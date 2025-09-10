Amaranta Hank confirma que se lanzará al Senado por el Pacto Histórico “para impulsar una regulación de la industria para adultos y el trabajo sexual”

Amaranta Hank se lanzará al Congreso - crédito @AmarantaHankTw/X

Alejandra Umaña, más conocida como Amaranta Hank, se refirió en reciente entrevista con Emisora Atlántico a sus aspiraciones políticas, mediadas por su interés de fortalecer en Colombia un marco normativo para el desarrollo de actividades sexuales pagadas.

Esta agenda de Hank la ha venido adelantando a través del activismo hace varios años y la llevó a tener sus primeros acercamientos con la política parlamentaria.

La cucuteña reconoció que para lograr las transformaciones que se propone debe llegar a una instancia más profunda e institucional, por lo que decidió hacerlo, si cuenta con la aprobación y los votos, desde el Congreso de la República.

“Me di cuenta que el activismo que hacíamos desde fuera no era suficiente. La única manera real de garantizar derechos y protección era entrar al Congreso para impulsar una regulación de la industria para adultos y el trabajo sexual.”

Asimismo, durante la entrevista Hank se refirió a aspectos personales que relacionó con sus causas sociales y que han sido comentados en los últimos meses.

“Durante cuatro años fui víctima de agresiones sexuales por parte de un famoso periodista. No fui la única: otras 33 mujeres también fueron agredidas por él. Me animé a denunciar ante la Fiscalía. Sin embargo, en juicio el juez absolvió al agresor, argumentando que no podía creer en el testimonio de una mujer que ejercía trabajo sexual — haciendo referencia a mi pasado en la industria para adultos”.