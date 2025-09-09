Deportes

Circula polémico video donde Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, DT de El Salvador, agrede e insulta a un hincha

El entrenador colombiano perdió la calma en Guatemala al responder “Ah, bueno, maricón” a un aficionado y luego arrebatarle el celular durante la confrontación

Dahana Ospina

Por Dahana Ospina

Guardar

Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, actual director técnico de la selección de El Salvador, volvió a ser protagonista de una polémica extradeportiva. Un video que circula en redes sociales lo muestra insultando y arrebatando el celular a un aficionado guatemalteco que lo increpó en la previa del duelo por las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial de 2026.

Conocido desde siempre por su temperamento explosivo y a veces un poco subido de tono, el entrenador colombiano de 69 años volvió a mostrar ese lado que lo ha acompañado a lo largo de su carrera.

En esta ocasión, el incidente ocurrió cuando el estratega llegaba al hotel de concentración en Guatemala. Allí fue increpado por varios aficionados rivales que lo provocaron con expresiones ofensivas.

El momento de la confrontación

El hincha, grabando con un celular, comenzó a gritarle: “Hoy se la comen, profe. Hoy se la comen… No la van a oler, no la van a oler hoy”. Ante estas frases, ‘Bolillo’ reaccionó de inmediato y le preguntó: “¿Se van a comer qué?”.

El seguidor respondió: “La derrota, la derrota, profe”. En ese instante, el técnico colombiano perdió la calma y le lanzó un “Ah, bueno, maricón”.

El aficionado no dejó pasar la respuesta y le reclamó de inmediato con unos “¿Cómo?, ¿cómo?, ¿cómo?”. Fue entonces cuando Gómez se acercó de nuevo y, visiblemente alterado, intentó agredirlos arrebatándoles el teléfono con el que lo grababan.

Un video del seleccionador de El Salvador enfrentándose a un aficionado rival se volvió viral antes del debut de su equipo. - crédito @canteranosnet1/X

El video, aunque corto, se viralizó en redes sociales y generó un fuerte debate sobre el comportamiento del entrenador. Mientras muchos lo criticaron por perder el control, otros defendieron su reacción, alegando que él también fue víctima de una provocación irrespetuosa.

Victoria deportiva en medio de la polémica

A pesar de la controversia, en el ámbito deportivo el debut de El Salvador en las eliminatorias fue positivo. El equipo dirigido por Gómez venció 0-1 a Guatemala como visitante, sumando tres puntos valiosos que lo colocaron como líder del Grupo A por encima de Panamá y Surinam.

Tras el encuentro, la polémica no terminó. En la rueda de prensa posterior, un periodista cuestionó al técnico: “¿Estaba en la planificación hacer tiempo, ensuciar el juego y llevarse los tres puntos al final del juego?”.

Fiel a su estilo directo, Gómez respondió sin rodeos: “Sí, lo ensuciamos, nos llevamos los tres puntos, usted quédese tranquilo y busque después cómo empata”.

El equipo dirigido por Gómez venció 0-1 a Guatemala como visitante - crédito REUTERS

Reconocimiento a sus jugadores

Más allá del altercado y las críticas, el entrenador también se refirió al desempeño de sus dirigidos. “Me gustó la entrega de los muchachos. Jugaron como se juegan las eliminatorias”, destacó.

Resaltó además la importancia del triunfo fuera de casa: “Nos llevamos tres puntos importantes”. Para Gómez, la clave fue la disposición de sus jugadores: “Se puede jugar bien o mal, lo que no se puede negociar es no entregarse”.

El técnico también recordó la tradición futbolística de su selección en la región: “El Salvador es el que tiene más historia, porque ninguno de los cuatro ha ganado nada. Y de los cuatro el que ha ido a dos mundiales es El Salvador”.

Bolillo Gómez resaltó la importancia del triunfo fuera de casa - crédito Federación Salvadoreña de Fútbol

Preocupación por el próximo reto

Ya con la mirada puesta en la segunda fecha, Gómez mostró inquietud sobre la conformación de la nómina para enfrentar a Surinam. “No sé si deba convocar nuevos jugadores para el siguiente partido”, aseguró en conferencia de prensa.

Sobre su rival, fue claro en resaltar sus fortalezas: “Surinam nos preocupa en todo, no solo el biotipo, es un equipo rápido, es un equipo potente, es un equipo con muy buena técnica, a uno y dos toques, es veloz”, analizó.

Un debut marcado por la controversia

Lo que debía ser un inicio tranquilo en la era de Hernán Darío Gómez con El Salvador quedó marcado por un episodio de confrontación que eclipsó en parte la victoria en Guatemala. El video en el que aparece insultando y arrebatando un celular a un aficionado guatemalteco sigue generando debate en la región.

