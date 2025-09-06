Amaranta Hank reveló por quién votará en las elecciones de 2026: “Quiero que sea mi presidente”

Amaranta Hank aseguró que el discurso político de Iván Cepeda destaca por su estructura y su relación con la realidad colombiana - crédito @amaranta.hankx/Instagram

Son más de 70 los precandidatos y precandidatas a la Presidencia de Colombia que buscan entrar en la contienda electoral de mayo de 2026, para reemplazar al presidente Gustavo Petro en el cargo más importante del país. En medio de las acciones de campaña que han estado adelantando los aspirantes, hay quienes desde ya tienen claro el respaldo que darán en las urnas.

Así lo reveló la periodista, exactriz de pornografía y exfuncionaria del Ministerio de Igualdad y Equidad, Alejandra Omaña, conocida como Amaranta Hank. A través de su cuenta de X, la exfuncionaria aseguró que su apoyo estará dirigido al senador Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico.

El congresista dio a conocer su aspiración en agosto de 2025, varios meses después de que otros precandidatos y precandidatas también lo hicieran. “Vengo a presentar mi nombre ante el pueblo colombiano como precandidato del Pacto Histórico a la Presidencia de la República”, informó el senador en un evento público llevado a cabo el 22 de agosto.

De acuerdo con Omaña, Cepeda Castro se diferenciaría de otros políticos que quieren llegar a la Presidencia porque tiene un plan de mandato claro, orientado y enfocado en la realidad actual del país. Además, aseguró que su trayectoria política le ha brindado un conocimiento amplio del territorio colombiano.

Iván Cepeda anunció que será precandidato presidencial del Pacto Histórico para las elecciones de 2026 - crédito X

“Iván Cepeda es uno de los pocos precandidatos que tiene un discurso estructurado, aterrizado, pero sobre todo un plan de gobierno claro, basado en toda la experiencia que tiene conociendo el país a detalle”, explicó la exfuncionaria del Ministerio de Igualdad.

Asimismo, resaltó la primera propuesta que dio a conocer el congresista del Pacto ante la ciudadanía de Cali (Valle del Cauca), centrada en la lucha contra la corrupción, un flagelo que ha afectado al país durante décadas y que ha permeado la gestión de los gobiernos de turno, incluido el de Gustavo Petro.

El precandidato indicó que, si llega a la Presidencia, se enfocará en comprender la naturaleza de la corrupción en Colombia, para así poder investigarla y articular la institucionalidad para alcanzar la justicia. De esta manera, pretende disminuir la impunidad en casos de corrupción, que en 2024 llegó al 94%.

“Su propuesta de atacar la corrupción es necesaria y solo un hombre como él podría sacarla adelante. Yo le creo @IvanCepedaCast y quiero que sea mi Presidente. Sin populismos, sin maquinarias, reconociéndolo como un real doliente de este país roto”, precisó la periodista en la red social.

La periodista Amaranta Hank mostró su respaldo a Iván Cepeda como precandidato a la Presidencia - crédito @AmarantaHankTw/X

La propuesta de Iván Cepeda para luchar contra la corrupción

En su discurso en Cali, el senador y precandidato explicó que el Gobierno “progresista” que esperar poder liderar a partir de agosto de 2026 tendrá que centrar sus esfuerzos en convertir la lucha anticorrupción en una causa nacional reflejada en una política de Estado. Eso quiere decir que, además, de contar con sanciones penales, guiará a las instituciones competentes hacia el desmantelamiento de redes de corrupción.

También pretende apuntarle a la extinción efectiva de dominio, a la reparación de las víctimas y a la recuperación de los recursos hurtados. Desde su perspectiva, para aplicar estas estrategias se necesita de un modelo de integral que escuche a las personas afectadas por este delito y que también busque impulsar la inversión en los lugares en los que hubo desviación de recursos públicos.

El precandidato Iván Cepeda Castro espera implementar un modelo anticorrupción integral que escuche a las víctimas y busque la reparación - crédito Colprensa

“La macrocorrupción inflige un daño estructural al país: deslegitima y erosiona la democracia; quiebra las reglas de la competencia económica al favorecer a unos pocos actores poderosos; corroe la ética pública; alimenta la violencia para encubrirse o mantenerse, y reduce la política aún mercada de intereses y ambiciones donde todo vale, incluso perpetrar los peores crímenes”, detalló.