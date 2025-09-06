Colombia

Clara Rojas presenta libro en homenaje a su madre y sobre su lucha por su liberación: “Fue una voz de esperanza”

Rojas habló del poco conocido el papel de su madre durante su secuestro, el apoyo emocional y la lucha incansable por su libertad y de su nieto Emmanuel

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Guardar
Clara Rojas y su madre,
Clara Rojas y su madre, Clara Gónzález de Rojas - crédito Colprensa

La abogada y excongresista Clara Rojas compartió los motivos y vivencias detrás de su nuevo libro Te entrego mi corazón, una obra dedicada a su madre, a la que atribuyó un papel indiscutible durante los años de secuestro que Rojas padeció en la selva, por 6 años.

En su relato, destacó cómo el apoyo y generosidad de su progenitora fueron fundamentales para sobrellevar la adversidad, así como el valor simbólico que llegó a adquirir una portada de revista que la acompañó durante la cautividad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En entrevista con Semana, Rojas describió el largo proceso que la condujo a escribir el libro. Aunque la idea surgió poco después del fallecimiento de su madre en 2016, su labor como congresista y una temporada en el extranjero retrasaron la decisión.

Narró que debió revisitar entrevistas y documentos, y en esa inmersión documental descubrió la intensa labor de su madre mientras luchaba incansablemente desde el exterior por la liberación y la vida de su nieto, Emmanuel.

Clara Rojas fue rehén
Clara Rojas fue rehén de la antigua guerrilla de las Farc de Colombia durante seis años - crédito Christophe Ena/AP Foto

“Todo el trabajo que ella había hecho cuando yo estaba secuestrada, había conseguido un resultado maravilloso que fue lograr la sensibilización para la liberación de mi hijo Emmanuel y la mía”, señaló.

Una revista que tenía la imagen de su madre se volvió “su tesoro”

En la conversación, Rojas reconoció el poder simbólico de una revista del medio mencionado en la que vio a su madre en portada.

“Fue superimpactante. Yo ya llevaba como cinco años de secuestrada. (...) Verla viva en la portada fue muy fuerte. Fue uno de los tesoros que logré mantener durante mucho tiempo”, relató, con el recuerdo de cómo esa portada se convirtió en un objeto en medio de sostén emocional, en medio de la incertidumbre y el sufrimiento.

“Andaba con ella diariamente. Todos los días la abría, la miraba, le rezaba a Dios poder volver a encontrarme con ella”, dijo.

El ejemplar contenía una entrevista en la que la madre de Rojas expresaba el deseo de abrazar a Emmanuel, nieto del que entonces apenas había tenido noticias. Para la autora, ese mensaje representó un consuelo y un respaldo crucial: “Cuando me doy cuenta de que mi mamá ya tiene información sobre su existencia, y que nos abre sus brazos a recibirnos como lleguemos, pues fue algo tan lindo que yo le daba gracias a Dios de que mi mamá fuera este ser de luz y tuviera tanta generosidad en su alma”.

En 2013, Clara Rojas se
En 2013, Clara Rojas se reencontró con su hijo Emmanuel, al que concibió mientras estaba secuestrada por las Farc - crédito Colprensa

A lo largo del encuentro, Rojas reflexionó sobre la templanza de su madre al soportar la ausencia y el dolor: una fortaleza que atribuye a una combinación de factores y a la “sabiduría de vida” que, con más de 70 años, le permitió afrontar una situación excepcional.

El reencuentro tras la liberación, en enero del 2008, estuvo marcado por la espontaneidad y la apertura. Dijo que, incluso en esos momentos, “la mayor virtud de mi mamá fue que ella estaba simplemente a la expectativa de dejarnos ser. Nunca sentí ninguna coerción de parte de ella en imponernos su voluntad en ningún sentido, y todo lo que le proponíamos lo hacía con enorme felicidad”.

Desde el fallecimiento de su madre, Clara Rojas busca honrar su memoria desde los pequeños actos de la vida cotidiana, especialmente al compartir la mesa y replicar recetas familiares, rituales que mantienen viva la presencia y el ejemplo de su madre tanto para ella como para su hijo, Emmanuel.

Alias Martín Sombra relató cómo vivió el nacimiento del hijo de Clara Rojas durante su cautiverio en la selva

El fallecido exintegrante de las extintas Farc, Elí Mejía Mendoza, conocido como “Martín Sombra”, fue uno de los principales responsables del cautiverio de varios secuestrados durante el conflicto armado en Colombia, entre ellos la abogada Clara Rojas.

