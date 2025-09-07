Colombia

Alexandra Pineda, dirigente del Pacto Histórico, se pronunció tras el atentado que sufrió en Cesar: su vehículo recibió varios disparos

El ataque armado contra la lideresa política ocurrió en la vía de San José de Oriente a Manaure, en la región Caribe

William Cortés Cañón

Por William Cortés Cañón

Alexandra Pineda, dirigente del Pacto Histórico, se pronunció tras el atentado que sufrió en Cesar: su vehículo recibió varios disparos - crédito @AlexandraPinor/X

La noticia del atentado contra Alexandra Pineda ha generado indignación en la región Caribe: la dirigente regional del Pacto Histórico fue atacada mientras transitaba entre San José de Oriente y Manaure, en el departamento del Cesar.

Al respecto del caso se pronunció desde sus redes sociales la propia Pineda, que fue candidata a la Gobernación del Cesar representando a esa misma colectividad en 2023.

“Hoy fui víctima de un atentado cobarde. Siete impactos de balas fueron dirigidos contra el vehículo en el que me movilizaba. Afortunadamente, estoy con vida, al igual que mis acompañantes. Pero esto no fue solo un ataque contra mí, sino contra el trabajo que hacemos, contra las voces que incomodan, contra quienes luchamos por transformar las realidades que otros prefieren mantener en silencio.”, expresó la lideresa.

Desde su cuenta oficial de X, Pineda aseguró que “lo que nos sucedió hoy en la vía de San José de Oriente a Manaure, Cesar no es más que el resultado de quienes le temen al cambio verdadero” - crédito Alexandra Pineda Ortiz/Facebook/captura de video @AlexandraPinor/X

Desde su cuenta oficial de X, Pineda aseguró que “lo que nos sucedió hoy en la vía de San José de Oriente a Manaure, Cesar no es más que el resultado de quienes le temen al cambio verdadero”.

“A quienes creen que con miedo nos van a detener, les digo con claridad que no nos callarán. Seguiremos trabajando con más fuerza, con más convicción y con más amor por nuestra gente, porque cada amenaza lo que reafirma es que estamos tocando las fibras del poder que teme al cambio. Gracias a quienes han expresado su solidaridad. No estoy sola. Somos muchos y muchas construyendo un país distinto y no nos van a detener”, concluyó Pineda en el metraje.

El presidente Gustavo Petro se pronunció ante el ataque sufrido por la lideresa de su colectividad: “Sufre atentado nuestra excandidata al congreso Alexandra Pineda. Dispararon 8 tiros a su carro. Examinamos la situación para capturar los autores.”, escribió el jefe de Estado en su cuenta oficial de X

El presidente Gustavo Petro se pronunció ante el ataque sufrido por la lideresa de su colectividad - crédito @petrogustavo/X

Oficialismo condenó el atentado contra Pineda

La voz del presidente Petro no fue la única que sonó en torno al ataque armado: uno de los primeros en hacer mención pública del ataque fue Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín y precandidato presidencial del Pacto Histórico.

“Disparan a camioneta de Alexandra Pineda candidata del Pacto Histórico y quien venía preparándonos un evento de apoyo esta tarde en Valledupar. La policía ya había sido informada del pago a sicarios para matarme a mi llegada. No nos van a parar.”, aseguró en su cuenta de X, el exalcalde de Medellín, que publicó una foto del ataque al vehículo de la dirigente.

También hizo eco del caso Gustavo Bolívar que, al igual que Quintero, es precandidato a la Presidencia de Colombia por ese partido.

“El carro donde se desplazaba la precandidata del PH a la Cámara por Cesar @Alexandrapino, con quien nos reunimos hace dos días, fue abaleado hoy en la vía de San José de Oriente a Manaure, Cesar. Afortunadamente ella y su comitiva salieron ilesas. Saben que van a perder una curul en Cesar y nos quieren asustar. No lo lograrán. Toda mi solidaridad.“, escribió Bolívar en X.

Daniel Quintero y Gustavo Bolívar, precandidatos presidenciales por el Pacto Histórico, se pronunciaron por el atentado contra Alexandra Pineda - crédito @QuinteroCalle/X/@GustavoBolivar/X

Otro de los pronunciamientos más destacados fue el del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino: “Condenamos enérgicamente el atentado del que fue víctima la dirigente del Pacto Histórico en el Caribe y el departamento del Cesar, compañera @alexandrapino. Ocho impactos de bala contra el vehículo en el que se movilizaba, uno de ellos en la llanta, son una muestra brutal de la violencia que aún amenaza a quienes trabajan por un país más justo", expresó el ministro en X.

"Gracias a la rápida reacción del conductor y a la presencia cercana del Ejército, hoy podemos contar que Alexandra Pineda está a salvo. Pero esto no puede quedar impune.”, aseveró Sanguino.

Otro de los pronunciamientos más destacados sobre el atentado fue el del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino - crédito @AntonioSanguino/X

