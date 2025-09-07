Colombia

Valeria Afanador “debía estar en clase” y “no fuera de su salón” en el momento de su desaparición, aseguró el abogado Julián Quintana

El jurista que representa a la familia de la pequeña de 10 años asegura que su muerte no puede convertirse en un nuevo caso Colmenares: estos fueron los detalles y cuestionamientos del abogado en torno al caso

William Cortés Cañón

Por William Cortés Cañón

Guardar
El abogado Quintana indicó que
El abogado Quintana indicó que el primer dictamen que emitió Medicina Legal introdujo aún más dudas al indicar que la “causa de muerte fue violencia por determinar” - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/Gobernación de Cundinamarca/Julián Quintana Abogados

La aparición del cuerpo de la pequeña Valeria Afanador a escasos 300 metros del Gimnasio Campestre Los Laureles ha puesto en entredicho la versión oficial sobre la exhaustividad de la búsqueda realizada por las autoridades.

A pesar de que se aseguró que se había “barrido, metro a metro, un área de muchos kilómetros”, la familia y su defensa insisten en que persisten interrogantes fundamentales: “Aquí no se puede descartar ninguna hipótesis, si nos apoyamos en las evidencias científicas que se tienen hasta ahora”, afirmó Julián Quintana, abogado de la familia de Valeria, en diálogo con Cambio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el abogado penalista, si bien el dictamen de Medicina Legal establece que la causa de la muerte fue un ahogamiento, el verdadero desafío radica en “establecer el hecho que generó la causa de la muerte”.

El análisis de los registros de video ha cobrado especial relevancia en la investigación. Quintana sostuvo que “en el video de la cámara de seguridad se ve a la niña muy inquieta, como si un tercero estuviera detrás de la reja”. Los padres, en entrevistas forenses, aseguraron que su hija “nunca se había salido del colegio, que no le gustaba el agua ni la oscuridad, pero que alguien la pudo haber sacado porque confiaba mucho en los adultos”.

Para el abogado, la grabación es determinante: “Cuando uno ve el video, en nuestra opinión, de manera irrefutable, creemos que hay una persona afuera que le está dando instrucciones para salir”, explicó en el diálogo con Cambio.

Según el abogado penalista Julián
Según el abogado penalista Julián Quintana, el dictamen de Medicina Legal establece que la causa de la muerte fue un ahogamiento, pero el verdadero desafío radica en “establecer el hecho que generó la causa de la muerte”. - crédito @anibalgaviria/X y @MiltonArdila5/X

El primer informe de Medicina Legal “no es claro”, dice Quintana

Quintana indicó al medio citado que el primer dictamen que emitió Medicina Legal introdujo aún más dudas al indicar que la “causa de muerte fue violencia por determinar”.

“No es un informe claro, quedan muchas cosas abiertas y muchas preguntas. En este tipo de casos hay que meterle mucho contexto de investigación, para prevenir que pase como en el caso famoso de Colmenares.”, advirtió el jurista.

Entre los puntos críticos que señalo a la revista, el abogado subrayó la necesidad de establecer si la niña permaneció los 18 días en el río o si estuvo en otro cuerpo de agua cercano: “El dictamen dice que la fecha de muerte se aproxima a la fecha de su desaparición, pero no es exacto”, precisó.

“¿Qué significa eso? Entonces, queda la hipótesis de si estuvo un día viva y después fue lanzada al río; o si estuvo tres días viva y después fue lanzada. Eso es lo que la Fiscalía tiene que establecer. ¿Qué pasó en esos 18 días que estuvo desaparecida?”, cuestionó.

La responsabilidad del colegio, el
La responsabilidad del colegio, el Gimnasio Campestre Los Laureles, también está bajo escrutinio, según explicó el abogado Quintana - crédito Gimnasio Campestre Los Laureles

Lugar del hallazgo y cuestionamientos al colegio: las otras hipótesis de Quintana

El jurista agregó además que la existencia de otros cuerpos de agua en las inmediaciones refuerza la hipótesis de que la menor pudo haber muerto en un lugar distinto al río Frío. “Hay otros cuerpos de agua muy cerca del río Frío y al lugar donde fue encontrada Valeria. Unas lagunas chiquitas, usadas para el ganado y los cultivos”, detalló Quintana. Por ello, planteó que la pequeña “pudo ser ahogada o se ahogó en otro cuerpo y después fue puesta en ese lugar”.

Respecto a la causa de muerte, el abogado fue categórico: “La respuesta es sí, un ahogamiento. El dilema es que eso sería un homicidio y con la intervención de un tercero”. Incluso si la niña hubiera intentado huir de un peligro y caído al río, “también sería un homicidio”. Quintana insistió en que “no se descarte ninguna posibilidad sobre el hecho que causó la muerte”.

La responsabilidad del colegio, el Gimnasio Campestre Los Laureles, también está bajo escrutinio. Quintana sostuvo que “si ella (Valeria) se salió también es un homicidio, que puede ser con dolo eventual o culposo. Porque el colegio tiene una posición de garante frente a la protección de la niña y no la cumplió”. En ese sentido, el jurista criticó la postura de la institución, que “está tratando de decir que fueron diligentes, cuando no fue así. Porque se vio que una parte de la cerca estaba abierta y que no estaban vigilando a la niña”.

