Armando Benedetti dijo que denunciará a los alcaldes que viajaron a Washington: “Están suplantando funciones del Gobierno”

Armando Benedetti lanzó advertencia a los alcaldes que están en Washington - crédito Colprensa

El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que tomará acciones legales contra un grupo de alcaldes colombianos que se encuentra en Washington, Estados Unidos.

Según advirtió, estos mandatarios estarían incurriendo en usurpación de funciones al abordar asuntos reservados al Gobierno nacional, como la seguridad nacional y el orden público.

Benedetti también planteó la posibilidad de denunciarlos por abandono del cargo, ya que considera que su viaje corresponde a una agenda política y no a actividades que tengan relación directa con las competencias locales o la obtención de certificación en el tema de drogas.

“Denunciaré a los alcaldes que están en Washington por usurpación de funciones. ¿También lo podría hacer por abandono del cargo? Ellos están suplantando funciones que son del Gobierno nacional, como son los temas de seguridad nacional y de orden público", dijo el ministro del Interior.