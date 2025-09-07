Colombia

Exesposa de Mauro Urquijo reveló infidelidad de este con otra persona: “Quedé en shock”

La actriz afirmó que mantuvo la historia detrás de su separación con el también actor durante años por el bienestar de sus hijos, y decidió hablar como respuesta a la campaña de desprestigio que este adelanta en su contra

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Guardar
La actriz relató el detonante que provocó su ruptura con el actor en 2012 - crédito @laredcaracol/Instagram

“Llevo 12 años callada (...) Mis hijos ya están grandes. Me callé durante todos estos años para proteger la parte emocional, su desarrollo emocional, mental y afectivo”. Así rompió el silencio Adriana López, reconocida actriz de telenovelas como Rauzán, Perro Amor o Enfermeras, en entrevista exclusiva con La Red de Caracol Televisión, donde relató la historia detrás de su separación del actor Mauro Urquijo.

La sorpresa para los televidentes fue total, puesto que la intérprete reveló que la situación fue producto de una infidelidad del que hasta 2013 era su esposo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Un día fui hacia el súper, se me quedó la tarjeta de crédito. Me regresé a por la tarjeta porque siempre, pues uno no la lleva todo el tiempo, ¿no?... Y encontré a Mauro en mi habitación con otra persona. Y, pues... ¿Qué hacemos? Quedé en shock”, relató.

Con voz firme, Adriana relató lo que siguió. “Bajé al estudio y seguí en shock. Y pues, lo que alcancé a decir fue: ‘Todavía somos amigos. ¿Por qué no te vas de casa? Podemos aún hablar’. Hasta ahí. Eso sucedió, él sabe bien qué sucedió, con quién, que fue lo más impactante para mí”.

Adriana López habló de la
Adriana López habló de la infidelidad de Mauro Urquijo que detonó la ruptura del matrimonio en 2012 - crédito @adrialopezactriz y @maurourquijoactor47/Instagram

Cuando le preguntaron si la persona con la que estaba era un hombre o una mujer, o si era alguien cercano a la familia, López optó por evadir la cuestión. “Era alguien que conocíamos todos y que fue muy amable con mis hijos en algún momento y siempre lo agradeceré. Pero, pues, había mucho que digerir”, se limitó a decir.

Esta primera confesión pública sobre el quiebre con Mauro Urquijo condujo el resto de la entrevista. Para la actriz, no se trataba solamente de aclarar rumores de infidelidad o de despejar escándalos mediáticos, sino de proteger el bienestar de sus hijos, negándose a formar parte de un show mediático, y optando por la madurez en medio del dolor.

“Veo a una persona que tenía muy claro que tenía que empezar a construir una vida propia, pero sobre todo, a hacer que esos dos hijos, que en ese entonces eran muy pequeños, tuvieran la vida más normal posible”, dijo.

Mauro Urquijo actualmente mantiene una
Mauro Urquijo actualmente mantiene una relación con Gabriela Isler - crédito @maurourquijoactor47/IG

Luego de su separación, Adriana López enfrentó un clima de acusaciones públicas y rumores sobre supuesta infidelidad de su parte y hasta inestabilidad emocional, alimentadas por declaraciones de Mauro Urquijo y su círculo cercano.

Según contó en la entrevista, estas versiones la motivaron a romper el silencio, enfocándose en aclarar las fechas y desmontar las teorías en su contra, así como las motivaciones detrás de ella.

López relató que los comentarios sobre su supuesta inestabilidad emocional o sus vínculos sentimentales posteriores a la separación no tenían fundamento alguno. “La segunda cita que yo tuve de salir, no de novia, con este hombre, fue en octubre. ¿Qué razón hay, cultural y socialmente, para que una mujer que se acaba su matrimonio de 13 años no pueda salir a tomarse algo con una persona a quien yo conocí hace mucho tiempo, y él ya estaba en proceso de separación y divorcio?”, preguntó señalando la doble moral en el trato mediático a mujeres y hombres.

Adriana también negó las especulaciones de inestabilidad emocional, y puso como ejemplo su matrimonio posterior con Andrés Santa María. “Yo sí salí, en julio, a los tres meses a tomarme algo y con esa misma persona me casé años después. ¿Cuántos novios me conocieron ustedes? Uno. Con Mauro duré 13 años. Con Andrés me casé y fue una relación de ocho años. ¿Cuál es mi inestabilidad emocional, de la cual hablan tanto o me acusan?”, argumentó.

La actriz afirmó que no
La actriz afirmó que no quiso demandar a Mauro Urquijo por alimentos, porque el actor afrontaba un proceso previo similar y no quería que fuera a la cárcel - crédito @adrialopezactriz/Instagram

López cuestionó la campaña mediática que intentó manchar su imagen pública mientras las acciones de su expareja fueron vistas de otra manera: “Ahora bien, ¿cuántas novias le contaron a Mauro en La Red y las entrevistaron? ¿Cuántos novios entrevistaron míos? ¿Para qué todo ese desprestigio? ¿Para qué esa campaña, 12 años después? Estoy cansada. Me van a perdonar, pero no va a lugar. Mauro no se encontró a su mujer en su cama con otra persona. Adriana sí se encontró a su marido en su cama con otra persona", expresó.

