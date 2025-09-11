Festival Cordillera 2025: atento a los artículos que podrá ingresar y los que no, el evento se celebrará en el Simón Bolívar

El Festival Cordillera 2025 requiere acatar una serie de disposiciones para resguardar la seguridad y el bienestar de los asistentes - crédito @cordillerafestival/IG

Bogotá se alista para ser el epicentro musical de Latinoamérica durante el sábado 13 y domingo 14 de septiembre de 2025, cuando acoge una nueva edición del Festival Cordillera en el parque Metropolitano Simón Bolívar.

Este evento, uno de los más relevantes en la agenda cultural de la capital colombiana, atraerá tanto a artistas de renombre internacional como a miles de fanáticos ansiosos por vibrar en vivo con lo mejor de la música hispanoamericana.

De acuerdo con Páramo, la lista de invitados incluye figuras icónicas de la música como Carlos Vives, Miguel Bosé, Rubén Blades y Fito Páez, que encabezarán el festival junto a bandas y agrupaciones de reconocimiento continental. A este cartel se suman nombres como Serú Girán, La Mosca, La 33 y Frente Cumbiero, que desplegarán su talento en los cinco escenarios dispuestos para el encuentro, cubriendo así una variada programación.

El Festival Cordillera no solo supone una oportunidad para el disfrute colectivo de diferentes géneros musicales, sino que requiere acatar una serie de disposiciones para resguardar la seguridad y el bienestar de los asistentes. Por eso, los organizadores establecieron lineamientos claros sobre los objetos permitidos y prohibidos, que busca prevenir incidentes y agilizar los controles de acceso, dada la magnitud del evento.

Artículos que no podrá ingresar al evento

De acuerdo con la empresa organizadora del evento, entre los artículos que no podrán ingresar al parque se encuentran aquellos relacionados con tecnologías de grabación profesional y vuelo como:

Cámaras profesionales

Trípodes

Drones

Esta medida responde a restricciones en materia de derechos de transmisión y protección de la propiedad intelectual de los artistas y la producción. De igual forma cualquier clase de arma, ya sea blanca, contundente o con capacidad de causar daño, está totalmente prohibida, lo que refuerza el compromiso con los estándares de protección y respuesta ante posibles emergencias o altercados.

Otros de los aspectos resaltados por la organización son:

La prohibición de ingreso de mascotas , por motivos tanto de comodidad del público como de seguridad animal y humana.

También se restringen objetos cuyo tamaño o naturaleza puedan entorpecer la movilidad o la visibilidad, como sombrillas y otros elementos voluminosos .

Tampoco se permitirá el ingreso de botellas ni envases de vidrio, y se recomienda comprar todas las bebidas y productos necesarios en los puntos oficiales ubicados dentro del mismo parque.

Esto sí podrá llevar al evento

En contraste, el listado de artículos permitidos es limitado, con el objetivo de agilizar la revisión y reducir cualquier contratiempo a la entrada.

Los bolsos o morrales pequeños constituyen la mejor alternativa para portar pertenencias, ya que resultan fáciles de inspeccionar y minimizan las demoras.

También está contemplado el acceso con gorras, sombreros y prendas para protegerse del sol , especialmente en caso de no contar con protector solar, cuya presencia es fundamental en un espacio como el Simón Bolívar, expuesto a constantes cambios climáticos.

Los asistentes con interés por el disfraz o por llevar elementos alusivos a su cultura o preferencia artística pueden acudir con disfraces o banderas, siempre y cuando estos no incluyan astas o estructuras rígidas capaces de poner en riesgo la seguridad general.

Los indispensables

Finalmente, Páramo recomienda portar lo siguiente si o si:

Ropa cómoda

Documento de identidad

Impermeables o ponchos en caso de lluvia

La acogida de esta nueva edición del Festival Cordillera se espera con gran expectativa, no solo por la calidad del cartel musical, sino por su aporte a la consolidación de Bogotá como referente de grandes espectáculos y festivales temáticos. La apuesta por la seguridad, la convivencia y el cumplimiento de la normativa establecida busca que cada persona viva la fiesta desde la tranquilidad y el respeto, fortaleciendo la reputación de la ciudad como destino cultural de primer nivel en la región andina.