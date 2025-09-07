Miss Universe Bogotá 2025 mostró cómo lucía cuando era un niño y habló del acoso que sufrió antes de su transición a mujer

Mariana Morales candidata por Bogotá al Miss Universe Colombia 2025 dio detalles sobre la decisión que tomó de convertirse en mujer e iniciar en el modelaje - crédito Cortesía Canal RCN

La presencia de Mariana Morales en Miss Universe Colombia, el reality ha marcado un precedente en la historia del certamen de belleza. Como Miss Bogotá, es la única mujer trans en participar en esta edición, situándose en el centro de la conversación sobre inclusión y diversidad en concursos de belleza femenina.

Su historia, atravesada por la superación de dificultades personales y el respaldo de su familia, ha captado la atención tanto del público como de los jurados. “Yo siempre fui una niña diferente. Sufrí de bullyng mucho tiempo”, contó.

Miss Universe Colombia, reconocido por seleccionar a la representante nacional para el certamen internacional, ha sido tradicionalmente un espacio de competencia entre mujeres cisgénero. “Me comportaba de manera femenina, pero mi familia en vez de rechazarme, me apoyó”, de esta forma inició Mariana su relato.

La participación de Morales desafía esa tradición y abre la puerta al reconocimiento de identidades diversas en escenarios de gran visibilidad. Su carisma y personalidad han sorprendido a los jurados, quienes han destacado su disposición y autenticidad durante las pruebas del programa, como la reciente evaluación de actuación comercial.

“Creo que haber pasado por mis cirugías de reasignación de género fue lo que me hizo como sentirme por fin en el cuerpo que debía estar, de poder ser yo sin importar nada. Creo que eso es el momento más feliz de mi vida. Soy una mujer apasionada, soy una mujer sencilla, soy humana”.

La infancia y adolescencia de Morales estuvieron marcadas por experiencias difíciles. Desde temprana edad, enfrentó segregación y acoso escolar debido a su expresión de género femenina, incluso antes de iniciar su proceso de afirmación de género. Morales relató que, durante esos años, sufrió rechazo y agresiones por parte de algunos compañeros, lo que la llevó a sentirse aislada.

“Me rechazaban, no estaban conmigo. Sufrí muchas veces agresión por parte de algunos compañeros”, compartió durante el programa. A pesar de estas adversidades, identificó la cirugía de reasignación de sexo como un punto de inflexión, describiéndolo como el momento más feliz de su vida.

“Cuando entro a la adolescencia ya mi vida empieza a ser un poco más consciente. Fue cuando pude ver mi cuerpo conforme a mi mente lo, lo sentía”.

Miss Universe Bogotá 2025 reveló que su familia siempre la apoyo en su decisión de reasignación de género y su llegada al ‘Miss Universe Colombia, el reality’

El apoyo familiar ha sido un pilar fundamental en la vida de Morales. Sus padres, hermanas y abuela la acompañaron en cada etapa de su proceso, brindándole el respaldo necesario para afrontar los desafíos personales y sociales. Morales ha reconocido públicamente que, gracias a ese soporte, ha logrado avanzar en su carrera y fortalecer su autoestima, aspectos que considera esenciales para su desarrollo personal y profesional.

“En mi juventud, lamentablemente, sí no tuve buenos recuerdos porque siempre estaba marcada como mi orientación o mi identidad. Me rechazaban, no estaban conmigo. Sufrí muchas veces de acoso por parte de algunos compañeros", confesó.

En el ámbito académico y profesional, Morales se ha formado como modelo y psicóloga. Ambas disciplinas le han permitido construir una identidad segura y resiliente, recuperando la confianza que las experiencias negativas de su pasado le habían arrebatado. Además, ha manifestado que los valores de amor y humanidad guían su vida y sus acciones, principios que busca transmitir en cada una de sus intervenciones públicas.

La participación de Morales ha generado reacciones positivas entre figuras públicas y televidentes. Karen Sevillano, reconocida creadora de contenido y seguidora del certamen, expresó su admiración por la candidata a través de redes sociales. “Estás preciosa mi reina, estás divinísima mi reina hermosa... me agrada, me agrada mucho”, afirmó la influencer vallecaucana, quien también destacó su sorpresa al conocer la formación profesional de Morales como psicóloga.

El impacto de la presencia de Morales en Miss Universe Colombia trasciende el ámbito personal. Su participación representa un avance en la visibilidad y aceptación de las personas trans en espacios tradicionalmente excluyentes. Morales ha manifestado su deseo de utilizar su voz y su experiencia para promover un mensaje de inclusión y respeto, inspirando a otras personas a vivir con autenticidad y dignidad.

Actualmente, Morales se describe como una mujer apasionada y sencilla, comprometida con llevar un mensaje de amor y humanidad a todos los espacios donde tiene presencia, consolidándose como referente de inclusión y superación en la sociedad colombiana.