Colombia

Camilo sufrió importante pérdida antes de iniciar un ‘show’ y así fue como se quebró en pleno concierto: “Estoy pasando por un momento difícil”

El cantante colombiano vivió una noche emotiva al compartir con sus fans el dolor por la pérdida de una inseparable compañera, en su gira por España

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Guardar
Camilo conmueve a España al
Camilo conmueve a España al romper en llanto por la partida de un ser querido en pleno concierto

El cantante colombiano Camilo atraviesa un momento difícil justo en medio de su gira por España, según comentó en uno de sus recientes conciertos.

De acuerdo con videos que circulan en las redes sociales, el artista no pudo contener las lágrimas durante una de sus presentaciones, luego de enterarse del fallecimiento de su perrita Malvina, quien lo acompañó por más de 20 años.

Según relató el propio intérprete en el escenario, fue apenas un par de horas antes del show cuando sus padres lo llamaron para darle la dolorosa noticia.

“Justo como un par de horas de salir me llamaron mis papás a decirme que mi perrita Malvina, de hace 20 años a mi lado, hoy se fue al cielo. Y claro, yo justo estaba antes de salir a tocar y yo pensaba: ‘bueno, coño, ¿cómo hago pa’ que no se me note que estoy pasando por un momento difícil’“, confesó visiblemente afectado, con la voz entrecortada y frente a los miles de asistentes.

El emotivo momento de Camilo
El emotivo momento de Camilo Echeverri: así fue el apoyo del público tras la triste noticia sobre perrita - crédito @camilo/IG

La reacción del público fue inmediata, pues lo llenaron de aplausos, gritos de aliento y mensajes de cariño para acompañarlo en medio del concierto, convirtiéndose en un soporte emocional para el artista en esa noche marcada por la tristeza.

Malvina había sido parte esencial de la vida del cantante, y la noticia impactó tanto a Camilo como a su comunidad de fanáticos, que se ha volcado en redes sociales para expresarle solidaridad y enviarle mensajes de fortaleza. Aunque el artista todavía no ha hecho una publicación oficial sobre el fallecimiento de su mascota, los comentarios en sus perfiles de Instagram y X, en otras fotografías donde sale él cantando, están repletos de condolencias.

Camilo, luego de contar la situación por la que estaba atravesando, el público empezó a gritar su nombre, mientras él lloraba y se limpiaba las lágrimas para continuar con su presentación, según se puede ver en las publicaciones de las redes sociales.

La conexión íntima que Camilo mantiene con su público ha sido clave a lo largo de su carrera, pues el colombiano suele compartir aspectos muy personales de su día a día, y sus fans han sido testigos tanto de sus grandes logros como de momentos difíciles.

Camilo Echeverri transforma el dolor en música y agradece a sus fans tras la pérdida de Malvina en su gira por España - crédito @latribu.mexico/TikTok

Por eso, la expectativa crece sobre cómo y cuándo se pronunciará públicamente acerca de esta pérdida que lo marcó de manera tan profunda.

A pesar del dolor, Camilo continuó con su presentación, dejando ver que, incluso en circunstancias adversas, la música puede transformarse en refugio.

“Gracias por acompañarme”, dijo en medio de su interpretación, con la voz entrecortada, mientras el público respondía con muestras de apoyo que convirtieron el concierto en un espacio de empatía y cercanía.

El Tour España 2025 de Camilo comenzó el pasado 8 de agosto en Sitges y se extenderá hasta el 19 de septiembre en Alcalá de Henares, con casi 20 fechas en 16 ciudades. Entre los escenarios destacados figuran el Starlite de Marbella, la Real Maestranza de Sevilla, el Auditorio SOM Festival en Castellón, el Roig Arena de Valencia y el Gran Canaria Arena, varias de ellas con boletería agotada. La producción está a cargo de Iglesias Entertainment.

Camilo conmueve a España tras
Camilo conmueve a España tras perder a su perrita Malvina - crédito @camilo/IG

Previo a la triste noticia, el cantante había compartido con entusiasmo en sus redes sociales su llegada a Torrevieja para uno de los conciertos. En una publicación titulada “UN VERANO EN ESPAÑA”, escribió: “Ya llegamos Torrevieja!! Esta noche nos vemosss. Estamos muy listos!!”, acompañado de imágenes de su merchandising exclusivo.

En otra actualización, mostró momentos de su día a día en carretera junto a su familia y equipo de trabajo. En un carrusel de fotos reveló que pasa el tiempo entre audiolibros, charlas y la preparación de cada show, siempre rodeado de un ambiente íntimo y cercano.

Con la pérdida de su mascota y el haberse quebrado en vivo, sus seguidores han destacado que el hecho de haber compartido su dolor en público lo humaniza aún más y refuerza la conexión que ha logrado con millones de personas alrededor del mundo.

