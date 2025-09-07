Cierre total en la vía al Llano por derrumbe de material

Cierre total por caída de material en la madrugada del domingo 7 de septiembre - crédito Bomberos Cundinamarca

En la mañana del domingo 7 de septiembre, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó sobre el cierre total en la vía Bogotá-Villavicencio, por caída de material que afectó ambos carriles, en el municipio de Chipaque (Cundinamarca).

De acuerdo con el mandatario regional “personal de la concesión Coviandina ya se encuentra en la zona adelantando las labores de limpieza”.

