Colombia

Cara Rodríguez y Valentino Lázaro le habrían lanzado fuerte indirecta a Isabella Ladera tras filtración de video íntimo: “No saben singar”

Los creadores de contenido compartieron un ‘trend’ musical lleno de frases sugestivas, lo que desató comentarios sobre el posible destinatario en plena discusión por el video filtrado

Juan David Botia Méndez

Juan David Botia Méndez

Un video usando la letra
Un video usando la letra de una canción generó debate en redes sociales, donde seguidores interpretaron la publicación como un mensaje dirigido a la modelo venezolana en medio de la controversia del video filtrado de Beéle - crédito @valentinolazaroh/ Instagram

La controversia por el video íntimo filtrado de Isabella Ladera y Beéle continúa generando reacciones en redes sociales, esta vez con la participación de Cara Rodríguez y Valentino Lázaro, quienes compartieron un video que usuarios interpretaron como una indirecta dirigida a la modelo venezolana.

Ambos realizaron una tendencia en Tiktok utilizando el tema Muxaxa, de Tokischa, (con La Mas Doll), una canción cuyo fragmento destaca frases como: “Es que son puelcas Cucaracha’ Tan quedá’ y no sabe singar, La dejó el marido”, canción que fue tomada como una reacción en video íntimo que se filtró.

Aunque ni Cara Rodríguez ni Valentino Lázaro confirmaron públicamente que el contenido estaba dirigido a Isabella Ladera, la publicación se difundió justo en medio de la polémica, y seguidores no tardaron en comentar al respecto.

Entre las reacciones se leyeron mensajes como: “Porque una vez más se demuestra que todo en esta vida se paga”, “Tener novio y no superar el pasado es bien triste” y “Cara ya debería de superar en serio”, lo que evidenció distintas posturas dentro de la comunidad digital respecto al aparente mensaje.

El video fue interpretado por los internautas como una indirecta del video filtrado de Beéle e Isabella Ladera - crédito @valentinolazaroh/ Instagram

Aunque unos comentarios señalaron a Cara de “no superar” lo que sucedió con su ex, otros comentarios le mostraron su respaldo. “Esto me encanta!! Porque una vez más se demuestra que todo en esta vida se paga, y cuando La esposa lloraba ellos reían, ahora es su turno”, “Que disfrute porque bastante que sufrió por la veneca y el Blando. El karma se sabe todas las direcciones”, “disfruta cara que llego tu turno 👏👏👏“.

Mientras tanto, la situación de Isabella Ladera y Beéle sigue en el centro de la atención pública. Ladera declaró sentirse “devastada” por la filtración y afirmó que solo dos personas tenían el video en su poder.

El equipo legal de Beéle, por su parte, publicó un comunicado negando cualquier responsabilidad en la difusión del material. El debate sobre las implicaciones de la filtración continúa activo tanto en redes sociales como en los medios de comunicación.

