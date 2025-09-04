Colombia

Feid sorprende con lanzamiento de su propio Funko Pop: se une a Shakira y a J Balvin como los únicos colombianos con su figura coleccionable oficial

El cantante paisa compartió nueva colaboración con la marca Funko, famosa por recrear personajes de la cultura popular en figuras coleccionables

Juan David Botia Méndez

Juan David Botia Méndez

El reguetonero se une a J Balvin y Shakira como los únicos colombianos en ser homenajeados por la parca de figuras coleccionables - crédito montaje @feid - Funko Pop

El cantante colombiano Feid anunció el lanzamiento de su propia figura de Funko Pop, una edición limitada disponible para sus seguidores a través de los canales oficiales de Funko y comercios autorizados.

Feid, conocido también como Salomón Villada, compartió la noticia por medio de redes sociales.

La figura presenta elementos emblemáticos del artista, como gafas con la palabra ‘Ferxxo’, gorra hacia atrás, jeans pescadores, tenis de la marca Salomón, chaleco, cabello en dos tonos, camisa blanca y cinturón.

El diseño también incluye el bigote característico del cantante, el detalle de sus músculos, un diente de oro y uno de los gestos distintivos que suele hacer con las manos.

El cantante ya cuenta con su figura oficial coleccionable inspirada en uno de sus looks más memorables - crédito @originalfunko/ Instagram

La edición, identificada con el número de referencia 483, estará disponible próximamente y podrá adquirirse inicialmente en el sitio oficial de Funko y en tiendas autorizadas.

Feid se convierte en el tercer colombiano en tener su propia figura coleccionable con Funko, después de Shakira y J Balvin, quienes fueron tenidos en cuenta por la marca hace un par de años.

Funko Pop es una línea de figuras coleccionables producida por la empresa estadounidense Funko. Estas figuras se caracterizan por su estilo de diseño “chibi”, cabezas grandes y ojos negros, lo que les otorga un aspecto distintivo.

Funko Pop abarca una amplia variedad de personajes de la cultura popular, como películas, series, videojuegos, música, deportes y comics.

La marca Funko se fundó en 1998, pero alcanzó notoriedad mundial con la introducción de la línea Pop! Vinyl, que ha licenciado personajes de franquicias como Marvel, Disney, Star Wars y Harry Potter, entre muchas otras. Las figuras varían en tamaño, ediciones y rarezas, lo que incrementa el interés de los coleccionistas.

La figura coleccionable del cantante cuenta tendrá un precio de 14 dólares en la página web de Funko - crédito captura de pantalla Funko.com

Con respecto al lanzamiento de Feid, la figura se podrá comprar desde la página oficial de Funko donde tiene un costo de 14,99 dólares, es decir, un poco más de 55 mil pesos colombianos, son contar envíos. Sin embargo, aun no se conoce la fecha en que la figura estará disponible, por lo que se espera que tanto el cantante como la marca confirmen la fecha.

“¡POP! Ferxxo llega para poner a bailar tu colección! Da la bienvenida a este cantante al escenario al convertirlo en la próxima estrella de tu colección POP! Rocks con esta figura coleccionable que brilla en la oscuridad", dice la descripción de la figura en la página de Funko.

