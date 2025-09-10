Colombia

Reforma al Icetex está en veremos: Gobierno Petro rechazó iniciativa que está en el Congreso por ser “inviable”

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, imponer los cambios por vía legislativa —sin estudios técnicos rigurosos— impactaría el flujo de caja proyectado para la recuperación de cartera y generaría varias repercusiones

Juan Escobar Fernández

Por Juan Escobar Fernández

El Icetex es una entidad estatal colombiana que fomenta la educación superior en el país mediante la financiación, a través de créditos educativos, de personas con bajos recursos económicos y buen desempeño académico - crédito Colprensa

El Ministerio de Hacienda emitió concepto negativo frente al proyecto de ley que busca modificar el funcionamiento de Icetex, iniciativa que se discute en segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes.

Según un documento firmado por el viceministro Técnico de Hacienda, Gonzalo Hernández, la iniciativa aprobada en primer debate implicaría nuevos beneficios, en particular con el modelo de Pago Contingente al Ingreso y la creación de una tasa subsidiada diferencial. El Ministerio advierte que este esquema, basado en políticas permanentes y no en recursos ocasionales, solo sería viable si las condiciones financieras de la entidad lo permiten y se cuenta con los fondos necesarios.

De acuerdo con el concepto, imponer la reforma por vía legislativa —sin estudios técnicos rigurosos— impactaría el flujo de caja proyectado para la recuperación de cartera y generaría varias repercusiones: limitaría la cobertura esperada de los recursos financieros para la entidad, afectaría la sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo, y comprometería los recursos públicos destinados a la educación superior.

El Ministerio de Hacienda advirtió que la reforma solo sería viable si las condiciones financieras de la entidad lo permiten y se cuenta con los fondos necesarios - crédito Ministerio de Hacienda

El ministerio asegura que, ante la falta de evidencia de suficiencia financiera para cubrir los beneficios propuestos, persisten riesgos altos sobre la sostenibilidad del Icetex e incluso sobre los recursos del Presupuesto General de la Nación. Hernández enfatizó que los potenciales incrementos en el número de beneficiarios no podrían garantizarse si no existen fuentes seguras y permanentes de financiación.

La entidad concluye que “para que una reforma sea viable debe estar acompañada por estudios financieros y técnicos detallados, así como de una adecuada gestión normativa y presupuestal” para no afectar la estabilidad del Icetex ni la cobertura de créditos y becas a los jóvenes.

Noticia en desarrollo...

