Colombia

Cierre total en la vía al Llano por derrumbe de material

De acuerdo con las autoridades, la emergencia se presentó en el corredor vial de Bogotá-Villavicencio

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Guardar
Cierre total por caída de
Cierre total por caída de material en la madrugada del domingo 7 de septiembre - crédito Bomberos Cundinamarca

En la mañana del domingo 7 de septiembre, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó sobre el cierre total en la vía Bogotá-Villavicencio, por caída de material que afectó ambos carriles, en el municipio de Chipaque (Cundinamarca).

De acuerdo con el mandatario regional “personal de la concesión Coviandina ya se encuentra en la zona adelantando las labores de limpieza”.

Noticia en desarrollo...

Vía al Llano, Cierre total vía al Llano, Bogotá-Villavicencio, Bomberos de Cundinamarca, Coviandina, Caída material

