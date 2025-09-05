Capturan en Chile a alias Ñoño, criminal de Los Shottas que asesinó a golpes a una niña de cuatro años en Buenaventura

Así fue el momento de la captura de alias Ñoño - crédito @DirectorPolicía/X

La captura de Jhon Camilo Flórez Moreno, conocido como alias Ñoño, en la ciudad chilena de Curicó, permitiría esclarecer el homicidio de una niña de cuatro años en Buenaventura, conocido el 14 de mayo de 2024 por las autoridades.

La captura se logró gracias a la cooperación policial internacional entre autoridades colombianas y chilenas, con el apoyo de Interpol y el programa Elpaccto, especializado en la lucha contra el crimen transnacional, tras meses de búsqueda por el asesinato de la menor de edad.

El arresto de Flórez Moreno se produjo alrededor de las 12:40 a. m. del viernes 5 de septiembre de 2025, cuando detectives de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) localizaron al sospechoso en una vivienda del sector surponiente de Curicó, donde se ocultaba junto a su familia.

El operativo se originó tras un homicidio frustrado en la localidad de Sarmiento, también en Curicó, el 5 de agosto de 2024. Las diligencias policiales posteriores permitieron vincular a Flórez Moreno con ese hecho y, al descubrir su identidad, las autoridades chilenas confirmaron que existía una orden de detención internacional en su contra por homicidio agravado.

Flórez Moreno, identificado como integrante de un grupo delincuencial al servicio de Los Shottas, era buscado en Colombia por los delitos de homicidio, concierto para delinquir, porte ilegal de armas y extorsión.

El mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, director de la Policía Nacional, detalló que sobre el detenido pesaba una notificación roja de Interpol y una recompensa de hasta $200 millones para quien aportara información que facilitara su captura. Según Triana Beltrán, Flórez Moreno huyó del país tras el hallazgo del cuerpo de la menor en mayo de 2024.

El crimen que motivó la búsqueda internacional ocurrió en el barrio La Libertad de Buenaventura. La víctima, una niña de cuatro años, falleció a causa de un fuerte golpe en la cabeza, al parecer propinado por el delincuente.

“El criminal, integrante de un grupo delincuencial al servicio de ‘Los Shottas’ y por cuyo paradero se ofrecía una recompensa de hasta 200 millones de pesos, huyó del país tras el hallazgo, en mayo de 2024, del cuerpo sin vida de una niña de cuatro años, víctima de maltrato físico, el cual le ocasionó la muerte”, explicó puntualmente el director de la Policía, vía X.

De acuerdo con la información recabada, la menor se acostó a dormir tras el ataque y al día siguiente ya no presentaba signos vitales. El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal y Ciencias Forenses para la autopsia, lo que confirmó el maltrato físico como causa de la muerte. El caso generó conmoción y pesar en la comunidad, que exigió justicia y respuestas de las autoridades.

Por su parte, el subcomisario Luis Inzulza Rojas explicó que, al enterarse de que era buscado, el sospechoso se ocultó en diferentes inmuebles de la comuna hasta que finalmente fue localizado y arrestado. Inzulza precisó que la colaboración con la oficina de Interpol en Chile permitió confirmar la vigencia de la orden de detención internacional.

“Por esta razón, llevamos a cabo labores investigativas para ubicar su paradero y, en coordinación con la oficina de Interpol Chile, logramos establecer que esta persona tenía una orden de detención vigente por el delito de homicidio agravado”, afirmó, y agregó que el operativo para lograr la captura del sujeto inició desde el 5 de agosto.

Asimismo, Erik Cáceres, jefe de la Brigada de Homicidios en Curicó, indicó que Flórez Moreno habría permanecido en la zona durante los últimos ocho meses. Además, señaló que el detenido estaría vinculado a infracciones a la Ley de Drogas en Chile, aunque esta información se mantiene en etapa preliminar y sujeta a verificación por parte de las autoridades.

La detención de “Ñoño” representa un avance en la respuesta judicial al crimen que conmocionó a Buenaventura y evidencia la efectividad de la cooperación internacional en la persecución de delitos graves.