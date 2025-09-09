Colombia

Una persona muerta y varios mineros atrapados dejó derrumbe en mina de oro en Ataco, Tolima

Las autoridades adelantaron labores de búsqueda y rescate en la zona rural del municipio, mientras la red hospitalaria del Tolima fue puesta en alerta para atender a los heridos

Dahana Ospina

Una persona murió y más de una veintena de trabajadores resultaron atrapados a causa de un derrumbe en una mina de oro artesanal en la zona rural del municipio de Ataco, Tolima. La emergencia ocurrió hacia las 3:00 de la tarde de este lunes 8 de septiembre en la mina La Granja, ubicada en la vereda El Piso Anape, a unos 15 minutos del casco urbano de Ataco, en el sur del departamento.

El director de la Defensa Civil del Tolima, Luis Fernando Vélez, informó que al menos seis personas, cuatro mujeres y dos hombres, pudieron ser rescatadas y trasladadas al Hospital Nuestra Señora de Lourdes. De acuerdo con Vélez, en el centro médico se confirmó el fallecimiento de una de ellas. Tres de los heridos sufrieron fracturas y los otros dos presentaron lesiones consideradas menores.

Equipos de bomberos, Defensa Civil, Policía y voluntarios de Ataco y Chaparral acudieron al lugar para colaborar con las tareas de rescate. Se empleó maquinaria pesada para remover la tierra y las piedras que sepultaron a los mineros en el socavón, mientras la inestabilidad del terreno dificultaba la operación.

Los organismos de socorro desplegaron
Los organismos de socorro desplegaron un amplio operativo en la vereda El Piso Anape. - crédito captura de video

“Desde el municipio de Chaparral hemos enviado nuestros voluntarios para que realicen el apoyo en la búsqueda y rescate. Igualmente de Ataco van voluntarios al sitio”, afirmó Luis Fernando Vélez, director de la Defensa Civil, en declaraciones recogidas por medios locales y Infobae. El funcionario también sostuvo que se realizaría un consejo municipal de Gestión del Riesgo para evaluar la situación y coordinar los apoyos requeridos.

Balance oficial y reacciones de las autoridades

Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, al menos un minero falleció y 19 trabajadores fueron evacuados luego del colapso, aunque persistía la búsqueda de otros afectados. La entidad estatal explicó que se trató de un “aparente derrumbe”, información preliminar sujeta a verificación mediante investigaciones posteriores.

Por su parte, la secretaria de Salud departamental, Ingrid Katherine Rengifo, reportó la activación de la alerta naranja hospitalaria en la red pública y privada de salud del Tolima. Hospitales del municipio, así como los de Chaparral, Purificación, El Espinal y el hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, recibieron la instrucción de prepararse ante posibles traslados y atenciones de urgencia.

Algunos mineros lograban salir del
Algunos mineros lograban salir del socavón por sus propios medios - crédito Europa Press

“En caso de ser necesario, también se contará con la red privada de servicios de salud”, indicaron en un comunicado oficial.

El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUET) movilizó ambulancias, unidades de cuidados intensivos y servicios de urgencias del sur del Tolima, coordinando el traslado de personas con lesiones que requieren atención de segundo nivel hacia el hospital San Rafael de El Espinal.

La funcionaria Rengifo detalló que tras conocerse la emergencia se activaron los protocolos de respuesta activando de manera inmediata la alerta naranja hospitalaria que en este caso particular recibe el respaldo de centros asistenciales de la región que tienen el segundo nivel de atención e incluso el principal centro hospitalario del departamento como lo es el Federico Lleras.

Reacciones de la comunidad y contexto minero

Miembros de la comunidad y familiares de los trabajadores afectados llegaron hasta el área de la emergencia, mientras algunos mineros lograban salir del socavón por sus propios medios. Según testimonios anónimos recogidos en el sitio, la remoción de escombros se realizó de manera paralela al trabajo de las autoridades.

Equipos de bomberos, Defensa Civil,
Equipos de bomberos, Defensa Civil, Policía y voluntarios de Ataco y Chaparral acudieron al lugar para colaborar con las tareas de rescate - crédito EFE/Mauricio

La Agencia Nacional de Minería ha advertido sobre la recurrencia de accidentes en explotaciones auríferas de pequeña escala en Colombia, originados por fallas geomecánicas, atmósferas contaminadas y explosiones. En Ataco, la actividad minera artesanal mantiene alta la vulnerabilidad de los trabajadores frente a emergencias como la ocurrida en La Granja.

