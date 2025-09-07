Así lucen en la actualidad las seis virreinas universales que ha tenido Colombia a lo largo de su historia en Miss Universo

Ariadna Gutiérrez hizo historia en Miss Universo al coronarse por error como ganadora y luego ocupar el segundo lugar - crédito MISS COLOMBIA UNIVERSE/Facebook y Cortesía Canal RCN

Seis mujeres colombianas han alcanzado el título de virreina en Miss Universo, consolidando al país como una referencia en los certámenes de belleza internacionales y alimentando el orgullo nacional.

En medio de la controversia generada por el nuevo formato televisivo Miss Universe Colombia, el reality, que por primera vez seleccionará a la representante nacional a través de un programa del Canal RCN, la memoria colectiva revive los momentos en que Colombia rozó la corona universal y las historias de quienes, aunque no la obtuvieron, dejaron una huella en la cultura popular.

Colombia ha sido protagonista en Miss Universo no solo por sus dos coronas —Luz Marina Zuluaga en 1958 y Paulina en 2014—, sino también por el papel de sus virreinas.

Estas seis mujeres, que alcanzaron el segundo lugar en diferentes ediciones del certamen, han impulsado la visibilidad internacional del país y se han convertido en referentes de elegancia y estilo. Su legado trasciende el resultado final, ya que su presencia en el escenario internacional ha posicionado a Colombia como una potencia en el mundo de la belleza.

El recorrido de las virreinas colombianas inicia en 1992, cuando Paola Turbay viajó a Tailandia y se convirtió en la primera colombiana en obtener el título de virreina universal. Al año siguiente, en 1993, Paula Andrea Betancourt repitió la hazaña en México, quedando en segundo lugar tras la puertorriqueña Dayanara Torres.

En 1994, Carolina Gómez, con apenas 18 años, representó a Bogotá en Filipinas y, pese a obtener algunos de los puntajes más altos de la noche, finalizó como virreina detrás de Sushmita Sen, de India. Estas tres participaciones consecutivas consolidaron la reputación de Colombia en el certamen y alimentaron la ilusión nacional de alcanzar la corona.

Catorce años después, en 2008, Taliana Vargas devolvió la esperanza al país al convertirse en virreina en Vietnam. Su actuación fue tan recordada que dio origen al término “Talivuelta”, en referencia a la vuelta distintiva que realizó durante el desfile en traje de gala, rompiendo con la tradición de pasarelas lineales y aportando un sello personal que marcó tendencia. Vargas perdió el primer lugar ante Dayana Mendoza, de Venezuela, pero su espontaneidad y carisma la convirtieron en un ícono para la audiencia global.

En 2015, Ariadna Gutiérrez protagonizó uno de los episodios más recordados en la historia de Miss Universo. Durante la ceremonia en Las Vegas, el presentador Steve Harvey la anunció erróneamente como ganadora, la coronó y, minutos después, corrigió el error para declarar que en realidad ocupaba el segundo lugar, detrás de Pia Wurtzbach, de Filipinas. Gutiérrez relató el impacto emocional de ese momento:

“Okay, ya, si es así, es así (…) si esto está pasando es por una razón (…) me voy a ir de aquí con la cabeza en alto, con mi dignidad intacta, y así fue (…) me sacaron por backstage, por detrás del hotel (…) nadie lo podía creer (…) yo tenía a mis amigos de Colombia que habían viajado a Las Vegas a verme, a apoyarme, y dije: sabes qué, quiero ir a comer, quiero comida chatarra (…) me puse una capucha, una gorra (…) nadie se dio cuenta”.

Este incidente no solo marcó la carrera del presentador, sino que también puso a prueba la fortaleza y resiliencia de Gutiérrez, quien reconoció haber necesitado apoyo profesional para superar la experiencia.

Colombia lleva siete años sin llegar a la final de Miss Universo des que Laura Barjum en 2017 alcanzó la segunda posición

La lista de virreinas se completa en 2017 con Laura González, conocida en redes sociales como Laura Barjum. La cartagenera disputó la corona con la sudafricana Demi-Leigh Nel-Peters y, aunque fue elegida como primera finalista, su serenidad y agradecimiento al público la destacaron en la competencia.

Cada una de estas participaciones estuvo acompañada de momentos icónicos. La “Talivuelta” de Taliana Vargas se recuerda como un hito en la pasarela, mientras que el error en la coronación de Ariadna Gutiérrez se convirtió en uno de los episodios más comentados del certamen.

Más allá de la competencia, las virreinas han impulsado la imagen internacional de Colombia y muchas han continuado con carreras en la televisión, el cine y la moda, consolidándose como embajadoras de la cultura y el talento nacional.

El contexto actual, marcado por la polémica en torno al nuevo formato televisivo para elegir a la representante colombiana, ha reavivado el debate sobre el papel de los certámenes de belleza y la representación de la mujer en estos escenarios. La transición hacia un reality show en el Canal RCN ha generado opiniones divididas entre seguidores y críticos, quienes discuten el impacto de este cambio en la tradición y la proyección internacional de las candidatas.

Aunque la corona no llegó a sus manos, las seis virreinas colombianas supieron brillar en los momentos decisivos, luciendo atuendos que marcaron tendencia y mostrando una elegancia que las posicionó como referentes de estilo en el escenario mundial. Su porte y presencia han trascendido el resultado del certamen, consolidándolas como figuras emblemáticas de la belleza y la cultura colombiana.