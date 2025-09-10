Niña de tres años murió mientras se movilizaba en una moto: tragedia quedó registrada en video

La menor se movilizaba en compañía de su padre sin los elementos de protección necesarios - crédito @ColombiaOscura_/x

La tragedia tocó la puerta de una familia en Aguachica, departamento del Cesar, cuando una niña de tres años perdió la vida luego de que la motocicleta en la que se movilizaba en compañía de un hombre, que aparentemente sería su padre, haya chocado con la parte trasera de un camión que se encontraba detenido.

El hecho se registró, según los videos de la cámara de seguridad, a las 8:30 a. m. del 9 de septiembre de 2025 y fue captado por una de las cámaras de seguridad del lugar. En la grabación se vio como el vehículo se encontraba estacionado en una zona prohibida mientras a su lado transitan varias motocicletas cuyos pasajeros no se encuentran utilizando los elementos de protección necesarios.

Y es que fue este el factor que influyó en el deceso de la pequeña, dado que ni ella ni el hombre con el que se movilizaba portaban el casco respectivo establecido por la ley para hacer uso de este tipo de vehículos en las calles del país.

A la falta de los elementos de seguridad necesarios se le sumó la alta velocidad con la que se movilizaban y el hecho de que la pequeña fue puesta por el hombre, aparentemente para protegerla de una caída, en la parte frontal de la moto, lo que hizo que recibiera la totalidad del impacto en su humanidad y llegará incluso a quedar ser golpeada por los componentes inferiores del vehículo.

Producto del fuerte choque, la menor cayó del vehículo mientras la maleta que cargaba quedó sostenida por uno de los componentes inferiores de la parte trasera del camión, lo que detuvo por pocos instantes la caída de la menor que, posteriormente, se golpeó en la cabeza con el asfalto de la vía.

Luego del impacto, el hombre recogió a la menor para pedir ayuda a los transeúntes - crédito Captura de video

El accidente que enlutó a Aguachica

Sumado a esto, en el material audiovisual se vio como luego del impacto la niña cayó y, aparentemente, queda inconsciente para luego ser recogida por el hombre que manejaba la motocicleta, quien no sufrió herida alguna, que se mostró desesperado mientras pedía por ayuda a los transeúntes y demás conductores que pasaban por esa zona del municipio.

El hombre recogió a la pequeña luego de que esta se golpeará fuertemente en la parte posterior de la cabeza e intentó despertarla de forma infructuosa con pequeños golpes en su espalda mientras los detenía el tránsito en la calzada aledaña al lugar en donde se registró el accidente.

Los gritos del sujeto llamaron rápidamente la atención de los demás ciudadanos, quienes detuvieron la marcha de los vehículos en los que se transportaban para expresar su asombro por el fuerte impacto que le arrebató la vida a la menor.

Tanto el hombre como la menor no portaban los elementos de seguridad necesarios - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El video fue ampliamente difundido a través de las redes sociales, en las que los usuarios que el deceso de la pequeña fue producto, exclusivamente, de la irresponsabilidad del hombre que la tenía bajo su cuidado por transportarla sin los elementos de seguridad necesarios y, adicionalmente, en la parte frontal del vehículo.

No obstante, uno de los internautas, que aseguró ser habitante de la población, señaló que el camión se encontraba detenido en el lugar porque estaba dejando un cargamento de huevos en un establecimiento comercial cercano, por lo que la hipótesis de un mal parqueo quedaría desestimada.

A la par, cargó con toda la responsabilidad al sujeto, que sería el padre de la niña, por estar utilizando el celular mientras conducía el vehículo, lo que impidió que centrara la totalidad de su atención en la marcha y no se fijara en que el camión se encontraba en el lugar.

Uno de los usuarios en redes sociales aseguró ser habitante de la población - crédito @Andresirol/x

“Les aclaro un poco, soy de Aguachica. El camión como tal no estaba mal estacionado, estaba dejando huevos en una tienda, el de la moto papá de la menor iba usando el celular al momento del choque“, escribió el usuario.