Colombia

Proceso de selección Sena 4: estas es la experiencia que debe cumplir para participar por una de las 1.800 vacantes

La convocatoria ofrece oportunidades laborales en diferentes regiones, con opciones tanto para ascenso interno como para ingreso externo, según requisitos y perfiles establecidos

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

Guardar
El proceso de selección Sena
El proceso de selección Sena 4 ofrece oportunidades laborales en diferentes niveles jerárquicos y regiones, con inscripciones y pagos exclusivamente a través del portal Simo - crédito Infobae

La Comisión Nacional del Servicio Civil (Cnsc) anunció la apertura de inscripciones para el proceso de selección Sena 4, por medio del cual se ofertarán 1.801 vacantes en el Servicio Nacional de Aprendizaje, tanto en modalidad de ascenso como para ingreso externo, con cargos disponibles en distintas regiones del país.

De acuerdo con la entidad, el periodo de inscripciones para la modalidad de ascenso se realizará entre el 8 y el 19 de septiembre de 2025. Los interesados en participar en alguna de las 540 vacantes de ascenso deben ser servidores con derechos de carrera en la entidad, en los siguientes niveles jerárquicos: Asesor (7 vacantes), Profesional (373), Instructor (61), Técnico (82) y Asistencial (17).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Para la modalidad de ingreso abierto—dirigida a personal externo—las inscripciones abrirán el 16 de octubre y se extenderán hasta el 18 de noviembre de 2025, permitiendo la postulación de ciudadanos que cumplan los requisitos de formación y experiencia definidos en cada perfil de cargo.

El periodo de inscripciones para
El periodo de inscripciones para vacantes abiertas será del 16 de octubre al 18 de noviembre de 2025 - crédito Cnsc

Las inscripciones y el pago de los derechos de participación se efectuarán únicamente a través del portal Simo. Los pagos pueden realizarse en sucursales de Bancolombia, corresponsales bancarios, o por medio de los botones PSE y Bancolombia, habilitados en la plataforma. Los valores para 2025 han sido fijados en $47.450 para niveles técnico y asistencial, mientras que para los niveles Asesor, Profesional e Instructor será de $71.200.

Evaluación y valoración de antecedentes: cómo se asignan los puntajes

El proceso de selección contempla un riguroso sistema de valoración de antecedentes, con fórmulas y puntajes diferenciados según el nivel jerárquico del cargo:

  • Nivel asesor: el puntaje máximo en la evaluación es de 100, distribuido en experiencia profesional relacionada (40), experiencia profesional (10), educación formal (30), educación informal (5), y educación para el trabajo y desarrollo humano, tanto académica (10) como laboral (5).
  • Nivel profesional: se asignan hasta 100 puntos: experiencia profesional relacionada (40), experiencia profesional (15), educación formal (25), educación informal (5), educación para el trabajo y desarrollo humano, contenidos académicos (10), y laborales (5).
  • Nivel instructor Sennova: el aspirante puede sumar hasta 100 puntos: experiencia relacionada (25), experiencia docente (25), educación formal (25), educación informal (5), educación para el trabajo y desarrollo humano, tanto académica (5) como laboral (15).
  • Nivel instructor: puntaje máximo de 100 puntos: experiencia relacionada (20), experiencia docente (20), experiencia laboral (10), educación formal (20), educación informal (5), y educación para el trabajo y desarrollo humano, tanto académica (5) como laboral (20).
  • Nivel técnico: máximo de 100 puntos: experiencia relacionada (40), experiencia laboral (10), educación formal (20), educación informal (5), y educación para el trabajo y desarrollo humano, contenidos académicos (5) y laborales (20).
  • Nivel asistencial: el total de 100 puntos se reparte así: experiencia relacionada (40), experiencia laboral (10), educación formal (20), educación informal (5), educación para el trabajo y desarrollo humano (contenidos académicos, 5, y laborales, 20).

La experiencia adicional y simultánea
La experiencia adicional y simultánea se evalúa bajo criterios específicos, con límites máximos según el cargo y reglas para jornadas menores a ocho horas diarias - crédito Cnsc

La evaluación de la experiencia considera diferentes escenarios según los requisitos mínimos del cargo. Por ejemplo, para cargos con hasta 12 meses de experiencia requerida, solo se valorará hasta un máximo de 360 días de experiencia adicional y se asignará el puntaje proporcional con base en los días certificados. Esta relación escala progresivamente hasta cargos que exigen 37 meses o más de experiencia, donde se reconocen hasta 1.440 días de experiencia adicional para la puntuación máxima.

La experiencia simultánea en varias instituciones solo se contará una vez, según lo dispuesto por el Decreto 1083 de 2015, y las certificaciones de jornadas menores a ocho horas diarias se sumarán y dividirán por ocho para establecer el tiempo de experiencia, sin exceder las 44 horas semanales.

