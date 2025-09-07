Cayó alias Jhon, cabecilla del Clan del Golfo en Bolívar: lo delataron sus cejas que parecían de una reconocida marca de zapatos

Alias Jhon enfrenta cargos por concierto para delinquir agravado y habría brindado apoyo logístico al Clan del Golfo en Bolívar - crédito VisualesIA/Policía Nacional

Uniformados de la Policía Nacional de Colombia anunció la captura de Jhon Jairo Herrera Pacheco, conocido como alias Jhon o Cejitas Nike, señalado como cabecilla de la red de apoyo local del grupo armado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) o Clan del Golfo en el departamento de Bolívar.

Según el reporte oficial, la detención se produjo en el corregimiento de Barranca Vieja, zona rural del municipio de Calamar, mediante un operativo conjunto entre la seccional de Investigación Criminal, Inteligencia policial y el Gaula Militar-Bolívar.

De acuerdo con el informe policial, este sujeto de 47 años era requerido por las autoridades por el delito de concierto para delinquir agravado.

La detención de alias Jhon en Bolívar es vista como una oportunidad para recuperar la tranquilidad en Calamar - crédito Policía Nacional

Las investigaciones policiales detallan que la trayectoria del detenido dentro del Clan del Golfo comenzó en 2021, cuando habría actuado como punto de vigilancia. Para finales de 2024, según los reportes oficiales, ya ocupaba el cargo de cabecilla de la red de apoyo local, lo que le confería un papel central en la logística y operaciones de la organización en la región.

“Alias Jhon es señalado de ser cabecilla de la red de apoyo local del Clan del Golfo, encargado de brindar apoyo logístico a las redes criminales en la zona. Su captura representa un duro golpe a la estructura criminal, que buscaba expandir su influencia en la región”, detalló la Policía en un comunicado.

Herrera Pacheco inició su trayectoria en el Clan del Golfo en 2021 y llegó a liderar la red de apoyo local en 2024 - crédito Policía Nacional

Para las autoridades, la captura de Herrera Pacheco representa, según la institución, un duro golpe a la estructura criminal, que mantenía intenciones de expandir su influencia en el departamento de Bolívar.

“La captura de Jhon genera esperanza en la comunidad de Calamar (Bolívar), que ve en este golpe una oportunidad para recuperar la tranquilidad y el desarrollo”, declaró el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento Policía Bolívar.

Algo particular que recalcaron las autoridades es que, al momento de su captura, las autoridades identificaron a este sujeto por su apariencia física, especialmente por las cejas que, según la Policía, se asemejan al logotipo de la reconocida marca de zapatos Nike, aspecto que fue utilizado para su segundo sobrenombre en la organización criminal.

Dentro de la organización criminal, también era reconocido bajo el alias de Cejitas Nike - crédito Policía Nacional

Tras su aprehensión, alias Jhon fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, quedando a la espera de que un juez de la república defina su situación judicial.

“La Policía Nacional de Colombia no bajará la guardia en su lucha frontal contra el crimen. Con todas nuestras capacidades operativas, de inteligencia e investigación criminal, continuaremos actuando con contundencia para enfrentar a los responsables que quieran desestabilizar la seguridad y convivencia ciudadana”, expresó el oficial.

La captura de alias Amadeo, pieza clave del Clan del Golfo en Antioquia, marca un avance en la lucha contra la criminalidad en el suroeste del departamento, reportó el Ejército Nacional - crédito Ejército

Capturan a alias Amadeo, líder del Clan del Golfo en Antioquia

La captura de alias Jhon o Cejitas Nike se suman a otros operativos adelantados por la fuerza pública que buscan contrarrestar el accionar criminal del Clan del Golfo en el territorio colombiano.

Entre ellos, se destaca la detención de un hombre identificado como alias Amadeo, figura central en la estructura del grupo armado, siendo uno de los hombres más buscados en el departamento de Antioquia.

Su captura se realizó en la vereda Río Frío del municipio de Támesis (Antioquia), donde las tropas del Batallón de Infantería N.º 11 Cacique Nutibara del Ejército Nacional sostuvieron enfrentamientos con presuntos miembros de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del EGC, que dejó tres capturados, así como la muerte de alias Político, que se atribuía el mando y la articulación de confrontaciones armadas dentro de la organización.

Capturan a alias Amadeo, líder del Clan del Golfo en Antioquia - crédito Ejército Nacional

Informes de inteligencia militar detallan que este sujeto, con casi 15 años de actividad en el Clan del Golfo, mantenía operaciones en varios municipios, ejerciendo “control e intimidación sobre la población civil”. Además, se le vincula con el ataque a una subestación eléctrica en Buriticá ocurrido en enero de 2025.

Junto a alias Amadeo, el Ejército Nacional identificó y capturó a alias Guajiro, señalado como responsable del cobro de extorsiones dentro de la comisión armada, y a alias Primo, cabecilla urbano encargado de coordinar el traslado de personal armado para expandir la actividad ilegal.

Durante la operación, las autoridades incautaron una pistola, un revólver, una granada y municiones de diferentes calibres. Tanto los capturados como el material decomisado quedaron bajo custodia de las autoridades judiciales.