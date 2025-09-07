Colombia

Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, denunció que fue víctima de un hackeo de su WhatsApp: tomó medidas urgentes

El veedor ciudadano, en sus redes sociales, se refirió a este caso, que consideró no es un suceso aislado, sino que buscaría silenciar sus denuncias sobre presuntos hechos de corrupción a lo largo y ancho del territorio nacional en los que tiene puesta la lupa

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Guardar
Pablo Bustos le contó al
Pablo Bustos le contó al país que estaría siendo víctima de suplantación vía WhatsApp - crédito Colprensa

En un hecho que causó una profunda preocupación, pues vulneraría la reserva de los procesos de vigilancia que tiene a su cargo, Pablo Bustos, que ejerce como presidente de la Red de Veedurías de Colombia, denunció en la noche del sábado 6 de septiembre de 2025 que fue víctima de un hackeo de su cuenta de WhatsApp. Este, a su juicio, es un suceso que pondría en evidencia las alarmas sobre la seguridad digital de quienes lideran la lucha contra la corrupción en el país.

Según la organización, “delincuentes lograron robar y tomar control de al menos su cuenta personal" de su perfil, correspondiente al número 313 291 5925”, en un caso que aún se encuentra bajo investigación para determinar si existen otras afectaciones cibernéticas a los datos personales del veedor ciudadano: que recientemente denunció cómo la corporación Corpoamazonia afectaría los derechos de las comunidades campesinas e indígenas de Putumayo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con este mensaje, el veedor ciudadano confirmó que interpuso la denuncia al C4 de la Policía Nacional - crédito suministrado a Infobae Colombia

La trayectoria de Bustos como defensor de las víctimas en el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ha estado marcada por la transparencia y la exigencia de responsabilidades ante la justicia. Frente a este suceso, la organización de la que hace parte destacó su labor en el descubrimiento de este entramado, al actuar “con total transparencia, exigiendo a los principales responsables del vulgar saqueo que respondan ante la justicia”.

El comunicado de la red advirtió que este ataque no es un hecho aislado, sino que hace parte de una serie de acciones destinadas a silenciar a quienes denuncian la corrupción. “No es casual que hoy sea objeto de ataques que buscan silenciar su voz y afectar su labor de control ciudadano”, señaló la organización, recordando que Bustos ha denunciado públicamente a numerosos funcionarios y delincuentes, muchos de los cuales han debido responder antes la ley.

La especial petición que hizo el presidente de la Red de Veedurías de Colombia a sus contactos

La alerta se extendió a la ciudadanía, a la que se le pidió no atender mensajes ni solicitudes provenientes del número comprometido en su seguridad. Frente al particular, Red de Veedurías también hizo un llamado urgente a las autoridades para que investiguen el ataque, al enfatizar que “afecta no solo la seguridad personal del doctor Bustos, sino también la confianza en la veeduría y en los procesos de denuncia contra la corrupción en Colombia”.

Por su parte, el afectado indicó que la gravedad de la situación podría causar serias repercusiones en algunas de las indagaciones que lidera.

El presidente de la Red
El presidente de la Red de Veedurías de Colombia ha hecho seguimiento a múltiples casos, como el de las chuzadas a Marelbys Meza y el de la corrupción en la Ungrd - crédito @redveeduriascol/X y Fiscalía General de la Nación

“La Red de Veedurías alerta sobre el hackeo de nuestras cuentas justamente cuando estamos en el centro de investigaciones anticorrupción de primera línea en el país", indicó el abogado, que detalló que “numerosos periodistas, veedores, ciudadanos y autoridades públicas, inclusive integrantes de la Fiscalía, han sido asaltados en su buena fe, exigiéndoles sumas económicas por cuenta de este aleve delito cibernético”.

E informó que la denuncia ya fue presentada ante el C4 de la Policía, en una declaración en la que aprovechó la respuesta ágil de la institución; aunque hizo precisión en la necesidad de mejorar los procedimientos. “Es una situación que debe ser evaluada y mejorada en los términos de los procedimientos para que la ciudadanía conozca los protocolos a efectos de evitar que estos delincuentes sigan haciendo de las suyas”, afirmó Bustos sobre lo sucedido.

