Colombia

Perro perdido en Bogotá se encontró a su ángel de la guarda: conductor de bus del Sitp compartió video con final feliz

En diálogo con Infobae Colombia, el dueño del can confirmó que el mismo día que se conoció la historia en redes, el cartel de búsqueda de búsqueda de ‘Rocky’ llegó a Elías Achury, el chofer del bus azul

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

Guardar
crédito @PlataformaALTO/X

Un caso difundido en la Plataforma por los Animales Alto, en su cuenta de X la tarde del martes 9 de septiembre de 2025, ha generado la movilización a través de las redes por partes de los usuarios no solo en Bogotá, sino de toda Colombia.

La historia tiene como protagonista a un perro que se perdió, y resultó subiéndose a un bus del Sitp en Bogotá.

El conductor del vehículo que pertenece al Sistema Integrado de Transporte Público, se fijó de que el canino era el último pasajero que quedaba junto a él cuando llegó al patio a dejar el bus luego de finalizar su jornada, y no fue capaz de dejarlo a su suerte.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, el no poderlo adoptar no fue un impedimento para que el trabajador llamado Elías grabara un video (que se compartió en la cuenta de X @PlataformaALTO), y en el que en pocas palabras este ciudadano demuestra, como dijeron los mismo internautas el “noble” y “gran corazón” que tiene. Porque todo lo hizo con un solo fin: tratar de dar con los dueños del animal de compañía

“Bueno, bueno, bueno. Estoy aquí con Bruno. Salude, Bruno. Es un pitbull. Se me montó al bus y no se quiere bajar. Entonces, pues si aparece el dueño y me lo encontré por la décima. Y el número de contacto está en mi (cuenta de) Facebook”.

El poder de inmediatez que tienen las redes es sorprendente, porque en cuestión de minutos se compartió un mensaje por parte de otra usuaria en la que se menciona que un perro con las mismas características se había perdido el 7 de septiembre de 2025.

crédito X
crédito X

En diálogo con Infobae Colombia, Cristian Espinosa, propietario del animal, confirmó que ese mismo día en horas de la noche se pudo contactar con Elías Achury, el héroe anónimo que se convirtió en el ángel de la guarda de Rocky, el verdadero nombre del can.

Temas Relacionados

Perro perdido en BogotáBus del SitpRockyBrunoElías AchuryColombia-Noticias

Más Noticias

Nueva masacre en Bolívar: encontraron los cuerpos de tres hombres que habrían sido víctimas de una disputa por drogas

Las víctimas fueron halladas con signos de tortura, en un crimen que la Policía Metropolitana de Cartagena atribuye a presuntos ajustes de cuentas ligados al narcotráfico en la región

Nueva masacre en Bolívar: encontraron

Karol G visitó Cartagena: estos son los detalles de lo que estuvo haciendo la cantante en la ciudad

La presencia de la artista en la Heróica ha puesto a sus fans en modo detective, mientras crecen las teorías sobre un posible videoclip o documental grabado en escenarios de Cartagena

Karol G visitó Cartagena: estos

David Racero respondió a críticas de Daniel Briceño sobre su fruver y desafió al concejal a demostrar irregularidades: “Multiplicador de mentiras”

El representante a la Cámara aseguró que la investigación sobre su negocio familiar fue iniciada de oficio y calificó las acusaciones como un “linchamiento político”

David Racero respondió a críticas

Para cuidar la salud a partir de los 60, caminar no basta: expertos sugieren entrenamiento de fuerza

Incluir rutinas de fuerza, junto con caminatas ágiles, contribuye a mejorar el estado físico, prevenir enfermedades y potenciar la autonomía en adultos mayores

Para cuidar la salud a

Conozca cuáles espejos debe tener según la velocidad de su motocicleta, cómo revisarlos y qué hacer para no recibir sanciones

Conozca qué espejos son necesarios según la velocidad de su moto y cómo mantenerlos en buen estado para no recibir sanciones de las autoridades

Conozca cuáles espejos debe tener
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El ELN asesinó a tres

El ELN asesinó a tres soldados con drones en el sur de Bolívar y en Tibú, Norte de Santander: “Su sacrificio no será en vano”

Junta del Narcotráfico: estos son los narcos invisibles de la mafia italiana que cayeron en Colombia tras denuncias de Gustavo Petro

Polémica en el Cauca: este es el elaborado video con el cual las disidencias de las Farc entregaron maquinaria a campesinos en El Tambo

Secretario de Gobierno de Pradera, Valle del Cauca, fue asesinado mientras veía el partido de la selección Colombia

Conflicto armado en Colombia: cada tres días, una escuela queda en medio del fuego cruzado, según Unicef

ENTRETENIMIENTO

Karol G visitó Cartagena: estos

Karol G visitó Cartagena: estos son los detalles de lo que estuvo haciendo la cantante en la ciudad

Majo Vargas y Juan Manuel Restrepo sorprendieron con apasionado beso durante concierto de ‘La reina del Flow’ en España

Isabella Ladera compartió reacciones sobre la situación que está viviendo después de la filtración del video: “Yo caigo pará’”

Lokillo Flórez reveló lo que hizo con sus videos íntimos tras la polémica por filtración del clip de Beéle con Isabella Ladera: “Video consexuados”

Filtraron el nombre real que tendrá la gira de Karol G en 2026, cómo lucirá el escenario y la fecha en que se anunciará al público

Deportes

Además de Colombia, estas son

Además de Colombia, estas son las selecciones clasificadas al Mundial 2026 tras la fecha FIFA de septiembre

Doctor que operó a Egan Bernal habló sobre la clave de su recuperación deportiva tras el terrible accidente que sufrió en 2022: “Tenía claro que quería volver a la bicicleta”

La selección Colombia sumó nuevo récord: este es el registro de las mayores goleadas en competencias oficiales en toda su historia

Neiser Villarreal le dice adiós a Millonarios sin dejar plata: este será el destino de la figura de la selección Colombia sub-20

Egan Bernal explicó lo que significó haber ganado una etapa en la Vuelta a España: “Cada victoria que venga después de lo que pasó en 2022 significa el triple”