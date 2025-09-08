Boyacoman y Marcela Marenco se volvieron a casar: así fue la ceremonia de matrimonio del comediante

Los presentadores de 'Día a Día' hicieron una ceremonia simbólica - crédito @alexrodriguezoficialplanner/IG

Frey Eduardo Quintero, conocido en el mundo del entretenimiento como Boyacoman, se conoció con Marcela Marenco durante un concierto al que asistieron.

La joven modelo, que había formado parte del grupo de candidatas a Miss Universe Colombia en 2022, se convirtió desde ese momento en pieza clave para la creación de contenido del comediante.

En septiembre de 2023, después de haberse casado por lo civil sin haber contado mayores detalles de su unión, el comediante sorprendió a sus seguidores con la pedida de mano de su compañera.

Adicionalmente, Quintero replicó un emotivo mensaje en el que le demostraba su amor y agradecimiento por haber llegado a su vida.

“Unimos nuestros caminos, nuestras vidas y nuestra felicidad, gracias Dios por nuestro hogar, gracias por los que se alegran con nosotros, gracias por ser parte de este sueño que apenas comienza… Haz de nuestro hogar un sitio de felicidad que lo bueno llegue que lo malo se aleje… nuestro matrimonio feliz”.

La ceremonia se llevó a cabo durante el matutino Día a día, que vivió momentos emotivos al ver a Boyacoman, junto a Marcela Marenco, celebrar una boda simbólica que cautivó a la audiencia.

Según las imágenes transmitidas, la pareja selló su unión bajo la atenta mirada de los presentadores y cientos de televidentes acostumbrados a seguir de cerca el desarrollo de su relación a través de las redes sociales.

Fue la profesora de yoga y experta en rituales Lisa Oleada, la que asumió la conducción de la ceremonia.

“Vamos a celebrar el amor y la unión”, manifestó Oleada mientras organizaba el acto en el set del matutino, que había sido transformado por completo con una mesa llena de flores blancas.

Este detalle aportó un aire de belleza sosegada y simbolizó la pureza del enlace, conectando a los presentes con la esencia festiva del evento.

La logística del evento recayó en manos de los presentadores Catalina Gómez, Carolina Soto, Carlos Calero y Juan Diego Vanegas, quienes al inicio de la jornada se dedicaron a los preparativos, asegurando un ambiente entrañable para la pareja y los espectadores.

Fue después de terminada la ambientación cuando Boyacomán apareció vestido de blanco, anticipando la llegada de Marcela Marenco, quien también lució un vestido en ese mismo tono. “Estoy nervioso y ojalá me case con la misma con la que me casé hace un año”, expresó el comediante para relajar el ambiente y arrancar algunas risas de los presentes, mientras esperaba a Marcela.

La emotividad se apoderó del ambiente durante la ceremonia matrimonial cuando Boyacomán y Marcela decidieron renovar sus votos matrimoniales delante de sus seres queridos, protagonizando uno de los momentos más conmovedores del evento.

Entre lágrimas, el comediante tomó la palabra y, dirigiéndose a su esposa, expresó: “Gracias por darme a mi hija, por cuidarnos y por ser la mejor mujer que he conocido. Tu sonrisa es lo que más anhelo cada día. Te amo. Eres hermosa, y yo sigo siendo un feo convencido”.

La respuesta de Marcela no tardó en llegar. La esposa del humorista compartió unas palabras llenas de afecto, destacando el rol de pareja y padre de su esposo: “Amor, gracias por darme ese hombre romántico que eres, por ser el mejor papá del mundo y por demostrarme cada día tu cariño y dedicación. Eres el amor de mi vida”.

Cabe resaltar que, de acuerdo con información revelada por La red, el comediante de casará con Marenco por la iglesia en una exclusiva hacienda ubicada en el municipio de Chía. Ya tiene preparada una gran lista de invitados que bailarán a ritmo del vallenato de Rafa Pérez, artista que ya confirmó su contratación para el gran evento.