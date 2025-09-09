Colombia

Gobernador de Antioquia se despachó contra Gustavo Petro por hundimiento del referendo por las regiones: “Le hacen un favor”

El proyecto de ley con el que se buscaba constitucionalizar los impuestos de renta y patrimonio para los diferentes departamentos del país, no pasó su primer debate en la Comisión Primera del Senado; lo que desató una dura respuesta de Andrés Julián Rendón, que se sumó a los reclamos del congresista Carlos Motoa

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

El gobernador de Antioquia culpó
El gobernador de Antioquia culpó al Gobierno de Gustavo Petro por el hundimiento de proyecto clave para la sostenibilidad de las regiones - crédito Gobernación de Antioquia - Andrea Puentes/Presidencia

La Comisión Primera del Senado de Colombia rechazó el martes 9 de septiembre de 2025, en una votación de 8 contra 6, el proyecto de referendo por las regiones: una iniciativa que buscaba reformar la Constitución para otorgar mayor autonomía fiscal a los 32 departamentos del país. El proyecto había sido respaldado con la recolección de más de cuatro millones de firmas, según los promotores del referendo; no obstante, no superó el primer filtro en el legislativo.

La sesión, que se desarrolló en el Capitolio Nacional, quedó marcada por las acusaciones cruzadas de centralismo y falta de compromiso hacia las regiones. Incluso, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se sumó a los duros reclamos del senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa: que lideraba la iniciativa en el órgano legislativo, pero no logró el éxito que esperaba para darle, en su concepto, autonomía a las diferentes regiones del país.

En efecto, Motoa había calificado como “absurda” la propuesta y no ocultó su molestia con el Ejecutivo. “Aunque poco más de 4 millones de personas acompañaron con su firma una propuesta de referendo que pretendía constitucionalizar los impuestos de renta y patrimonio para los diferentes departamentos de nuestro país, la mezquindad del Gobierno y sus aliados, así como el poco compromiso de algunos compañeros, impidió que la iniciativa prosperara”, declaró.

Con este mensaje, el senador
Con este mensaje, el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, habló del hundimiento del referendo por las regiones en el Senado - crédito @senadormotoaX

Pese al resultado, reconoció y agradeció el respaldo de Óscar Barreto, Julio Chagüi, Alfredo Deluque, Jonathan Pulido, Jorge Benedetti y Juan Carlos García, que apoyaron la iniciativa durante el debate. La propuesta, enfocada como lo explicó Motoa en distribuir de manera diferente los recursos obtenidos por concepto de impuestos de renta y patrimonio, fue defendida especialmente por líderes departamentales; pero no contó con el apoyo de la bancada oficialista.

Los ‘dardos’ de Andrés Julián Rendón a Gustavo Petro por el hundimiento del referendo por las regiones

En ese sentido, Rendón lamentó la decisión del Senado. “Recibo con pesar y preocupación por los 32 departamentos de Colombia la decisión hoy tomada por la Comisión Primera del Senado de oponerse al referendo de autonomía fiscal de las regiones. Gustavo Petro, el principal enemigo de la iniciativa", expresó el mandatario regional, que no dudó en afirmar que con esta determinación “pierden las regiones y gana el centralismo”; en relación con el poder del ejecutivo.

Además, el gobernador, que llegó al cargo gracias al Centro Democrático, declarado partido de oposición al Gobierno, agregó que los excesos burocráticos del centralismo son financiados por el esfuerzo tributario de los colombianos. “Solo en Antioquia enviamos 40 billones el año pasado al gobierno Petro y nos devolvieron 6 billones vía SGP – Sistema General de Participaciones”, indicó Rendón en su extenso mensaje en la red social X, en el que hizo un recuento de la votación.

Esta fue la reacción del
Esta fue la reacción del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, tras el fracaso de proyecto de las regiones en el Senado - crédito @AndresJRendonC/X

Es válido precisar que en la lista de votos favorables al referendo figuran los senadores Motoa, Barreto, Chagüi, Deluque, Pulido, Benedetti y García, mientras que en contra lo hicieron Clara López, María José Pizarro, Carlos Chacón, Carlos Benavides, Aida Quilcué, Ariel Ávila, León Fredy Muñoz y Temistocles Ortega; aliados del presidente en sus iniciativas. Por su parte, Germán Blanco, Julián Gallo, Fabio Amín, Paloma Valencia y María Fernanda Cabal no votaron.

Varios de los que no ejercieron su derecho habían expresado su intención de sugerir cambios en el texto para otorgar su respaldo. Durante el debate, los defensores del proyecto argumentaron que la propuesta fortalecería el control social sobre los recursos públicos y fomentaría la responsabilidad de los gobiernos departamentales, según los artículos 274 y 278 de la Constitución y la Ley 1757 de 2015 sobre mecanismos de participación ciudadana.

El gobernador Rendón denunció la
El gobernador Rendón denunció la concentración de recursos en el Gobierno central, pese al importante aporte de las regiones - crédito Juan Páez/Colprensa

Tras la votación, los señalamientos apuntaron a la presunta falta de apertura a la descentralización fiscal. “Quienes se opusieron al referendo, porque se salieron después de haber dado el sí o porque lo votaron negativamente, le hacen un favor a Petro y al peligro que representa la concentración del poder en el nivel central. Siguen creyendo que desde un escritorio en Bogotá definen el destino de las regiones y la vida de los ciudadanos”, expresó Rendón.

El gobernador de Antioquia concluyó en su mensaje con la advertencia de que el anhelo de mayor autonomía fiscal regional seguirá vigente en sus convicciones. “Este es un anhelo que seguirá firme en mis convicciones y al que no renunciaré. Es una causa que está viva. Gratitud con los millones de colombianos que respaldaron esta iniciativa con su firma y apoyo. Cuenten conmigo para seguir dando esta lucha”, puntualizó el gobernador.

