4,31 puntos de audiencia

Tormenta de pasione s (Caracol Televisión) - 4,29 puntos de audiencia

La reina del flow 2 (Caracol Televisión) - 4,13 puntos de audiencia

Según los datos revelados por Kantar Ibope Media, MasterChef Celebrity es la única producción del Canal RCN dentro del top 10 de las más vistas por los colombianos.

David Sanín gana ventaja estratégica en el reciente episodio de ‘MasterChef Celebrity’ tras destacar con su plato de alitas de pollo

En la reciente emisión de MasterChef Celebrity, los concursantes participaron en un reto individual donde debían preparar alitas de pollo como ingrediente principal. Solo compitieron aquellos que no llevaban delantal negro y, aunque el reto fue exigente, la jornada concluyó sin que se entregaran nuevos delantales negros, lo que trajo tranquilidad al grupo.

Dos platos destacaron especialmente ante el jurado: los presentados por Ricardo Vesga y David Sanín. El chef Jorge Rausch, junto con Belén Alonso y Nicolás de Zubiría, valoraron el desempeño de ambos participantes y, para anunciar al ganador, el programa recreó una atmósfera similar a la de los certámenes de belleza, con ambos finalistas tomados de la mano y la atención enfocada en el resultado.

Antes del anuncio, Claudia Bahamón preguntó al resto de los concursantes quiénes apoyaban a cada finalista. David recibió el respaldo de Alejandra Ávila, Nicolás Montero y Violeta Bergonzi; mientras que el compañero que apoyó a Ricardo fue Raúl Ocampo.

El comediante se destacó en el reciente reto con su preparación de pollo - crédito cortesía Canal RCN

Finalmente, el reconocimiento fue para David Sanín, quien obtuvo una ventaja cuyo beneficio aún no ha sido revelado, pero que se espera tenga influencia en el próximo reto por equipos.

Paralelamente, la influenciadora Valentina Taguado también posee una ventaja pendiente de definir en el transcurso de los siguientes capítulos. La situación genera expectativas sobre cómo estas ventajas afectarán el rumbo de la competencia en las siguientes pruebas.

Así fue la salida de Gero del ‘Desafío Siglo XXI’

En el episodio 49 de Desafío Siglo XXI, Gero Ángel fue eliminado de la competencia tras perder la prueba de eliminación, lo que generó una despedida cargada de afecto por parte de sus compañeros del equipo Alpha.

Durante la despedida, Gero expresó palabras de gratitud a la presentadora Andrea Serna, a su equipo y a su familia, afirmando que la experiencia lo transformó y que se va “eternamente agradecido con la vida”. Tanto Leo como Valentina destacaron la influencia positiva de Gero en la convivencia diaria, resaltando su actitud y apoyo dentro del grupo. El adiós estuvo marcado por un canto colectivo de aliento y muestras de cariño de los demás concursantes.

El participante aseguró que el reality cambió su vida - crédito captura de pantalla Desafío Siglo XXI

La reacción en redes sociales fue dividida: mientras algunos espectadores lamentaron su salida, otros consideraron que su permanencia en Alpha había afectado su rendimiento y participación en el reality.