Colombia

Icfes revoluciona la evaluación educativa en Colombia con inteligencia artificial: así funciona la herramienta digital

El instituto implementó soluciones tecnológicas que reducen tiempos de entrega de resultados y optimizan la asignación de sedes, beneficiando a millones de estudiantes

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) se encuentra en pleno desarrollo de una transformación tecnológica, impulsada por la integración de soluciones de inteligencia artificial (IA) y analítica de datos. El proceso, iniciado en 2022, no solo modernizó el diseño y la aplicación de las pruebas de Estado, también fortaleció la toma de decisiones educativas, al proporcionar información confiable, ágil y segura a todos los actores del sistema.

La directora general de la entidad, Elizabeth Blandón Bermúdez, destacó entre los avances más significativos la automatización de la codificación de respuestas abiertas a través de aceleradores de inteligencia artificial. Este cambio ha reducido en un 91,6% el tiempo de calificación y acortado cerca de la mitad el período de entrega de resultados, permitiendo respuestas más rápidas y eficaces para los estudiantes.

Además, Blandón señaló que el logro fue posible gracias al trabajo conjunto con la empresa Blend, proveedor de servicios de inteligencia artificial y socio tecnológico de Amazon Web Services (AWS), colaborador estratégico del Instituto desde hace varios años.

Otro de los pilares de este proceso de modernización radica en la creación de un ‘Lago de Datos’, una plataforma que almacena volúmenes masivos de información sin restricciones de tipo o formato. Con esa infraestructura, los datos son organizados, integrados y posteriormente utilizados por modelos avanzados de IA, optimizando desde la gestión organizativa interna hasta los procesos clave de la evaluación nacional.

Uno de los componentes de innovación con mayor impacto directo en los estudiantes es la implementación de algoritmos de georreferenciación. Los algoritmos asignan a los alumnos los lugares de aplicación de las pruebas más cercanos a su residencia, considerando obstáculos geográficos como ríos o rutas de difícil acceso. Así, se han disminuido los tiempos de desplazamiento y se han diseñado planes de contingencia más adaptados a la realidad local, mejorando la equidad logística durante la aplicación de los exámenes.

En el ámbito de la atención a usuarios, el Icfes introducirá próximamente agentes cognitivos y generadores de reportes automáticos con IA generativa, apoyados por la infraestructura de AWS. Estas soluciones permitirán a los usuarios encontrar de manera inmediata información, resolver dudas complejas y acceder a reportes dinámicos y personalizados, al tiempo que se refuerza la seguridad y la transparencia del sistema.

“La inteligencia artificial nos está permitiendo reducir tiempos, optimizar recursos y ofrecer a los estudiantes y a las entidades territoriales herramientas más confiables para la toma de decisiones. Esta transformación tecnológica refuerza nuestro compromiso con la calidad y la equidad educativa en Colombia”, explicó Blandón Bermúdez, insistiendo en la importancia del componente humano y colaborativo de este proceso.

La innovación tecnológica del Icfes es, además, un ejemplo del trabajo mancomunado entre el sector público y privado. AWS ha sido un socio clave desde 2017, ofreciendo infraestructura y servicios especializados al instituto. Durante la pandemia, esta alianza permitió la realización virtual de más de 383.000 pruebas TyT Saber Pro, utilizando herramientas de análisis de imágenes y vídeo como Amazon Rekognition para garantizar la autenticidad del examen y evitar fraudes como la suplantación o el plagio.

Andrés Barrantes, líder regional de Blend, subrayó el potencial de la inteligencia artificial en el sector público: “El trabajo con el Icfes demuestra el potencial de la inteligencia artificial aplicada al sector público. A través de la combinación de datos, tecnología y talento, hemos logrado crear soluciones escalables que generan un impacto real en la educación y en la vida de millones de colombianos”.

El liderazgo tecnológico de Colombia en materia evaluativa es reconocido en la región. Karla Wong, líder de educación y sector público de AWS para el norte de América Latina y el Caribe, indicó que la transformación digital va más allá de la incorporación de nuevas herramientas: se trata de poner la tecnología al servicio de la sociedad de manera creativa e incluyente.

El Icfes, con el respaldo de Blend y AWS, consolidó un modelo que genera menores tiempos de espera para estudiantes y docentes, mejora el proceso de citación y permite que las decisiones en materia de educación se fundamenten en datos confiables. Gracias a este enfoque responsable de la inteligencia artificial, Colombia se sitúa como referente regional en evaluación y equidad educativa, abriendo nuevas posibilidades para todos los actores del sistema educativo nacional.