El jurista agregó además que
El jurista agregó además que la existencia de otros cuerpos de agua en las inmediaciones refuerza la hipótesis de que la menor pudo haber muerto en un lugar distinto al río Frío - crédito Google Maps

“La profesora que estaba con Valeria dice que ella la tuvo en clases desde las ocho (8:00 a. m.) u ocho y media de la mañana (8:30 a. m.), más o menos, hasta las diez y cinco (10:05 a. m.), pero los videos muestran que Valeria sale del colegio a las nueve y cincuenta y cinco de la mañana (9:55 a. m.). Eso es una incongruencia que al final está diciendo que tiene responsabilidad, porque a la hora de la desaparición debía estar en clase, no fuera de su salón”, detalló Quintana en Cambio.

El tiempo que transcurrió hasta que el colegio informó la desaparición también genera cuestionamientos. “Solo hasta que terminó la otra clase, que creo que era de Inglés, casi a las 12 de la tarde, es que dan el anuncio que no aparece la niña. Y la cerca, insisto, tenía fallas de seguridad. Son cosas indefendibles”, afirmó el abogado.

El jurista añadió que no se puede normalizar “que un padre de familia deje a su hijo en el colegio, se lo entreguen muerto y digan que es culpa de él porque se salió”.

“Sería absurdo y un mensaje totalmente contradictorio. No solo por el caso de Valeria, sino para la sociedad colombiana”, aseveró.

Temas Relacionados

Valeria AfanadorJulián QuintanaAbogadoGimnasio Campestre Los LaurelesMuerteDesapariciónCajicáCundinamarcaColombia-Noticias

Más Noticias

“La mujer rey” lidera el ranking de las mejores películas para engancharse en Netflix en Colombia

Netflix busca mantenerse en el preferencias de su audiencia a través de estos personajes

“La mujer rey” lidera el

Embajada de los Estados Unidos advirtió sobre nuevas exigencias migratorias para colombianos y las razones del porqué lo pueden deportar

El consulado estadounidense en Bogotá alertó sobre nuevas restricciones migratorias y cambios en exenciones de entrevistas para visas, advirtiendo mayores controles y riesgos de expulsión inmediata para quienes incumplan requisitos

Embajada de los Estados Unidos

Yina Calderón dijo en programa mexicano que el caso de Nodal y Ángela Aguilar es igual al de Paola Jara y Jessi Uribe

La famosa recordó un escándalo similar al de los mexicanos en la música popular colombiana y se viralizó en redes sociales

Yina Calderón dijo en programa

Fico Gutiérrez viajó a Washington y generó interrogantes: con derecho de petición exigen que rinda cuentas de los fondos de su salida

El alcalde de Medellín aseguró que su viaje a Estados Unidos fue una misión para beneficiar a su ciudad, pero el senador Omar Restrepo pidió respuestas sobre la fuente de los recursos utilizados, al destacar la importancia de la transparencia pública

Fico Gutiérrez viajó a Washington

Polo Polo enciende las redes al descartar su propia candidatura presidencial y respaldar a Abelardo de la Espriella: “O nos unimos o nos jodemos”

En un video difundido en las redes sociales del abogado, el congresista expresó su respaldo total a la precandidatura del empresario, con la idea de una unidad democrática

Polo Polo enciende las redes
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Jhon, cabecilla del

Cayó alias Jhon, cabecilla del Clan del Golfo en Bolívar: lo delataron sus cejas que parecían de una reconocida marca de zapatos

Golpe a las disidencias de las Farc: capturaron a ‘Grillo‘ y destruyeron laboratorio de producción de coca en el Guaviare

Ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez habló sobre las implicaciones de una descertificación de EE. UU. a Colombia: “Ganan” los narcos

Cayó el hombre señalado de coordinar el ataque sicarial contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa: recibía órdenes de ‘Calarcá’

Camión de reconocida marca de gaseosas fue incinerado en vía La Donjuana - Chinácota, en Norte de Santander

ENTRETENIMIENTO

“La mujer rey” lidera el

“La mujer rey” lidera el ranking de las mejores películas para engancharse en Netflix en Colombia

Yina Calderón dijo en programa mexicano que el caso de Nodal y Ángela Aguilar es igual al de Paola Jara y Jessi Uribe

K-pop en iTunes: las 10 mejores canciones en Colombia

Yina Calderón genera caos tras romper su contrato con Westcol y cancelar su pelea con Andrea Valdiri: “Es mi problema y mis motivos tendré”

Papá de Dayro Moreno aclaró cómo es la relación con su hijo tras viralizarse frase en la que afirman que “no lo quiere”

Deportes

Ante menos de 3.000 personas,

Ante menos de 3.000 personas, América y Cali protagonizaron un pálido clásico vallecaucano: fue 0-0 en el Pascual Guerrero

EN VIVO l DIM vs. Atlético Nacional: el clásico antioqueño se postergará 30 minutos por fuertes lluvias en Medellín

Estas serían las fechas para la final de la Liga Betplay Dimayor femenina entre Santa Fe y Deportivo Cali

Hay indignación por volantes burlándose de la muerte de Sergio Blanco, fallecido tras desmanes en Movistar Arena

Fenerbahce buscaría a múltiple campeón, como jugador y técnico, para tomar las riendas del club: dirigiría a Jhon Durán