Dayro Moreno fue protagonista de divertidos memes en la previa del partido Colombia vs. Bolivia

Moreno volvió a una convocatoria después de nueve años - crédito FCF/RedesSociales

La expectativa en Colombia por el compromiso de la selección masculina de fútbol ante Bolivia, que podría representar la clasificación para la Copa del Mundo de 2026, ha provocado que la Tricolor sea tendencia en las diferentes redes sociales.

Buscando mitigar la presión y la ansiedad que sienten los fanáticos del equipo nacional, algunos se volvieron tendencia al publicar memes con los que amenizaron la previa del compromiso de Barranquilla.

Debido a que para la doble fecha volvió a ser convocado, el atacante de Dayro Moreno, de 39 años, fue protagonista de la mayoría de publicaciones.

Dayro Moreno fue tendencia en la previa del partido - crédito Redes Sociales

Moreno no fue titular en el compromiso por decisión de Néstor Lorenzo - crédito Redes Sociales

De la misma forma, otras publicaciones se centraron en los resultados recientes de la Tricolor, que en la segunda vuelta de las eliminatorias no tuvo los mejores resultados y puso en duda su paso al mundial durante varias fechas.

Cabe recordar que en caso de concretar la clasificación, Colombia volverá a una copa del mundo después de ocho años, puesto que no estuvo en el mundial de Qatar 2022.

Los resultados recientes de la selección generaron malestar en la previa del partido contra Bolivia - crédito Redes Sociales

La selección podrá volver a un mundial después de ocho años - crédito Redes Sociales

El ambiente positivo al interior de la selección Colombia se vio reflejado en una publicación que realizó Dayro Moreno en su cuenta de Instagram, que fue comentada por varios de sus compañeros.

Entre los mensajes que más se destacaron estaba el de Richard Ríos, que recordó la frase de un menor contra Moreno que se hizo popular en redes: “Dayro Moreno traicionero, su papá no lo quiere”, fueron las palabras del niño en esa ocasión.

Richard Ríos se sumó a los memes sobre Dayro Moreno - crédito Redes Sociales

En desarrollo...