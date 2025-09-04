Colombia

Una remontada y un pacto: así fueron las clasificaciones de Colombia para los mundiales de 2014 y 2018

El 4 de septiembre se podría confirmar a la Tricolor como una de las naciones que participarán en la copa de 2026

Jimmy Nomesqui Rivera

Por Jimmy Nomesqui Rivera

Guardar
Falcao fue clave para la
Falcao fue clave para la clasificación de Colombia a los mundiales de 2014 y 2018 - crédito EFE/X

Después de no haber clasificado al mundial de 2022 en Qatar, la Federación Colombiana de Fútbol trazo el objetivo de, bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo, volver a estar en una copa del mundo en 2026.

A pesar de que la primera vuelta de las eliminatorias sudamericanas fue positiva, Colombia no ha tenido el mejor rendimiento en los últimos meses y a falta de dos fechas sigue sin sellar su clasificación para el torneo de naciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cabe recordar que en esta ocasión Conmebol otorgará seis cupos directos para el mundial y el séptimo de la tabla de posiciones jugará un repechaje. Actualmente, Colombia requiere sumar tres puntos más para ganar uno de los puestos disponibles.

Contra Bolivia se podría confirmar la clasificación

Colombia necesita ganar ante Bolivia
Colombia necesita ganar ante Bolivia para clasificar - crédito FCF

Ante esta situación, en Colombia ha generado gran expectativa el partido contra Bolivia del 4 de septiembre, que se jugará en el estadio Metropolitano de Barranquilla desde las 6:30 p. m.

En caso de que la Tricolor logre ganarle a su rival, se confirmará que volverá a una copa del mundo, lo que sería la tercera participación de Colombia en el torneo durante el siglo XXI.

Antes del 2000, Colombia participó de los mundiales de 1962, 1990, 1994 y 1998; sin embargo, su mejor participación fue en Brasil 2014, torneo en el que avanzó hasta los cuartos de final.

El recuerdo de las clasificaciones pasadas

Lo registrado en Lima fue
Lo registrado en Lima fue noticia mundial - crédito EFE

Debido a la posibilidad de que Colombia vuelva al torneo de naciones, fanáticos han recordado que la última clasificación a un mundial se registró de manera polémica en una situación que fue llamada popularmente “El pacto de Lima”.

En esa ocasión, el partido se jugó en el estadio Nacional de Lima, en el que James Rodríguez adelantó a la Tricolor sobre el 56, lo que clasificaba a Colombia sin necesitar que se registrara algún resultado específico en los otros compromisos de la fecha.

En el 76 Paolo Guerrero igualó el marcador; al unísono, en los demás partidos se planteaba una situación poco habitual, todos los resultados hacían que Perú y Colombia clasificaran con el empate.

En el cierre del partido, Radamel Falcao García, como capitán de la Tricolor, fue captado por las cámaras hablando con varios peruanos, a los que convenció de mantener una tregua hasta que terminara el compromiso, lo que fue cuestionado en el continente.

La remontada para volver a un mundial

La Tricolor igualó en Barranquilla
La Tricolor igualó en Barranquilla contra Chile para clasificar al mundial de Brasil en 2014 - crédito EFE

Cuatro años atrás, el 12 de octubre de 2013, Colombia enfrentó a Chile en Barranquilla con el objetivo de volver a una copa del mundo después de 16 años.

En esa ocasión, la Tricolor necesitaba sumar un punto, pero en el primer tiempo terminó con una desventaja de tres goles, los tantos del equipo chileno los anotó Alexis Sánchez y Arturo Vidal.

En el segundo tiempo cambió la mentalidad del equipo nacional, que descontó en el minuto 69 con tanto de Teófilo Gutiérrez al 69; seis minutos después anotó Radamel Falcao García, que volvió a sumarse en el marcado en el 84 de penal.

Gracias al doblete de Falcao, Colombia aseguró su cupo directo a la copa del mundo, en la que no pudo estar por una lesión sufrida en Mónaco, que lo dejó por fuera de la cita orbital.

