Colombia

Amaranta Hank confirma que se lanzará al Senado por el Pacto Histórico “para impulsar una regulación de la industria para adultos y el trabajo sexual”

Durante la entrevista en que confirmó sus aspiraciones, Hank se refirió a aspectos personales que relacionó con sus causas sociales y que han sido comentados en los últimos meses

Juan Romero

Por Juan Romero

Guardar
Amaranta Hank se lanzará al
Amaranta Hank se lanzará al Congreso - crédito @AmarantaHankTw/X

Alejandra Umaña, más conocida como Amaranta Hank, se refirió en reciente entrevista con Emisora Atlántico a sus aspiraciones políticas, mediadas por su interés de fortalecer en Colombia un marco normativo para el desarrollo de actividades sexuales pagadas.

Esta agenda de Hank la ha venido adelantando a través del activismo hace varios años y la llevó a tener sus primeros acercamientos con la política parlamentaria.

La cucuteña reconoció que para lograr las transformaciones que se propone debe llegar a una instancia más profunda e institucional, por lo que decidió hacerlo, si cuenta con la aprobación y los votos, desde el Congreso de la República.

“Me di cuenta que el activismo que hacíamos desde fuera no era suficiente. La única manera real de garantizar derechos y protección era entrar al Congreso para impulsar una regulación de la industria para adultos y el trabajo sexual.”

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Asimismo, durante la entrevista Hank se refirió a aspectos personales que relacionó con sus causas sociales y que han sido comentados en los últimos meses.

“Durante cuatro años fui víctima de agresiones sexuales por parte de un famoso periodista. No fui la única: otras 33 mujeres también fueron agredidas por él. Me animé a denunciar ante la Fiscalía. Sin embargo, en juicio el juez absolvió al agresor, argumentando que no podía creer en el testimonio de una mujer que ejercía trabajo sexual — haciendo referencia a mi pasado en la industria para adultos”.

Temas Relacionados

Amaranta HankActividades sexuales pagasAlejandra UmañaElecciones 2026

Más Noticias

Lautaro Martínez denunció las amenazas de Wilmar Roldán en el último partido de Argentina contra Ecuador en Eliminatorias

El juez central colombiano sancionó 23 faltas en el compromiso, mostró cinco tarjetas amarillas y expulsó a Nicolás Otamendi y Moisés Caicedo

Lautaro Martínez denunció las amenazas

Ella es la esposa y madre del hijo de Luis Javier Suárez, el goleador de la selección Colombia frente a Venezuela

Carolina Rubia es la española que conquistó el corazón del joven futbolista samario que marcó cuatro de los seis goles de tricolor contra Venezuela: están casados y tienen un bebé, Charly, nacido en 2024

Ella es la esposa y

Angélica Lozano advirtió sobre el riesgo de aprobación automática del presupuesto : “El tira y afloje es que el Gobierno quiere decreto”

La falta de consenso y la posible ausencia de cuórum podrían llevar a que el presupuesto para 2026 sea decretado sin debate, lo que genera preocupación entre los congresistas

Angélica Lozano advirtió sobre el

Precio del oro baja en Colombia tras caída del dólar: cotización por onza y gramo HOY 10 de septiembre

El valor de este metal precioso fue condicionado por su cotización al alza en los mercados internacionales y por la caída del dólar de este miércoles

Precio del oro baja en

Dorado Mañana números ganadores del miércoles 10 de septiembre 2025

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Dorado Mañana números ganadores del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El ELN asesinó a tres

El ELN asesinó a tres soldados con drones en el sur de Bolívar y en Tibú, Norte de Santander: “Su sacrificio no será en vano”

Junta del Narcotráfico: estos son los narcos invisibles de la mafia italiana que cayeron en Colombia tras denuncias de Gustavo Petro

Polémica en el Cauca: este es el elaborado video con el cual las disidencias de las Farc entregaron maquinaria a campesinos en El Tambo

Secretario de Gobierno de Pradera, Valle del Cauca, fue asesinado mientras veía el partido de la selección Colombia

Conflicto armado en Colombia: cada tres días, una escuela queda en medio del fuego cruzado, según Unicef

ENTRETENIMIENTO

Ella es la esposa y

Ella es la esposa y madre del hijo de Luis Javier Suárez, el goleador de la selección Colombia frente a Venezuela

Del periodismo en el Cauca a conquistar la música: la historia del corresponsal que dejó Caracol Televisión para seguir un sueño

Alejandro Sanz regresa a Bogotá con su gira ‘¿Y ahora qué?’, en el Movistar Arena: precios y fechas de preventa

Catherine Siachoque reveló por qué ocultó su romance con Miguel Varoni: “Venía de una relación tormentosa”

Luisa Fernanda W hizo advertencia tras la polémica por video filtrado de Isabella Ladera y Beéle: “No seamos ignorantes”

Deportes

Egan Bernal explicó lo que

Egan Bernal explicó lo que significó la victoria en la Vuelta a España: “Cada victoria que venga después de lo que pasó en 2022 significa el triple”

Lautaro Martínez denunció las amenazas de Wilmar Roldán en el último partido de Argentina contra Ecuador en Eliminatorias

Etapa 17 de la Vuelta a España 2025: Egan Bernal cede tiempo en la clasificación general, en un día donde Harold Tejada fue protagonista

Esta es la impresionante coincidencia que tuvo Luis Suárez, delantero de la selección Colombia, con histórico del fútbol sudamericano: así lo reseñó Conmebol

Colombia se acerca al bombo 1 del sorteo del Mundial tras las victorias contra Bolivia y Ecuador: así quedaría en el ranking FIFA