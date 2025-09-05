Bogotá se prepara para el ‘nu-trance’ del colombiano Funk Tribu en el Coliseo MedPlus: estas son las recomendaciones

El colombiano se prepara para tomar el escenario del Coliseo MedPlus en Bogotá con la doble presentación de Funk Tribu, programada para los días 5 y 6 de septiembre de 2025.

El ‘nu-trance’ colombiano se prepara para tomar el escenario del Coliseo MedPlus en Bogotá con la doble presentación de Funk Tribu, programada para los días 5 y 6 de septiembre de 2025. Cerca de 9.300 personas por noche se darán cita en el recinto cubierto más grande de Latinoamérica, donde la organización ha dispuesto un esquema de seguridad, bienestar y logística para garantizar una experiencia segura y cómoda para todos los asistentes.

Funk Tribu, artista nacional con proyección internacional en la escena electrónica, regresa a su país tras presentarse en festivales de Europa, clubes de Norteamérica y pistas de Asia. Su propuesta, reconocida por su energía e innovación, busca convertir el Coliseo MedPlus en un epicentro cultural comparable a ciudades como Berlín, Ámsterdam o Londres, pero con el sello propio de un talento colombiano.

La magnitud del evento ha llevado a los organizadores a implementar medidas orientadas a la seguridad y el bienestar de los asistentes. El recinto contará con la presencia de la red Échele Cabeza, que ofrecerá información y acompañamiento para fomentar decisiones responsables durante la jornada. Además, equipos médicos y personal especializado estarán disponibles en todo momento, y se habilitarán zonas de primeros auxilios para atender cualquier eventualidad.

Entre las recomendaciones para quienes asistan, se destaca la importancia del consumo moderado de alcohol y la hidratación, con puntos de agua distribuidos en el recinto. El respeto a las normas del venue será fundamental: el ingreso estará sujeto a protocolos de seguridad estrictos, por lo que se aconseja llegar con anticipación y evitar portar objetos prohibidos, como sustancias ilícitas, elementos cortopunzantes, alimentos o bebidas externas.

Carolina García, gerente estratégica de negocio del Coliseo MedPlus, subrayó la importancia de estos protocolos y el papel activo de los asistentes: “Contamos con un equipo capacitado y medidas preventivas a lo largo del evento, pero también invitamos a los asistentes a ser sus primeros cuidadores, a tomar decisiones conscientes y a disfrutar de manera responsable”.

El bienestar físico también ocupa un lugar central, ya que este esepctáculo exige energía; por ello, se recomienda hacer pausas y prestar atención a las señales del cuerpo.

Logística de movilidad y acceso

En cuanto a la movilidad, la organización ha previsto soluciones para facilitar el acceso y la salida del recinto. El Coliseo MedPlus dispondrá de un parqueadero oficial, operado por ParkingLive, con capacidad para 1.000 vehículos y tarifas de $35.000 COP para automóviles y $25.000 COP para motocicletas. La compra anticipada del cupo, disponible a través de TaquillaLive, se recomienda para evitar contratiempos.

Para quienes opten por el transporte compartido, el sistema RUTALIVE ofrecerá buses especiales de ida y regreso, con salida desde la bahía contigua al centro comercial Portal 80 hacia el Coliseo MedPlus a partir de las 17:00. Al finalizar el concierto, los buses retornarán a diferentes puntos de la ciudad, distribuidos en tres rutas principales: Portal Norte, Portal El Dorado y Centro Comercial Centro Mayor. El costo del servicio será de $25.000 COP por persona, ida y regreso, y la compra se podrá realizar en línea. El personal encargado notificará cuando los cupos estén completos para agilizar el embarque.

Como alternativa premium, se ofrecerán vehículos VIP para hasta cuatro pasajeros por $230.000 COP y vans VIP para hasta ocho pasajeros por $380.000 COP, ambos servicios de ida y regreso dentro de Bogotá y reservables en TaquillaLive.

El acceso peatonal y vehicular al recinto se realizará exclusivamente por la Calle 80, 1,5 kilómetros después del Puente de Guadua, donde el personal logístico orientará a los asistentes hacia los ingresos designados. Se recomienda consultar las redes sociales oficiales del Coliseo MedPlus para recibir actualizaciones en tiempo real sobre movilidad y logística, así como respetar las filas y controles de seguridad para asegurar un acceso ágil.

Reglas de ingreso y servicios del recinto

El ingreso al evento estará permitido únicamente a mayores de edad. Dentro del recinto, los asistentes encontrarán puntos de comida y bebida, por lo que no se permitirá el ingreso de alimentos o bebidas externas. El escenario contará con todos los puntos de salud necesarios, y el equipo estará preparado para brindar atención inmediata y, de ser necesario, gestionar el traslado a un centro médico.

El Coliseo MedPlus, ubicado en Cota, se ha consolidado como un referente en la ciudad gracias a su capacidad para más de 22.000 espectadores y su tecnología de punta. Desde su apertura, ha recibido a más de 700.000 personas y ha adoptado innovaciones presentes en recintos de Estados Unidos y Europa, como una fachada acústica, ocho muelles de carga y descarga, más de 750 metros cuadrados de pantallas led, un sistema de boletería seguro, 48 suites de lujo y sistemas de aire que reducen el riesgo de contagio de enfermedades infecciosas.

Para las fechas de los conciertos, las autoridades de tránsito implementarán controles especiales en el acceso vehicular por la Calle 80, con el objetivo de evitar congestiones y garantizar un desplazamiento seguro. El personal logístico guiará a los conductores hacia los ingresos correspondientes, mientras que las soluciones de transporte y las recomendaciones buscan reducir el impacto en la movilidad de la zona y ofrecer alternativas organizadas para el desplazamiento de los miles de asistentes.

La experiencia colectiva en el Coliseo MedPlus dependerá, en última instancia, de la actitud responsable y consciente de cada persona que asista a las presentaciones de Funk Tribu.