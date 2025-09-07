Colombia

Operativos de la Policía de Cúcuta dieron con las capturas de cuatro integrantes del grupo criminal Los Mexicanos

Jesús David Gómez Serrano alias Care Barby sería uno de los principales cabecillas de la organización delincuencial

Yeison Andrés López Romero

Yeison Andrés López Romero

Los detenidos fueron identificados como
Los detenidos fueron identificados como Heinartd Ortiz, Yorjan Tirado y Jesús David Gómez Serrano - crédito Policía Nacional de Colombia

Cuatro presuntos integrantes de la banda delincuencial Los Mexicanos fueron capturados en Cúcuta, uno de ellos señalado como cabecilla, informó La Opinión el sábado 6 de septiembre de 2025.

Los procedimientos se desarrollaron durante dos operativos recientes encabezados por la Policía Metropolitana de Cúcuta, que ha intensificado su ofensiva contra estructuras criminales en la ciudad.

El operativo se llevó a cabo en un taxi que transitaba desde el municipio de San Cayetano hasta el corregimiento Carmen de Tonchalá, donde los uniformados sorprendieron a tres presuntos integrantes de Los Mexicanos.

De acuerdo con el medio citado, los detenidos fueron identificados como Heinartd Ortiz, Yorjan Tirado y Jesús David Gómez Serrano, conocido con el alias Care Barby. Este último figura en el cartel de personas más buscadas de Cúcuta, y según las autoridades, sería uno de los principales cabecillas del grupo.

Uno de los capturados era
Uno de los capturados era conocido como alias Care barby - crédito Colprensa

Durante la inspección al automóvil, los agentes de los grupos Gaula Policía y Gaula Militar encontraron un revólver calibre 38, una pistola 9 milímetros y munición, elementos que facilitaron la detención de los sospechosos por porte ilegal de armas de fuego.

Las autoridades detallaron que este procedimiento se suma a la ola de capturas que han afectado la estructura de Los Mexicanos en la región.

En hechos aislados, fue capturado otro presunto miembro de la banda delincuencial Los Mexicanos

En un operativo separado realizado en el barrio Latino, la policía arrestó a Cristhian Orlando Lizcano Yáñez, alias Tarzón, que según el reporte policial es otro presunto miembro de la banda.

La captura se produjo luego de que una patrulla detectó su actitud evasiva, logrando impedir su fuga. En poder de Lizcano Yáñez se halló una pistola 9 milímetros y cartuchos compatibles.

Alias Tarzón habría hecho parte de la banda Los Smartphone en el año 2021. Además, las autoridades informaron que el detenido ya había sido capturado previamente, tres años atrás, junto con otras personas acusadas de homicidio agravado.

El otro detenido fue identificado
El otro detenido fue identificado como Cristhian Orlando Lizcano Yáñez - crédito Policía Nacional de Colombia

Las recientes detenciones refuerzan el trabajo coordinado entre la Policía Metropolitana de Cúcuta y los grupos especiales, orientado a desarticular las organizaciones delictivas que operan en la ciudad y su área de influencia.

Tanto las armas incautadas como los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales, que adelantan las investigaciones pertinentes para determinar su grado de responsabilidad dentro de Los Mexicanos.

Detenido presunto cabecilla del Tren de Aragua en el aeropuerto de Cúcuta

Un hombre señalado como cabecilla del Tren de Aragua fue capturado el 3 de septiembre de 2025, mientras intentaba abordar un vuelo en el Aeropuerto Internacional Camilo Daza de Cúcuta, utilizando documentos presuntamente falsificados.

El procedimiento, liderado por la Policía Metropolitana de Cúcuta, permitió la detención de Enderson Ernesto Durante, que figuraba entre los principales buscados por autoridades internacionales.

Enderson Ernesto Durante intentaba abordar
Enderson Ernesto Durante intentaba abordar un vuelo con documentos falsos - crédito Colprensa

Según fuentes policiales, el hombre enfrentaba una orden de captura internacional y estaba listado en la alerta roja de la Interpol.

El operativo se desencadenó en el momento en que los agentes verificaron la identificación del sospechoso y descubrieron la presunta falsedad de sus documentos de viaje. Tras su detención, el hombre fue trasladado a las instalaciones de la Seccional de Investigación Judicial (Sijín), donde se realizó la comprobación de su identidad.

En declaraciones, funcionarios judiciales confirmaron que el sujeto es investigado formalmente por concierto para delinquir y narcotráfico, cargos que forman parte del expediente internacional en su contra.

Las autoridades indicaron que fue entregado a la Fiscalía, entidad encargada de asumir el proceso legal correspondiente. “El ciudadano fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente para que se realicen los trámites pertinentes”, señalaron.

De manera extraoficial, se conoció que el detenido tendría un vínculo familiar con un diputado y exalcalde de la zona metropolitana de Cúcuta. No obstante, las autoridades evitaron dar detalles adicionales sobre este tema debido a que la investigación se encuentra en curso y bajo reserva judicial.

La captura de Durante evidenció la cooperación entre organismos nacionales e internacionales para combatir el accionar del Tren de Aragua, organización delictiva con presencia en varios países de la región.

