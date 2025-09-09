Ministerio de Hacienda suspendió el concurso notarial en Colombia tras advertencia de la Procuraduría

En Colombia hay un total de 920 notarías, que se encuentran distribuidas en 628 círculos notariales en los 32 departamentos del país - crédito Notaría 39 de Bogotá

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público confirmó la suspensión del concurso notarial ante el requerimiento que fue hecho por parte de la Procuraduría.

Por medio de un corto comunicado, la cartera que lidera Germán Ávila informó que “teniendo en cuenta que a Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública ha exhortado sobre la necesidad de suspender la ejecución contractual No. 2189 de 2025 y considerando las limitaciones presupuestales que para el año 2025 se presentan, se hace necesario suspender el concurso notarial convocado”. La decisión se tomó un día después de la alerta del Ministerio Público.

Por el momento, el Ministerio de Hacienda evalúa junto con otras entidades las implicaciones de la suspensión y se encuentra elaborando un informe técnico que será remitido a la Procuraduría.

“Se trabajará en atender cada uno de los puntos observados, garantizando la transparencia y legalidad del concurso”, expresó la cartera.

Sin fechas no había concurso

El exmagistado César Lorduy, expresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) se refirió a la situación y explicó por medio de X que sin fechas no había concurso.

Precisó que, desde el 3 de septiembre de 2025, “la Procuraduría le había informado a la Superintendencia de Notariado que, al 8 de septiembre, no existían fechas oficiales para el concurso de méritos público y abierto para el nombramiento de notarios en propiedad e ingreso a la carrera notarial”.

Comunicación de carácter urgente

Precisamente, la suspensión se registró luego de que la Procuraduría General de la Nación pidió al superintendente de Notariado y Registro, Roosvelt Rodríguez Rengifo, considerar esta acción frente al proceso contractual destinado al concurso público para el nombramiento de notarios. El requerimiento, dado a conocer el 8 de septiembre, se hizo mediante una comunicación con carácter urgente, en la que la Procuraduría señaló que aún no recibió respuestas a las inquietudes expuestas el 3 de septiembre, después de revisar la documentación del proceso en la plataforma SECOP II y plantear observaciones sobre posibles irregularidades.

Según el órgano de control, los participantes del concurso estarían impedidos de ejercer su derecho de defensa, ya que “no proceden recursos contra las decisiones del operador ni contra las definitivas del Consejo”, lo cual eliminaría la posibilidad de apelación respecto a la admisión de candidatos o calificaciones de pruebas y entrevistas.

La Procuraduría afirmó además que las competencias atribuidas al Consejo Superior de Carrera Notarial podrían vulnerar “el derecho al acceso a la administración de justicia y restringir el debate o controversia sobre las decisiones administrativas”.

Inconsistencias en las convocatorias

El Ministerio Público también identificó inconsistencias en las convocatorias a sesiones del Consejo y señaló “posibles violaciones al debido proceso e incumplimientos al principio de legalidad”. Sobre el cronograma, advirtió que tras la pérdida de vigencia del Acuerdo 001 de 2024 y sus anexos, actualmente “no existen fechas oficiales” para el desarrollo del concurso.

El órgano de control requirió información adicional, entre la que figuran fechas, documentos y actos de delegación, la cual debe remitirse “en un plazo máximo de dos días hábiles”. Reiteró además la obligación de publicar de inmediato estos requerimientos en la plataforma SECOP II.

Las alertas de Gustavo Petro

De igual forma, el presidente Gustavo Petro apuntó en sus redes sociales desde el 2 de septiembre sobre un posible caso de corrupción: “Rumor habla de recogida de fondos para sobornar por cupos en las notarías en el nuevo concurso. Hasta cenas pagas hay. Funcionarios en ministerio de Justicia y Super, estarían metidos. Se habla de mil millones por cupo. Le pido al Procurador revisar esta corrupción impuesta. Se que se han iniciado preliminares en la Procuraduría (sic)”.

Luego, el 8 de septiembre, agregó: “Ojo con el concurso notarial. El procurador solicitó suspender el concurso, extrañamente se aceleró antes de elecciones. Cobran mil millones por cupo y son 700 y preciso, antes de elecciones (sic)”.

Petición a la Fiscalía

Tras estos señalamientos, se presentó una petición a la Fiscalía para investigar las denuncias sobre el presunto pago de sobornos y actuaciones irregulares en el proceso. El ministro de Justicia y el superintendente de Notariado y Registro respaldaron la solicitud de intervención.

La Superintendencia de Notariado y Registro deberá entregar la documentación exigida y garantizar la publicación de sus acciones en la plataforma de contratación pública. El futuro del concurso de méritos queda en pausa, mientras las autoridades revisan los elementos que podrían afectar la transparencia y legalidad del proceso.