En Brasil 2014, Colombia lideró el grupo que compartió con Grecia, Costa de Marfil y Japón, superó a Uruguay en cuartos de final y cayó en la siguiente fase 2-1 frente a Brasil. La participación de la Tricolor fue histórica y terminó con James Rodríguez como máximo goleador del campeonato, un mes después fue transferido al Real Madrid.

Temas Relacionados

Selección ColombiaMundialEliminatoriasConmebol2026ClasificaciónColombia-Deportes

Más Noticias

El pueblo de Santander que fue descubierto por un explorador alemán: tiene oro y ricas fuentes hídricas

Vetas ostenta el reconocimiento como el municipio situado a mayor altitud en Colombia, ubicado a 3.350 metros sobre el nivel del mar

El pueblo de Santander que

‘Chicho’ Arias, exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’, sorprendió con drástica transformación tras perder 50 kilos

El comediante antioqueño compartió detalles sobre su proceso de adelgazamiento, destacando que la intervención médica fue motivada por bienestar personal

‘Chicho’ Arias, exparticipante de ‘MasterChef

CNE aprueba la creación del partido Progresistas, promovido por la precandidata María José Pizarro: su reconocimiento dependerá de Mais

La senadora del Pacto Histórico logró la aprobación del organismo electoral para su colectivo político, pero su formalización está condicionada a los resultados de una investigación

CNE aprueba la creación del

Con un discurso cargado de compromiso, Carlos Camargo llega a Corte Constitucional: “La Constitución no pertenece a una élite, sino al pueblo”

El recién nombrado magistrado asumió su cargo en la alta corte, un puesto que desempeñará hasta 2033, con el compromiso de que su principal referente será la protección de los derechos humanos y la justicia

Con un discurso cargado de

Epa Colombia podría perder estos beneficios tras hallazgo de un celular en su celda

Autoridades encontraron un teléfono en la celda de la creadora de contenido durante una inspección de la Policía Nacional en la Estación de Carabineros

Epa Colombia podría perder estos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinaron a firmante de paz

Asesinaron a firmante de paz en Cocorná: intentaron incinerar el cuerpo de la víctima

Ataque armado en el casco urbano de Saravena, Arauca, dejó dos policías muertos: anuncian recompensa por información de los atacantes

Este era el plan de alias HD, hombre de confianza de ‘Niño Guerrero’ en el Tren de Aragua que se escondía e Colombia: huyeron juntos del país

En video quedó la quema de camiones en el Chocó: presuntos guerrilleros del ELN atacaron a transportadores en la vía a Pereira

Bloque Amazonas de las disidencias de las Farc acusó al Gobierno Petro de “falsos positivos”, tras la liberación de 33 militares en Guaviare

ENTRETENIMIENTO

‘Chicho’ Arias, exparticipante de ‘MasterChef

‘Chicho’ Arias, exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’, sorprendió con drástica transformación tras perder 50 kilos

Reconocido presentador habló de los problemas financieros con su exmanager: la deuda supera los $100 millones

Los desenredos en el amor, la película coreana que causa sensación en Netflix Colombia esta semana

Yina Calderón pidió ayuda para que Epa Colombia reciba el beneficio de prisión domiciliaria: “Está muy enferma”

Karina García revisó el celular de Altafulla en un ‘live’ y esto fue lo que encontró: así reaccionó la ‘influencer’

Deportes

Iván Mejía calificó a David

Iván Mejía calificó a David González de “panadero” y “fracasado perdedor” tras rumores que lo ubicaban en América

Así le fue a Millonarios la última vez que vistió camiseta rosada: no clasificaron a los ocho

Extécnico de la selección ecuatoriana sería el apuntado por el América de Cali para llegar a la dirección técnica

Luis Díaz sigue rompiendo récords: este es el prestigioso ranking en el cual fue incluido

Este será el ganador del partido de Colombia vs. Bolivia en la Eliminatoria Sudamericana, según la IA