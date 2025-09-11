Colombia

Correos internos de Ecopetrol contradicen versión oficial sobre pago millonario: Ricardo Roa respondió

Documentos filtrados revelan que la obligación de pagar 42 millones de dólares por las plantas Termomorichal ya estaba resuelta jurídicamente desde 2018, desmintiendo declaraciones recientes de altos directivos de la petrolera

Frank Saavedra

Por Frank Saavedra

Guardar
Ricardo Roa, respondió a la presunta entrega de 42 millones de dólares de Ecopetrol: "Jamás haría una estupidez o autorizaría hacer un regalo de 42 millones de dólares" - crédito @WRadioColombia/X

La revelación de correos internos en Ecopetrol puso en entredicho la versión oficial sobre el pago de 42 millones de dólares por las plantas de generación de energía Termomorichal I y II, una operación que involucra a altos directivos de la petrolera y que, según la documentación, habría estado resuelta jurídicamente desde 2018.

El 6 de junio, David Riaño, vicepresidente de Energía de Ecopetrol, afirmó en una entrevista con La W que la compañía no había realizado pagos irregulares al empresario William Vélez por las mencionadas plantas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Riaño sostuvo que “nosotros obviamente hicimos toda la debida diligencia, esto que yo les digo tiene análisis financieros, tiene análisis jurídicos donde a detalle obviamente se analiza cada opción para determinar qué es lo mejor para el grupo Ecopetrol”, según sus palabras.

Sin embargo, el medio accedió a una serie de correos electrónicos internos que contradicen esta postura y que, desde el 8 de noviembre de 2018, ya aclaraban la situación contractual respecto a la obligación de pago al finalizar el contrato.

La polémica por el pago
La polémica por el pago de 42 millones de dólares a William Vélez involucra a altos directivos y cuestiona la transparencia en Ecopetrol - crédito La W Radio

El análisis jurídico, elaborado por Rolando Correa Suescún, abogado senior del área jurídica de Ecopetrol —que, según confirmó La W Radio, continúa en la empresa—, fue dirigido a Carlos Andrés Puerta, entonces líder del área de Portafolio de Energías Renovables hasta 2022.

El documento respondía a la consulta sobre si correspondía el pago de la opción de compra al término del contrato de las plantas Termomorichal.

El análisis, basado en el contrato original cedido en 2016 por Meta Petroleum a la petrolera estatal, establecía que “si ECOPETROL S.A. no ejerce la opción de compra pactada en el contrato y espera al momento de la finalización del plazo contractual (...) no se generará para ECOPETROL S.A. obligación de hacer reconocimientos adicionales por la transferencia del activo”.

Correos que comprometerían a funcionarios
Correos que comprometerían a funcionarios de Ecopetrol en la entrega de US$42 millones - crédito La W Radio

Este argumento se apoya en la naturaleza del contrato tipo BOOMT, que, según estándares internacionales, prevé la transferencia de los bienes al final del plazo contractual, ya que las tarifas pagadas durante la vigencia del contrato amortizan el valor de los activos transferidos.

Esta interpretación jurídica se opone a lo manifestado por David Riaño en La W, quien sostuvo que “ahí hay una gran confusión. No es cierto que 10 días después se diera o se generara un derecho para adquirir gratis esos activos”.

Por su parte, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, se pronunció sobre la información difundida por La W Radio acerca de la entrega de 42 millones de dólares a un empresario por las plantas Termomorichal I y II.

El presidente de Ecopetrol, Ricardo
El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa respondió por la millonaria suma que al parecer habrían entregado altos funcionarios de la petrolera - crédito La W Radio

El presidente de la estatal petrolera, Ricardo Roa aseguró que no participó en los análisis ni en las discusiones del proyecto, ya que había declarado un conflicto de intereses debido a que el propietario de la empresa beneficiaria fue su antiguo empleado.

“Yo en mi momento, que no pude hablar de eso ni conocer de eso, manifesté mi aparente conflicto de interés por tratarse de una empresa de la que el dueño era mi antiguo empleado. Allí, hice mis manifestaciones y las dejé escritas. En ningún momento estuve ni hice parte de los análisis, de las discusiones, de las decisiones, como tampoco lo hizo la doctora Mónica de Greiff”, afirmó Roa en declaraciones recogidas por el medio citado.

El presidente de la petrolera también señaló que, de no haberse aceptado la condición para la transferencia, el país habría enfrentado un corte de energía de varios días.

