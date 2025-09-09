Colombia

Daddy Yankee entrenó en Estados Unidos con J Balvin y este fue el reto que le puso el colombiano al puertorriqueño

La colaboración entre los artistas urbanos se trasladó al gimnasio, donde compartieron una exigente rutina y mensajes de motivación

Daddy Yankee y J Balvin
Daddy Yankee y J Balvin se enfrentan en un reto de entrenamiento que enciende las redes - crédito AP y @jbalvin/IG

En un video publicado en las redes sociales de Billboard quedó registrado el momento en el que se dieron cita los cantantes de reguetón para poner a prueba su fuerza y resistencia en ejercicios cardiovasculares.

De acuerdo con las imágenes, la escena se llevó a cabo en un gimnasio de Estados Unidos, donde dos de los nombres más reconocidos de la música urbana, Daddy Yankee y J Balvin, se encuentran fuera de los escenarios para protagonizar un reto físico que ha captado la atención de sus seguidores.

El video muestra cómo Daddy Yankee acepta la invitación de J Balvin para realizar su exigente rutina de ejercicios, sumándose así a una jornada de entrenamiento que pone a prueba su resistencia y camaradería.

