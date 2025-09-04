Colombia

No habrá más corridas de toros: la Corte Constitucional ratificó decisión de restringir prácticas violentas con animales

Con un fallo unánime, se pone fin a la polémica sobre las corridas de toros en Colombia. Además de prohibirlas, se ordena la restricción de otras actividades que implican maltrato animal, como las cabalgatas y las peleas de gallos

Katherine Lancheros

La Corte Constitucional de Colombia
La Corte Constitucional de Colombia ha ratificado la prohibición de las corridas de toros - crédito Kai Försterling/EFE

La Corte Constitucional de Colombia ratificó decisión histórica en el ámbito de los derechos de los animales y la ética en las tradiciones culturales. El 4 de septiembre de 2025, el alto tribunal dejó en firme la ley que prohíbe las corridas de toros en el país, y, además, ordenó la restricción total de las cabalgatas, los toros coleados, las corralejas y las peleas de gallos.

La decisión, que pone fin a una larga lucha entre defensores de los derechos animales y quienes abogan por la conservación de estas tradiciones, marca un hito en la legislación colombiana.

En una sentencia que alcanzó un fallo unánime, la Corte ratificó que las prácticas de maltrato animal inherentes a estas actividades atentan contra los principios constitucionales de dignidad humana y el bienestar de los seres vivos.

La decisión se centra en una tendencia global de repensar la relación entre los humanos y los animales, y en particular, cuestionar las prácticas culturales que implican sufrimiento para los seres no humanos.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Corte ConstitucionalCorrida de torosCabalgatasDerechos animalesCorralejasToros coleadosNo más oléColombia-Noticias

