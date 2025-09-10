Perro perdido en Bogotá se encontró a su ángel de la guarda: conductor de bus del Sitp compartió video con final feliz

crédito @PlataformaALTO/X

Un caso difundido en la Plataforma por los Animales Alto, en su cuenta de X la tarde del martes 9 de septiembre de 2025, ha generado la movilización a través de las redes por partes de los usuarios no solo en Bogotá, sino de toda Colombia.

La historia tiene como protagonista a un perro que se perdió, y resultó subiéndose a un bus del Sitp en Bogotá.

El conductor del vehículo que pertenece al Sistema Integrado de Transporte Público, se fijó de que el canino era el último pasajero que quedaba junto a él cuando llegó al patio a dejar el bus luego de finalizar su jornada, y no fue capaz de dejarlo a su suerte.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, el no poderlo adoptar no fue un impedimento para que el trabajador llamado Elías grabara un video (que se compartió en la cuenta de X @PlataformaALTO), y en el que en pocas palabras este ciudadano demuestra, como dijeron los mismo internautas el “noble” y “gran corazón” que tiene. Porque todo lo hizo con un solo fin: tratar de dar con los dueños del animal de compañía

“Bueno, bueno, bueno. Estoy aquí con Bruno. Salude, Bruno. Es un pitbull. Se me montó al bus y no se quiere bajar. Entonces, pues si aparece el dueño y me lo encontré por la décima. Y el número de contacto está en mi (cuenta de) Facebook”.

El poder de inmediatez que tienen las redes es sorprendente, porque en cuestión de minutos se compartió un mensaje por parte de otra usuaria en la que se menciona que un perro con las mismas características se había perdido el 7 de septiembre de 2025.

crédito X

En diálogo con Infobae Colombia, Cristian Espinosa, propietario del animal, confirmó que ese mismo día en horas de la noche se pudo contactar con Elías Achury, el héroe anónimo que se convirtió en el ángel de la guarda de Rocky, el verdadero nombre del can.