Gabriela Tafur habló de su nuevo proyecto de ‘streaming’: “Quiero ser Netflix”

Gabriela Tafur es reconocida en el mundo del entretenimiento gracias a su paso por el Concurso Nacional de Belleza al quedar elegida como Señorita Colombia en 2019, además, de su excelente participación en el certamen de Miss Universe al obtener un cupo entre las cinco mujeres más bellas del mundo.

Después de este protagonismo, fue presentadora del Desafío The Box y empezó una relación con Esteban Santos.

Con el paso del tiempo, Tafur dejó de lado la presentación en televisión y la radio, abriéndose camino en una de las universidades más prestigiosas del mundo con una maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Stanford, al tiempo que alternaba con el modelaje y los compromisos con sus pasantías en ese país.

Al graduarse de la maestría, se fue a vivir junto a Esteban en Palo Alto, California, donde de acuerdo con una reciente entrevista con el pódcast La Lupa, se abrieron un mundo de opciones para lo que sería su futuro en la industria del entretenimiento y como parte de los estudios que adelantó en Stanford.

Según contó en la conversación “yo estoy creando ahorita el futuro del entretenimiento”, haciendo énfasis en que su sueño a corto plazo es “en 10 años yo quiero ser Netflix”.

De acuerdo con la exreina y abogada colombiana, plena convertirse en la empresa más grande en la industria del streaming empezando a abrirse camino especialmente en el público latinoamericano.

Asimismo, contó que su plan es hacer novelas pensadas únicamente para ser consumidas en dispositivos verticales (celulares): “Estamos hablando de que vamos a ver las historias que amamos, el melodrama latinoamericano que nos fascina, que crecimos viendo, pero de una forma mucho más actual… Utilizar nuestras historias como un mecanismo de exportación”, agregó Tafur.

Aunque la empresaria no había revelado mayores detalles respecto al nombre que tendría su proyecto, en la charla con el programa citado inicialmente indicó que su nombre será Idilio. Esto, de acuerdo con la línea familiar que ha presumido Gabriela Tafur a lo largo de los años de exposición en el mundo mediático sería un claro referente a la cultura caleña.

Se encuentran algunas similitudes con el éxito internacional de los K-dramas y el K-pop al ver el catálogo de series que apuesta por relatos breves y géneros populares. Entre las producciones iniciales se encuentran títulos como “Todo por ella”, “Herencia del Patriarca”, “La enfermera infiltrada” y “Enamoradas del motociclista mafioso”, todos orientados a captar la atención del espectador con historias de romance, misterio, traición y venganza en formatos de corta duración.

Este enfoque, como explica Tafur, aspira a replicar el fenómeno que permitió a la industria coreana del entretenimiento expandirse en el mundo: “lograron internacionalizar la cultura coreana a través del entretenimiento”, menciona Tafur, atribuyendo el éxito de los productos coreanos a sus estrategias digitales y la adaptación a nuevos hábitos de consumo audiovisual.

El reto, según agrega Gabriela, consiste en retener a una audiencia acostumbrada a la inmediatez y la variedad, potenciando la narrativa en episodios breves con finales impactantes desde el primer clic.

Las primeras apuestas de la propuesta buscan consolidarse entre los espectadores al ofrecer tramas intensas y personajes reconocibles presentados en un formato ágil, similar al que ha dado resultados positivos en Asia.