El papel de las veedurías
El papel de las veedurías en Colombia ha sido vital para desentrañar casos de corrupción, como el de la Ungrd - crédito Freepik

De esta manera, Bustos reiteró la importancia de fortalecer las herramientas de apoyo y formación para la denuncia, ya que es difícil, desde su perspectiva, conocer el paso a paso para lograr que las autoridades actúen de manera diligente y eviten, como en este caso, que se expandan los efectos de esos efectos de corrupción a la información, a los recursos económicos, y a la buena imagen.

“Y, sobre todo, cuando asaltan de manera indiscriminada a organizaciones y personas que estamos defendiendo la institucionalidad por cuenta de la lucha contra la corrupción y la dignidad ciudadana”, indicó Bustos en su declaración en sus redes sociales. Así pues, refirmó su compromiso: “No lograrán que cesemos en la lucha contra la corrupción, el flagelo más grave del país que hemos confrontado desde hace más de tres décadas”.

Temas Relacionados

Pablo BustosRed de Veedurías de ColombiaVeedurías en ColombiaHackeo de WhatsAppColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO Millonarios vs. Santa Fe, fecha 10 de la Liga BetPlay 2025-II: siga el minuto a minuto en El Campín

Tanto azules como rojos están necesitados de una victoria en el campeonato porque están afuera de los ocho primeros, sobre todo los Embajadores por estar más abajo en la tabla

EN VIVO Millonarios vs. Santa

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia’ pone a prueba el liderazgo y trabajo en equipo de las candidatas en la prueba del sábado 6 de septiembre

Las aspirantes a convertirse en la nueva soberana de la nacional competirán en un formato de clasificación, que encabeza Casanare luego del primer reto

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia’

Rafael Dudamel se molestó con sus jugadores por derrota del Deportivo Pereira: “Somos un equipo predecible”

El entrenador venezolano criticó a la plantilla por la manera como perdió ante Once Caldas por 1-0 y con un hombre de más que no aprovechó en Manizales

Rafael Dudamel se molestó con

La chocolatería se dispara en Colombia: supera al PIB y se consolida como motor económico

Microempresas y grandes compañías colaboran para fortalecer la cadena de valor. El país busca consolidarse como referente en calidad y transformación

La chocolatería se dispara en

Pánico en Marinilla: sujetos disfrazados de la Sijín se llevan a un ciudadano en vehículo particular

El gobernador de Antioquia, Julián Andrés Rendón, hizo un llamado a la solidaridad y la acción colectiva tras el caso de retención en la región

Pánico en Marinilla: sujetos disfrazados
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Golpe a las disidencias de

Golpe a las disidencias de las Farc: capturaron a ‘Grillo‘ y destruyeron laboratorio de producción de coca en el Guaviare

Ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez habló sobre las implicaciones de una descertificación de EE. UU. a Colombia: “Ganan” los narcos

Cayó el hombre señalado de coordinar el ataque sicarial contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa: recibía órdenes de ‘Calarcá’

Camión de reconocida marca de gaseosas fue incinerado en vía La Donjuana - Chinácota, en Norte de Santander

Subdirector de la Policía anunció la designación de grupo especial en caso de joven secuestrado en Miranda, Cauca

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia’

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia’ pone a prueba el liderazgo y trabajo en equipo de las candidatas en la prueba del sábado 6 de septiembre

YouTube en Colombia: la lista de los 10 videos más reproducidos que son tendencia hoy

Disney+ Colombia: Estas son las mejores producciones para ver hoy

Vocalista de Monsieur Periné reflexionó sobre la crisis de violencia en Cali, su tierra natal: “Normalizamos la muerte”

Junior Zamora, Zoé, Lola Young y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Deportes

EN VIVO Millonarios vs. Santa

EN VIVO Millonarios vs. Santa Fe, fecha 10 de la Liga BetPlay 2025-II: siga el minuto a minuto en El Campín

Rafael Dudamel se molestó con sus jugadores por derrota del Deportivo Pereira: “Somos un equipo predecible”

Édgar Rentería se sumó al Salón de la Fama de los Cardenales de San Luis: así fue la ceremonia

Iván Mejía le bajó la caña a la llegada de David González al América de Cali: “Técnico plano”

Liga Femenina 2025 ya tiene finalistas para buscar el título: estas son las clasificadas y representantes en la Copa Libertadores