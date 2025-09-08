Karina García dio detalles de qué es lo que más la enamora de Altafulla tras rumores de separación

Karina García confesó que Altafulla cumple con todos sus requisitos para ser su pareja ideal - crédito @desnudateconeva/TikTok

La relación entre la creadora de contenido Karina García y el cantante barranquillero Altafulla sigue siendo un tema recurrente en los medios y en las redes sociales, especialmente después de su paso por el popular reality La casa de los famosos en su segunda temporada. Aunque en las últimas semanas de agosto circularon rumores que aseguraban que ambos habían terminado, la pareja desmintió tales versiones al ser vistos juntos y muy enamorados en diversas ocasiones.

En medio de su vida y ser el foco de los internautas, Karina García reveló en una entrevista exclusiva con la periodista española Eva Rey, en su pódcast Desnúdate con Eva, que efectivamente está enamorada de Altafulla y destacó varias cualidades del cantante que la hacen sentir plena en la relación. En la charla, la paisa fue directa y honesta sobre cómo se siente con su pareja, los detalles que él le brinda y lo que más le atrae de él.

Cuando Eva Rey le preguntó de manera directa si estaba enamorada de Altafulla, Karina no dudó ni un segundo: “Sí”, dijo de forma rotunda. La sinceridad de la modelo quedó patente en el resto de la entrevista, donde compartió detalles personales sobre lo que la hace sentir un vínculo tan especial con el artista barranquillero.

Altafulla, el hombre ideal para Karina García: cumple con sus requisitos

Uno de los aspectos que Karina destacó fue la forma en que Altafulla se comporta con ella y con sus hijos, un tema que ella valora profundamente. “Es muy amoroso”, expresó la influenciadora, al destacar la relación que el cantante mantiene con sus niños, que son Isabella Vargas (18 años) y Valentino (5 años).

Para ella, este comportamiento es esencial en su elección de pareja: “Él tiene una relación muy linda con mis niños. No me gusta una persona alcohólica a mi lado, no me gusta una persona drogadicta a mi lado, entonces siento que eso es un plus muy grande que él tiene, que yo lo tengo superclaro dentro de mis requisitos para tener una pareja”.

A lo largo de la conversación, también surgió el tema de los pequeños gestos románticos. Karina reveló que, aunque no es una persona que valore de manera exagerada los regalos materiales, sí ve en ellos un detalle importante: “Mira, yo te voy a ser superhonesta; para mí los regalos materiales siempre van a importar. O sea, no es que: ‘Ay, tú eres superinteresada’. No. Yo lo veo más como de lado, como que vi eso y me acordé de ti”.

Igualmente, la paisa reveló cuál fue el último detalle que Altafulla tuvo con ella: “Él le compró unos jugueticos a Valentino. Entonces, indirectamente, es un detalle para mí, porque son mis niños, hacen parte de mí”.

Karina García se sincera sobre su intimidad con Altafulla

El tono de la entrevista fue relajado y en tono amistoso, y Eva Rey aprovechó para hacer algunas preguntas más personales. Una de ellas fue sobre los apodos cariñosos que ambos se dan entre ellos, por lo que Karina contó que a Altafulla le dice “mi amor”, “mi bebé” y, en ocasiones, “mi niño”. Por su parte, el cantante la llama “Karinita junior”, un apodo que, según la paisa, refleja el cariño y la complicidad que ambos comparten.

La conversación también tocó el tema de la intimidad entre ellos, al ser cuestionada sobre su vida sexual, Karina respondió sin tapujos. Cuando Eva Rey le preguntó sobre la última vez que hicieron el amor, la paisa respondió: “Antier”. Y agregó entre risas: “Sí, porque se fue”.

Eva Rey, siempre con su tono juguetón con sus entrevistados, le preguntó a Karina sobre lo que más le gusta del cuerpo de Altafulla, y la modelo no dudó en mencionar sus brazos, sus labios y sus piernas, particularmente sus muslos.

“O sea, tiene unos muslos poderosos. Entonces, eso me gusta”, dijo Karina, al destacar que no solo se siente atraída por la belleza física de su pareja, sino por las cualidades humanas que lo convierten en alguien único para ella.

Karina también fue cuestionada sobre qué es lo que le molesta de Altafulla, y la respuesta fue tajante: “Que es muy terco”. Aunque esta respuesta fue entregada de manera ligera y en tono de broma, la creadora de contenido dejó claro que, como en cualquier relación, siempre existen pequeñas imperfecciones que hay que aprender a manejar.