Colombia

Gustavo Petro estará en Barranquilla: hay restricciones en la movilidad y en los vuelos a la ciudad

La Secretaría de Movilidad de la capital del Atlántico anunció cierres de vías y la prohibición del uso de drones en el sector del Pabellón de Cristal

Daniela Beltrán

Alcaldía de Barranquilla adopta medidas
Alcaldía de Barranquilla adopta medidas especiales de movilidad y seguridad por visita del presidente Gustavo Petro - @TransitoBaq/X

Las autoridades locales de Barranquilla implementaron extensas restricciones de movilidad y seguridad desde las primeras horas del miércoles 10 de septiembre por la visita oficial del presidente Gustavo Petro, quien tiene prevista su intervención en el Pabellón de Cristal del Gran Malecón del río Magdalena.

Según informó la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial en comunicado oficial, desde las 3:00 p. m. las medidas se extenderán hasta las 7:00 p. m., aunque podrían prolongarse en función del desarrollo de la agenda presidencial.

Durante la permanencia del mandatario en la capital del Atlántico, las disposiciones buscan garantizar el orden público y la seguridad en las inmediaciones del evento, destacaron desde la Alcaldía.

El acto principal de la jornada lo constituye la instalación del XXXVI encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, bajo el lema “¿Juez del Derecho Privado?”, donde Petro estará acompañado por ministros y altos funcionarios de su gabinete.

Por visita del presidente Petro
Por visita del presidente Petro a Barranquilla, se implementan medidas especiales de movilidad - crédito @TransitoBaq/X

Entre las disposiciones anunciadas, se incluye la prohibición tanto de circulación como de estacionamiento de vehículos en los puntos determinados previamente por la Secretaría de Tránsito. También rige la restricción al cargue y descargue de mercancías y la prohibición de circulación de motocicletas con acompañante, sin excepción de género, resaltaron las autoridades distritales.

Otro de los puntos clave del operativo de seguridad es la prohibición del transporte de escombros, desechos, trasteos, cilindros de gas y líquidos inflamables. Así mismo, no está permitido el traslado de personas en platones, carrocerías, partes externas de vehículos, ni el uso de vehículos de tracción animal.

Además, de la prohibición de estacionamiento sobre andenes, zonas verdes o en cualquier espacio público destinado a peatones, recreación o conservación; como el expendio y consumo de bebidas alcohólicas.

La implementación de un paquete
La implementación de un paquete de medidas especiales de movilidad y seguridad que regirán desde las 7:00 a. m. hasta las 7:00 p. m. - crédito Secretaría de Movilidad

Todo esto se llevará a cabo en la Vía 40, calle 78, avenida del Río, calle 72, carrera 54, calle 58, carrera 60 y calle 80. También se tendrán los siguientes puntos de cierre:

  • Calle 72 con Vía 40.
  • Calle 72 con la avenida del Río.
  • Pabellón de Cristal.
  • Calle 78 con la avenida del Río.
  • Calle 78 con Vía 40.

Por otro lado, se prohíbe el vuelo de aeronaves no tripuladas, drones. La restricción contempla una zona de dos kilómetros alrededor del Pabellón de Cristal, donde operará la prohibición de drones entre las 4:00 a. m. hasta 7:00 p. m. y el final de las actividades presidenciales.

La administración distrital busca garantizar el desarrollo ordenado y seguro de la agenda presidencial mediante la implementación de nuevas medidas, exhortando a la ciudadanía a seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades de tránsito y seguridad durante la jornada.

Todas las personas que incumplan con estas disposiciones serán sancionadas conforme a lo establecido en el artículo 131 de la Ley 769 de 2002, el cual fue modificado por la Ley 1383 de 2010.

La intervención del Jefe de
La intervención del Jefe de Estado está prevista para las 3:00 p.m. Petro es esperado con una comisión que incluye ministros y altos funcionarios de su gobierno - crédito Alcaldía Barranquilla

Según la Alcaldía, durante la vigencia de estas restricciones, quedarán suspendidos los permisos de circulación, estacionamiento, cargue y descargue otorgados previamente por la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial.

Las limitaciones para estacionar se regirán por lo estipulado en el Decreto Distrital 0477 de 2022, el cual se encuentra disponible en el sitio web oficial de la entidad.

La Alcaldía ha exhortado a los ciudadanos a planificar sus desplazamientos teniendo en cuenta las restricciones y ha solicitado la colaboración de la ciudadanía para evitar contratiempos y garantizar el normal desarrollo de la agenda presidencial, reiterando el llamado a “acatar las indicaciones de las autoridades durante la jornada”.

El Decreto Distrital No. 0477 del 29 de diciembre de 2022 establece las normas para el estacionamiento de vehículos en las vías del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla. Para obtener información detallada sobre estas restricciones, los ciudadanos pueden consultar el documento completo en la página oficial de la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial: www.barranquilla.gov.co/transito.