Adicionalmente, el conflicto legal sobre la patria potestad de los dos hijos se volvió central en la vida de la actriz. López detalló que la insistencia de su exesposo y su exsuegra en reabrir viejas heridas tenía un trasfondo que excedía las disputas personales.

“No solamente me afecta a mí laboralmente, afecta el buen nombre y la calma y la tranquilidad de mis hijos. Uno de ellos es menor de edad aún y al otro también le duele que hablen mal de su madre y no entienden cómo su papá y su abuela, después de 12 años, vienen a hacer toda una labor de desprestigio. ¿Para qué?”, expresó.

López negó que sacara ilegalmente a los niños del país para radicarse en México, mostrando al aire documentos que prueban que en 2016 obtuvieron todos los permisos necesarios. Además, aclaró que nunca lo demandó por alimentos y ahora sabe que esto fue un error. Según explicó, la razón por la que no hizo dicho trámite fue que Urquijo atravesaba un proceso previo y no quería que el padre de sus hijos terminara en la cárcel.

No lo quise hacer porque Mauricio tiene encima una sentencia previa de su primera hija por alimentos también, cuya sentencia reza que estaba condenado a tres años y medio, según entiendo. Y si yo ponía otra demanda sobre el mismo tema, pues Mauro directamente iría a la cárcel. Me parece fatal y jamás lo haría meter a su papá de mis hijos a la cárcel. No. Yo no tengo ese odio en el corazón. Jamás. O sea, no se me ocurre”, indicó.

Temas Relacionados

Adriana LópezMauro UrquijoSeparaciónFarándula colombianaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia’ pone a prueba el liderazgo y trabajo en equipo de las candidatas en la prueba del sábado 6 de septiembre

Las aspirantes a convertirse en la nueva soberana de la nacional competirán en un formato de clasificación, que encabeza Casanare luego del primer reto

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia’

EN VIVO Millonarios vs. Santa Fe, fecha 10 de la Liga BetPlay 2025-II: empate sin goles en El Campín

Tanto azules como rojos están necesitados de una victoria en el campeonato porque están afuera de los ocho primeros, sobre todo los Embajadores por estar más abajo en la tabla

EN VIVO Millonarios vs. Santa

Karina García reveló que pensó en abortar cuando quedó embarazada de sus hijos: “Yo decía: ‘Dios mío, ¿qué es esto?’”

La creadora de contenido optó por continuar con sus embarazos, pese a que en el primero era apenas una adolescente y en el segundo se encontraba en una relación tóxica

Karina García reveló que pensó

Ojo con el embargo: dejar de pagar el arriendo en Colombia podría costarle mucho más que el desalojo

No pagar el alquiler puede desencadenar una cadena de problemas legales y financieros. Las consecuencias van más allá del desalojo y pueden afectar el patrimonio de inquilinos y propietarios

Ojo con el embargo: dejar

Estas son las duras consecuencias legales a las que se podría enfrentar Juliana Guerrero por graduarse sin presentar Saber Pro

La coincidencia entre la actualización de la hoja de vida y su nombramiento como viceministra de Juventudes intensificó las dudas sobre la legitimidad de su designación

Estas son las duras consecuencias
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Golpe a las disidencias de

Golpe a las disidencias de las Farc: capturaron a ‘Grillo‘ y destruyeron laboratorio de producción de coca en el Guaviare

Ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez habló sobre las implicaciones de una descertificación de EE. UU. a Colombia: “Ganan” los narcos

Cayó el hombre señalado de coordinar el ataque sicarial contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa: recibía órdenes de ‘Calarcá’

Camión de reconocida marca de gaseosas fue incinerado en vía La Donjuana - Chinácota, en Norte de Santander

Subdirector de la Policía anunció la designación de grupo especial en caso de joven secuestrado en Miranda, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Karina García reveló que pensó

Karina García reveló que pensó en abortar cuando quedó embarazada de sus hijos: “Yo decía: ‘Dios mío, ¿qué es esto?’”

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia’ pone a prueba el liderazgo y trabajo en equipo de las candidatas en la prueba del sábado 6 de septiembre

Video: Así fue el operativo con el que encontraron un celular en la celda Epa Colombia

YouTube en Colombia: la lista de los 10 videos más reproducidos que son tendencia hoy

Disney+ Colombia: Estas son las mejores producciones para ver hoy

Deportes

EN VIVO Millonarios vs. Santa

EN VIVO Millonarios vs. Santa Fe, fecha 10 de la Liga BetPlay 2025-II: siga el minuto a minuto en El Campín

Rafael Dudamel se molestó con sus jugadores por derrota del Deportivo Pereira: “Somos un equipo predecible”

Édgar Rentería se sumó al Salón de la Fama de los Cardenales de San Luis: así fue la ceremonia

Iván Mejía le bajó la caña a la llegada de David González al América de Cali: “Técnico plano”

Liga Femenina 2025 ya tiene finalistas para buscar el título: estas son las clasificadas y representantes en la Copa Libertadores