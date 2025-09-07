Exesposa de Mauro Urquijo reveló infidelidad de este con otra persona: “Quedé en shock”

La actriz relató el detonante que provocó su ruptura con el actor en 2012 - crédito @laredcaracol/Instagram

“Llevo 12 años callada (...) Mis hijos ya están grandes. Me callé durante todos estos años para proteger la parte emocional, su desarrollo emocional, mental y afectivo”. Así rompió el silencio Adriana López, reconocida actriz de telenovelas como Rauzán, Perro Amor o Enfermeras, en entrevista exclusiva con La Red de Caracol Televisión, donde relató la historia detrás de su separación del actor Mauro Urquijo.

La sorpresa para los televidentes fue total, puesto que la intérprete reveló que la situación fue producto de una infidelidad del que hasta 2013 era su esposo.

“Un día fui hacia el súper, se me quedó la tarjeta de crédito. Me regresé a por la tarjeta porque siempre, pues uno no la lleva todo el tiempo, ¿no?... Y encontré a Mauro en mi habitación con otra persona. Y, pues... ¿Qué hacemos? Quedé en shock”, relató.

Con voz firme, Adriana relató lo que siguió. “Bajé al estudio y seguí en shock. Y pues, lo que alcancé a decir fue: ‘Todavía somos amigos. ¿Por qué no te vas de casa? Podemos aún hablar’. Hasta ahí. Eso sucedió, él sabe bien qué sucedió, con quién, que fue lo más impactante para mí”.

Cuando le preguntaron si la persona con la que estaba era un hombre o una mujer, o si era alguien cercano a la familia, López optó por evadir la cuestión. “Era alguien que conocíamos todos y que fue muy amable con mis hijos en algún momento y siempre lo agradeceré. Pero, pues, había mucho que digerir”, se limitó a decir.

Esta primera confesión pública sobre el quiebre con Mauro Urquijo condujo el resto de la entrevista. Para la actriz, no se trataba solamente de aclarar rumores de infidelidad o de despejar escándalos mediáticos, sino de proteger el bienestar de sus hijos, negándose a formar parte de un show mediático, y optando por la madurez en medio del dolor.

“Veo a una persona que tenía muy claro que tenía que empezar a construir una vida propia, pero sobre todo, a hacer que esos dos hijos, que en ese entonces eran muy pequeños, tuvieran la vida más normal posible”, dijo.

Luego de su separación, Adriana López enfrentó un clima de acusaciones públicas y rumores sobre supuesta infidelidad de su parte y hasta inestabilidad emocional, alimentadas por declaraciones de Mauro Urquijo y su círculo cercano.

Según contó en la entrevista, estas versiones la motivaron a romper el silencio, enfocándose en aclarar las fechas y desmontar las teorías en su contra, así como las motivaciones detrás de ella.

López relató que los comentarios sobre su supuesta inestabilidad emocional o sus vínculos sentimentales posteriores a la separación no tenían fundamento alguno. “La segunda cita que yo tuve de salir, no de novia, con este hombre, fue en octubre. ¿Qué razón hay, cultural y socialmente, para que una mujer que se acaba su matrimonio de 13 años no pueda salir a tomarse algo con una persona a quien yo conocí hace mucho tiempo, y él ya estaba en proceso de separación y divorcio?”, preguntó señalando la doble moral en el trato mediático a mujeres y hombres.

Adriana también negó las especulaciones de inestabilidad emocional, y puso como ejemplo su matrimonio posterior con Andrés Santa María. “Yo sí salí, en julio, a los tres meses a tomarme algo y con esa misma persona me casé años después. ¿Cuántos novios me conocieron ustedes? Uno. Con Mauro duré 13 años. Con Andrés me casé y fue una relación de ocho años. ¿Cuál es mi inestabilidad emocional, de la cual hablan tanto o me acusan?”, argumentó.

López cuestionó la campaña mediática que intentó manchar su imagen pública mientras las acciones de su expareja fueron vistas de otra manera: “Ahora bien, ¿cuántas novias le contaron a Mauro en La Red y las entrevistaron? ¿Cuántos novios entrevistaron míos? ¿Para qué todo ese desprestigio? ¿Para qué esa campaña, 12 años después? Estoy cansada. Me van a perdonar, pero no va a lugar. Mauro no se encontró a su mujer en su cama con otra persona. Adriana sí se encontró a su marido en su cama con otra persona", expresó.

Adicionalmente, el conflicto legal sobre la patria potestad de los dos hijos se volvió central en la vida de la actriz. López detalló que la insistencia de su exesposo y su exsuegra en reabrir viejas heridas tenía un trasfondo que excedía las disputas personales.

“No solamente me afecta a mí laboralmente, afecta el buen nombre y la calma y la tranquilidad de mis hijos. Uno de ellos es menor de edad aún y al otro también le duele que hablen mal de su madre y no entienden cómo su papá y su abuela, después de 12 años, vienen a hacer toda una labor de desprestigio. ¿Para qué?”, expresó.

López negó que sacara ilegalmente a los niños del país para radicarse en México, mostrando al aire documentos que prueban que en 2016 obtuvieron todos los permisos necesarios. Además, aclaró que nunca lo demandó por alimentos y ahora sabe que esto fue un error. Según explicó, la razón por la que no hizo dicho trámite fue que Urquijo atravesaba un proceso previo y no quería que el padre de sus hijos terminara en la cárcel.

“No lo quise hacer porque Mauricio tiene encima una sentencia previa de su primera hija por alimentos también, cuya sentencia reza que estaba condenado a tres años y medio, según entiendo. Y si yo ponía otra demanda sobre el mismo tema, pues Mauro directamente iría a la cárcel. Me parece fatal y jamás lo haría meter a su papá de mis hijos a la cárcel. No. Yo no tengo ese odio en el corazón. Jamás. O sea, no se me ocurre”, indicó.