En palabras del directivo, reveladas por el medio citado indicó que: “Jamás haría yo una estupidez ni autorizaría hacer un regalo de 42 millones de dólares a absolutamente nadie, en ninguna circunstancia. Entonces, el documento está entregando y soporta las condiciones establecidas desde el 2012”, puntualizó Roa.

Finalmente, el funcionario subrayó que la decisión debía adoptarse en la actual administración de la petrolera y que la contratación se realizó con todas las facultades correspondientes de acuerdo con lo que indica la ley.

Temas Relacionados

EcopetrolTermomorichalDavid RiañoRicardo RoaWilliam VélezMeta PetroleumContrato BoomtColombia-noticias

Más Noticias

El aporte del colombiano William Noguera para identificar a más víctimas del asesino serial Joseph Naso, condenado en 2013 por matar a cuatro mujeres: ahora serían 26

Gracias a los detalles que brindó el entonces compañero de celda del estadounidense, el colombiano William Noguera, se han conocido más detalles de otros casos que conducirían a Naso como el autor material

El aporte del colombiano William

Santiago Cruz reveló por qué sacó a la luz sus problemas con las drogas y el alcohol: “Fui borracho y periquero”

El cantautor ibaguereño se sinceró con Infobae: contó por qué decidió hablar de su paso por las drogas, testimonio que ahora incluyó en su música

Santiago Cruz reveló por qué

Nuevo director de la Dijín será el coronel Elver Alfonso: estos son los cambios en la cúpula de la Policía

El director general de la Policía Nacional, mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, anunció los cambios en la institución para “fortalecer la estrategia operativa y preventiva en diversas regiones”

Nuevo director de la Dijín

Cielo Rusinque dio explicaciones por pliego de cargos contra Caracol Radio y Canal 1: tildó de ‘ignorantes’ a quienes la critican

La superintendente de Industria y Comercio defendió la legalidad del proceso, desestimó los señalamientos en su contra y advirtió que desinformar sobre las actuaciones de la SIC constituye “lo realmente peligroso” para la democracia

Cielo Rusinque dio explicaciones por

Lotería del Chontico día del jueves 11 de septiembre: los números ganadores

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Lotería del Chontico día del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

General Triana compartió desde Washington

General Triana compartió desde Washington detalles de la operación policial que dio con los coordinadores del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: ‘Román’ y ‘Guillermino’ al servicio de ‘Calarcá’

Estos serían los tres enlaces en Colombia de la Junta del Narcotráfico relacionados con el Clan del Golfo: ‘Chiquito Malo’, ‘Boyaco Sinaloa’ y ‘el Señor de la Silla’

Dinamitaron torre de energía en sector Loma del Indio en Medellín: esto se sabe

Emboscada del Clan del Golfo contra una patrulla de la Policía en Buriticá, Antioquia, dejó un uniformado herido

Cayó ‘El Gato’, cabecilla del Clan del Golfo buscado por la Interpol: tres lugartenientes también fueron detenidos

ENTRETENIMIENTO

Así va el embarazo de

Así va el embarazo de Paola Jara: la cantante contó cuántos meses tiene y dejó ver su barriguita

Santiago Cruz reveló por qué sacó a la luz sus problemas con las drogas y el alcohol: “Fui borracho y periquero”

Norma Nivia debuta en Hollywood con película de terror: este es el nombre y fecha de estreno de la cinta

Karina García respondió a críticas por su nuevo diseño de sonrisa: “Así me siento linda”

Belinda filtró canción que sacará con Sebastián Yatra y así reaccionó el colombiano

Deportes

Esta fue la dura lesión

Esta fue la dura lesión que sufrió Luis Suárez durante su carrera, delantero de la selección Colombia que marcó póker de goles ante Venezuela en las Eliminatorias Sudamericanas

Juan Carlos Pereira habló sobre la dura lesión de tendón de Aquiles que sufrió en el último partido con Millonarios: “Duro de asimilarlo”

Esta es la historia de la camiseta de la selección Colombia que se colocó Carlos Lampe, arquero de Bolivia durante la clasificación al repechaje al Mundial: “La pelota no se mancha”

Este es el equipo ideal de la Eliminatoria Sudamericana: dos jugadores colombianos lideran el ataque

Así fue la fría narración de la prensa española tras el triunfo de Egan Bernal en la etapa 16 de La Vuelta a España