Entre los episodios más recordados de su historia destaca el relato sobre el nacimiento del hijo de Clara Rojas en plena selva, experiencia que él mismo describió en una entrevista en 2024.

Clara Rojas y su hijo
Clara Rojas y su hijo Emmanuel, nacido en cautiverio - crédito Colprensa

“Ella iba a tener la criatura, era un chino cabezón, no cabía y entonces le hicimos una cesárea (…) Yo soy médico cirujano, tenía anestesia, todos los implementos. La gente despotrica que eso fue con un cuchillo”, relató el excombatiente, desmintiendo versiones previas sobre la precariedad del procedimiento.

En esa misma conversación, Mejía Mendoza afirmó que su relación con Clara Rojas no fue conflictiva y mencionó episodios en los que la asistió durante una enfermedad: “Ella (Clara Rojas) estuvo muy mala, no quería comer. Le mandaba a hacer gallina y le cuchareaba”, señaló.

Temas Relacionados

Clara RojasSecuestroMadreEmmanuelSelvaLiberaciónLibroColombia-Noticias

Más Noticias

Etapa 14 de la Vuelta a España EN VIVO: Avilés a Lagos de Somiedo, siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos

Continúa la aventura en la alta montaña, a falta de una semana para que finalice su edición número 80

Etapa 14 de la Vuelta

Polémica en la Lotería de Bogotá por adjudicación millonario por contrato a Thomas Greg and Sons: La entidad justificó decisión

El contrato para formularios de chance fue otorgado a Thomas Greg & Sons pese a existir una propuesta 40% más económica, lo que llevó al concejal Daniel Briceño a solicitar una investigación por posible sobrecosto

Polémica en la Lotería de

Colombiano en Italia fue auxiliado por un dolor de estómago y resultó siendo operado: llevaba tres bolsas de cocaína líquida

Mientras se recupera de la intervención quirúrgica, el connacional de 30 años permanece custodiado por agentes de la Policía del Estado para que, cuando sea dado de alta, responda ante la justicia de ese país por la carga de droga que llevaba consigo y que por poco le cuesta la vida

Colombiano en Italia fue auxiliado

Alarma en Oriente antioqueño por altos niveles de mercurio en ríos: concentraciones superan límites permitidos

Un estudio de Cornare revela concentraciones de mercurio hasta tres veces superiores al límite permitido en el río Calderas

Alarma en Oriente antioqueño por

Millonarios vs. Santa Fe EN VIVO, fecha 10 de la Liga Betplay: Hernán Torres disputa otro clásico capitalino

Se juega otra edición entre rojos y azules con la obligación de sumar los 3 puntos para entrar al grupo de los 8

Millonarios vs. Santa Fe EN
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó el hombre señalado de

Cayó el hombre señalado de coordinar el ataque sicarial contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa: recibía órdenes de ‘Calarcá’

Camión de reconocida marca de gaseosas fue incinerado en vía La Donjuana - Chinácota, en Norte de Santander

Subdirector de la Policía anunció la designación de grupo especial en caso de joven secuestrado en Miranda, Cauca

Gobernador de Putumayo calificó como el “peor de los crímenes” el caso de los militares quemados en medio de una asonada

Sociólogo analizó el nombre ‘Plata o plomo’, del grupo criminal que atentó contra Miguel Uribe Turbay: “La violencia ha sido una herramienta de control social”

ENTRETENIMIENTO

Claudia Bahamón conmovió a los

Claudia Bahamón conmovió a los jurados de ‘MasterChef Celebrity’ con emotiva carta: “No estoy sola”

Karol G le subió el volumen a ‘Tropicoqueta’ en el medio tiempo de la NFL en Brasil: así fue su presentación

Shakira rompió en llanto durante su concierto en México mientras cantaba tema asociado a Gerard Piqué

Johanna Fadul reveló lo que sucederá con su personaje Daniela en ‘Sin senos sí hay paraíso’

Claudia Bahamón y el día que apareció en un videoclip de Chayanne por petición expresa del cantante

Deportes

Etapa 14 de la Vuelta

Etapa 14 de la Vuelta a España EN VIVO: Avilés a Lagos de Somiedo, siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos

Millonarios vs. Santa Fe EN VIVO, fecha 10 de la Liga Betplay: Hernán Torres disputa otro clásico capitalino

El colombiano Sergio Higuita se retiró de La Vuelta a España

Ramón Jesurún no se conforma con la clasificación de Colombia al Mundial 2026 y le apunta al premio mayor: “¿Por qué no buscar el título?"

Amaranto Perea, de la selección Colombia, se sacará una ‘espinita’ que tenía desde 2014: “Mi sueño frustrado”