En los niveles donde se evalúa experiencia docente o para el trabajo, el puntaje también se calcula de manera proporcional, según los días adicionales certificados al requisito mínimo, con valores diferenciados hasta alcanzar el máximo puntuable del rango.

Requisitos y recomendaciones para aspirantes

Los valores de inscripción para
Los valores de inscripción para 2025 son de $47.450 para niveles técnico y asistencial, y de $71.200 para asesor, profesional e instructor - crédito Johan Largo/Infobae

La Cncs resaltó la importancia de consultar detenidamente cada perfil de cargo antes de realizar la postulación y verificar que se cumplen los requisitos de formación académica y experiencia. Todo el trámite debe realizarse en Simo, canal oficial para postulaciones y comunicaciones del proceso. En caso de obtener el puntaje máximo en experiencia relacionada y continuar acreditando más tiempo, el excedente se destinará a la experiencia profesional o laboral, según el nivel contemplado.

Finalmente, las etapas, fechas y detalles complementarios pueden consultarse a través de los canales y documentos oficiales del proceso Sena 4 publicados por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Temas Relacionados

SenaComisión Nacional del Servicio CivilSimoConvocatoria laboralProceso de selecciónCarrera administrativaColombia-NoticiasColombia-Servicios

Más Noticias

EN VIVO l DIM vs. Atlético Nacional: el Verdolaga espera frenar a los Poderosos, ubicados en la parte alta de la tabla

El estadio Atanasio Girardot de Medellín será escenario de un nuevo clásico antioqueño, con ambos equipos en un destacado nivel en el campeonato local

EN VIVO l DIM vs.

Suboficial apuñaló a un perro porque tuvo una fuerte pelea con su mascota

El caso generó protestas y reacciones de rechazo entre los habitantes del sector

Suboficial apuñaló a un perro

Cuántos días de plazo tiene una persona en Colombia para reclamar la pensión de un familiar que falleció

Para acceder a la mesada, entre otras cosas, se debe demostrar la dependencia económica, el vínculo legal o de hecho con el fallecido y, en algunos casos, la convivencia

Cuántos días de plazo tiene

Resultados del Chontico Día y Noche domingo 7 de septiembre de 2025

Estos juegos ofrecen a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios, conoce cuáles fueron los números sorteados

Resultados del Chontico Día y

América ya tiene nuevo técnico y fue visto en el Pascual Guerrero, en el clásico ante Deportivo Cali: así vio a su equipo, en el empate 0-0

El timonel tendrá la obligación de sacar a los ‘Diablos Rojos’ del fondo del tablero de posiciones y meterlos en la pelea por un cupo a los ocho mejores del certamen, a falta de 10 fechas para el final del ‘todos contra todos’

América ya tiene nuevo técnico
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Jhon, cabecilla del

Cayó alias Jhon, cabecilla del Clan del Golfo en Bolívar: lo delataron sus cejas que parecían de una reconocida marca de zapatos

Golpe a las disidencias de las Farc: capturaron a ‘Grillo‘ y destruyeron laboratorio de producción de coca en el Guaviare

Ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez habló sobre las implicaciones de una descertificación de EE. UU. a Colombia: “Ganan” los narcos

Cayó el hombre señalado de coordinar el ataque sicarial contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa: recibía órdenes de ‘Calarcá’

Camión de reconocida marca de gaseosas fue incinerado en vía La Donjuana - Chinácota, en Norte de Santander

ENTRETENIMIENTO

Exparticipante de ‘La casa de

Exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ le propuso matrimonio a su novia desde España

Karina García dio detalles de qué es lo que más la enamora de Altafulla tras rumores de separación

DAY6 se lleva el primer lugar en el ranking k-pop en iTunes: las 10 mejores canciones en Colombia

“La mujer rey” lidera el ranking de las mejores películas para engancharse en Netflix en Colombia

Yina Calderón dijo en programa mexicano que el caso de Nodal y Ángela Aguilar es igual al de Paola Jara y Jessi Uribe

Deportes

EN VIVO l DIM vs.

EN VIVO l DIM vs. Atlético Nacional: el Verdolaga espera frenar a los Poderosos, ubicados en la parte alta de la tabla

América ya tiene nuevo técnico y fue visto en el Pascual Guerrero, en el clásico ante Deportivo Cali: así vio a su equipo, en el empate 0-0

El triste panorama en el estadio Pascual Guerrero para el clásico vallecaucano: hubo menos de 3.000 hinchas

Ante menos de 3.000 personas, América y Cali protagonizaron un pálido clásico vallecaucano: fue 0-0 en el Pascual Guerrero

Estas serían las fechas para la final de la Liga Betplay Dimayor femenina entre Santa Fe y Deportivo Cali