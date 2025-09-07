Colombia

Polo Polo enciende las redes al descartar su propia candidatura presidencial y respaldar a Abelardo de la Espriella: “O nos unimos o nos jodemos”

En un video difundido en las redes sociales del abogado, el congresista expresó su respaldo total a la precandidatura del empresario, con la idea de una unidad democrática

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

Abelardo de la Espriella fortaleció su precandidatura presidencial con el respaldo de Miguel Polo Polo - crédito @DELAESPRIELLAE/X

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo sorprendió el domingo 7 de septiembre al anunciar su respaldo al abogado y empresario Abelardo de la Espriella, que se lanzó oficialmente a la Presidencia de Colombia para las elecciones de 2026.

El congresista, que había mostrado su intención de postularse a esta carrera para llegar a la Casa de Nariño en 2026, decidió desistir de su candidatura y apoyar a De la Espriella, que lidera el movimiento ciudadano Defensores de la Patria. La decisión marca un giro inesperado en su carrera política, dado que Polo Polo había sido una de las figuras más destacadas de la derecha y había mantenido cercanía con el Centro Democrático.

A comienzos de 2025, Polo Polo había expresado su deseo de competir por la Presidencia, ya fuera mediante la recolección de firmas o integrándose al Centro Democrático como precandidato; sin embargo, el surgimiento de Abelardo de la Espriella como figura política de la derecha, respaldado por un fuerte discurso en contra de la corrupción y la inseguridad, parece haber influido en la decisión del legislador de alejarse de la contienda

Miguel Polo Polo sorprendió a la opinión pública al anunciar su apoyo al abogado Abelardo de la Espriella en lugar de seguir con su propio proyecto presidencial - crédito @miguelpolopolo - @delaespriella_style/Instagram

Polo Polo apoya la unidad en la política colombiana

El anuncio de su apoyo fue realizado en un video compartido en las redes sociales de De la Espriella; en este, el abogado comenzó su intervención con un llamado a la unidad: “La patria clama por la unión, por la unión de sus defensores”, afirmando la necesidad de cohesión en un momento de polarización política.

Posteriormente, apareció Miguel Polo Polo, que expresó su total respaldo a la candidatura del abogado. “Unidos somos invencibles. O nos unimos o nos jodemos”, dijo el representante, al destacar la importancia de la unidad en la lucha contra la corrupción y lo que considera la amenaza a la democracia.

En el video, Polo Polo añadió: “Defensores, juntos somos invencibles. Unidos luchamos contra la corrupción del guerrillero usurpador y juntos venceremos a quienes desde aquí intentaron asesinar nuestra democracia. Abelardo es el tigre que nos une, el tigre que nos defiende y el único que puede derrotar a los traidores de la patria. Hoy me uno al ejército de defensores y me pongo firme por Abelardo, firme por Colombia y firme por la patria”.

Polo Polo destacó la importancia de la unidad para enfrentar los desafíos de corrupción y lo que considera una amenaza a la democracia con Abelardo de la Espriella - crédito @MiguelPoloP/X

Polo Polo dejó a un lado la precandidatura de María Fernanda Cabal, su madrina política

Estas declaraciones representaron un cambio evidente en su posición, especialmente tomando en cuenta su cercanía con la senadora María Fernanda Cabal, que también es precandidata por el Centro Democrático. Muchos de sus seguidores esperaban que Polo Polo expresara algún tipo de gratitud hacia ella y la respaldara, pero su decisión de apoyar a De la Espriella demostró lo contrario, dejando en claro su postura política.

Asimismo, el representante utilizó su cuenta en X para confirmar su respaldo y escribió: “Soy Miguel Polo Polo y quiero que Abelardo de La Espriella sea mi presidente”.

Miguel Polo Polo expresó su respaldo total a la candidatura del abogado Abelardo de la Espriella - crédito @MiguelPoloP/X

Este respaldo y su mensaje generaron cientos de comentarios, entre los cuales destacan: “Veo bien q my general Zapatero se una a Abelardo o Cabal , son los q hasta ahora tienen buen caudal y son los deseos del. Instituyente primario”; “La consigna de unir al 75% de los colombianos debe ser una realidad para salvar la patria”; “ajaja de cerca parece Polo con un ejército de mil jóvenes pero cuando alejan la pantalla solo son 20 pelagatos”.

Abelardo de la Espriella, que se hizo conocido por su fuerte postura contra el actual Gobierno de Gustavo Petro y por sus críticas a la corrupción en el país, oficializó su candidatura a la Presidencia con el respaldo de su propio movimiento. Además, declaró que su campaña se centrará en la recolección de más de tres millones de firmas en los 32 departamentos del país, lo que le permitirá inscribir su candidatura ante la Registraduría Nacional.

Temas Relacionados

Miguel Polo PoloAbelardo de la EspriellaElecciones 2026Defensores de la patriaCasa de NariñoPresidencia de la RepúblicaColombia-Noticias

